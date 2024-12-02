嶺南大學晚宴2024｜為大學研究籌募資金　推動文理融合發展

近年嶺南大學 (嶺大) 致力發展成為文理融合型大學，多個研究項目屢獲殊榮，實力備受認可，大學更設立了「大學研究基金」，進一步鞏固在學術研究與創新方面的優勢。嶺大即將於今年12月12日舉行「意得慈善基金呈獻：嶺南大學晚宴2024」，除了展示大學在數字時代的轉型與發展，更希望為基金籌集資金，支持開展各項研究。



引領數字教育發展 培育創新型人才

嶺南大學晚宴是兩年一度的盛事，既讓嶺大成員及友好聚首一堂，亦為大學的持續發展籌募資金。過去一年，嶺大積極在數字時代作出變革，專注推動文理融合及科研創新，致力引領數字教育的發展，為社會培育新一代創新型人才。今年晚宴將介紹嶺大邁向數字時代的新篇章，突顯其在科研創新方面的領先地位及深遠影響，並支持「大學研究基金」，以加強大學開展研究項目、廣納全球頂尖學者，以及設立研究獎學金。

今年晚宴也體現了社會各界對大學的支持與信任。來自商界、學術界及社會團體的贊助商，包括意得慈善基金、巴黎學院塞爾維學院、嶺南教育機構、孫漢明博士及「嶺翰之友」等熱心支持，為大學的發展注入新動力。他們的信任不僅反映出對嶺大未來發展的共同期待，更顯示各界積極助力推動香港的創新科技，提升整體競爭力，為國家的高質量發展貢獻力量。

研究成果屢獲國際認可

要發展成為數字時代的文理融合型大學，非一朝一夕之事，嶺大在這方面已經推出了多項前瞻性的舉措，包括今年先後成立嶺南高等研究院（LUIAS）和數據科學學院（SDS）。LUIAS匯聚諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授在內的國際知名專家，旨在跨越文理科的界限，促進跨學科合作，進行研究、教育和創新項目﹔至於SDS則旨在裝備學生具備人工智能的素養及慎思明辨的能力，培養全面發展的數據科學家，滿足香港和大灣區不同行業的複雜分析需求。從2024/25學年開始，所有一年級學生已開始學習生成式人工智能的必修科目，增強人工智能素養及在日常生活和未來工作中應對人工智能影響的批判性思維能力。

嶺南高等研究院匯聚國際知名專家，促進跨學科交流。

嶺大新成立的數據科學學院旨在培育創科人才。

諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授擔任嶺南高等研究院榮譽院長。

今年，嶺大學者獲得空前的國際認可，包括校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授獲選為歐洲文理科學院院士，及協理副校長（策略型研究）、研究生院院長、署理數據科學院院長鄺得互教授獲選為美國國家發明家科學院院士。29位傑出嶺大學者躋身美國史丹福大學「全球首2%頂尖科學家」，多名學者在個別學術領域更排名全國或全港第一，包括秦校長、學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫教授，以及副校長（研究及創新）和唐天燊機器學習講座教授姚新教授等；亦有12位傑出學者在2023年各自領域排名全球前百。此外，姚教授及鄺教授更榮膺科睿唯安「全球最高獲徵引研究人員」，及17位教授獲Research.com評選為2024年度全球頂尖學者。

嶺大取得的多項殊榮充分顯示其研究實力和成果備受國際肯定，以下五個研究項目更充分展示了大學如何在數字時代下，善用創新科技提升社會的生活質量。

香港首創蚊患預報系統

該項目主要由兩項人工智能物聯網裝置構成，包括智能滅蚊燈及氣象站：前者專責滅蚊並記錄滅蚊數量及蚊種等資訊，而氣象站則採集氣溫、相對濕度及降雨量等實時天氣數據。系統重點提供未來三日、每日三次覆蓋全港各區的蚊患風險指數，提升社會各界的防蚊意識，並助力減低蚊傳疾病對公眾健康構成的威脅。

香港首創蚊患預報系統由嶺大科學教研組研發，為市民提供「蚊患風險指數」及「蚊患風險地圖」，從而能避開蚊患嚴重的地區。

材料科學重要突破：MatterGPT的誕生

此項目成功破解晶體密碼，將晶體以文字的形式解碼，例如鑽石等，以獲取其結構的組成和連接性，研究顯示其準繩度達94％以上。未來有望結合人工智能設計出革命性的半導體材料，可大規模生產低成本的太陽能系統，甚至研發出全新的超導體，在傳輸潔淨電能時不會引起電力耗損。研究成果已在國際著名學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表。

智能農業無人機

該項目榮獲「2024年衛星導航定位創新應用獎──白金獎」，能同時導航並控制多部無人機，精準對特定位置的農作物進行施肥及灌溉，亦可透過無人機搭載感測器及攝錄器，收集農作物生長狀況和數據，實時監測及分析農田間的溫度變化和土壤狀況，從而提升農作物管理，有效減少肥料及水資源浪費，實現可持續發展的目標。該項目已獲內地多個機構應用，累計節省約5000萬噸農業用水。

智能農業無人機配備可靠的通信系統，能同時導航並控制多部無人機，精準對特定位置的農作物進行施肥及灌溉。

利用衛星數據即時預測企業內部營運變化

此項目通過衛星數據，量測工廠在生產及運作過程中所釋放的熱紅外輻射（Thermal Infrared Radiation, TIR），從而即時預測企業的營運變化。研究結果顯示，企業的TIR數據與其未來銷售增長及盈利能力之間呈顯著的正相關關係。這一創新技術未來將可用作評估企業經濟發展的工具，有助制定更有效的商業策略。

人道科技產品PureAura

由嶺大「嶺大創業行動」及嶺大人道科技團隊所研發及設計的袖珍空氣淨化機PureAura，至今已榮獲14項國際大獎，包括被譽為"設計界奧斯卡"的iF設計獎金獎、日本優良設計獎最佳100（Good Design Award Best 100）、紅點設計獎 （Red Dot Design Award）、IDEA社會影響力設計金獎（IDEA Social Impact Design Gold Award）等。今年國慶75週年紀念日，嶺大參與「溫暖送萬家」行動，透過官商民學團結一心的努力，一同向深水埗區7500個劏房戶家庭贈送PureAura。

由嶺大團隊所研發及設計的袖珍空氣淨化機PureAura，至今已榮獲13項國際大獎。

（資料及相片由客戶提供）