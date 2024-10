第二輪報考進行時｜港大經管學院碩士課程總監專場宣講會

想要一次性了解港大經管學院所有一年全日制碩士課程的亮點和最新的報考要求﹖那麼請不要錯過我們即將在10月29至31日(星期二至四)舉辦的【課程總監專場線上宣講會】。

這次宣講會,我們邀請了港大經管學院碩士課程的課程總監,深入且有針對性地介紹每個項目的課程結構、核心與選修課程、師資團隊、教學重點、獎學金、報考要求、審核重點等內容,他們也會親自為你解答所有課程相關的問題。

此外,來自不同碩士課程的在讀學生也會參與各自項目的宣講會,他們將與你分享最真實的就讀體驗,以及獨家申請秘訣~

你可以根據選科和報讀興趣,參加不同場次的線上宣講會。把握機會,深入了解適合你的港大經管碩士課程!

【課程總監專場線上宣講會】線上直播

具體場次時間安排如下(可登記多場):

2024年10月29日(星期二)11:00

行銷理科碩士

Master of Science in Marketing

Prof. Tak HUANG

2024年10月29日(星期二)14:00

商業分析理科碩士

Master of Science in Business Analytics

Prof. Wei ZHANG

2024年10月29日(星期二)16:00

會計碩士

Master of Accounting

Prof. Kai Wai HUI

2024年10月30日(星期三)11:00

環球管理碩士

Master of Global Management

Prof. Chun HUI

2024年10月30日(星期三)14:15

金融碩士

Master of Finance

Prof. Rujing MENG

2024年10月30日(星期三)16:00

家族財富管理碩士

Master of Family Wealth Management

Ms. Bonnie LEUNG

2024年10月30日(星期三)17:30

經濟學碩士

Master of Economics

Prof. Heng CHEN

2024年10月31日(四)12:00

氣候治理與風險管理碩士

Master of Climate Governance and Risk Management

Prof. Fan DAI

2024年10月31日(星期四)16:30

金融學(金融科技)碩士

Master of Finance in Financial Technology

Prof. Alan KWAN

報名鏈結

注意事項

• 宣講會以英文進行;

• 宣講會將以直播形式進行,不設回放;

• 請準確填寫郵件地址,報名後會即時收到一封電子郵件確認信,如未收到,請確認郵箱地址是否正確並重新報名;

• 網路直播平台的登錄資訊會於活動前12小時寄至報名信箱。

