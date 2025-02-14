DSE 2025選科攻略｜專家教你告別選科迷惘　以興趣規劃升學路

「未來10年的理想職業」是什麼？在AI浪潮席捲而來的時代，理想職業的定義正在被改寫，令未來充滿不同的可能性。在DSE後的升學路上，同學已不能只參考現有職業及行業的發展前途，更應主動出擊發掘興趣和潛能，迎接未來各個機遇。



DSE同學及家長立即行動! 登記參加2月22日《DSE 升學解碼》講座，香港輔導教師協會曾志滔副主席（曾Sir）將深入剖析DSE多元升學途徑及收生數據，輔以有效選科策略，把握機會，在專家領航下及早規劃升學路！

VTC和青協合辦《DSE 升學解碼》講座

揀科興趣為先 多元升學路由我掌握

日期：2月22日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：IVE(黃克競) (長沙灣荔枝角道702號)

（請使用幸福街出入口，長沙灣港鐵站B出口）

詳情及登記︰https://bit.ly/PP_01_Home

DSE只是人生經歷 掌握關鍵輕鬆跨越

還有不夠兩個月DSE便開考，同學除了要專心準備應考，亦可及早為升學做好準備。

在選科時，難免感到迷惘，或無從入手，結果延遲作出合適的行動。曾Sir鼓勵同學首要考慮興趣，「同學緊記，DSE和升學揀科只是人生其中的經歷。每個人的興趣和專長都不同，升學路上沒有『最好』的選擇，只有最『適合』的。所以選科最關鍵是找到自己的方向。選擇自己感興趣的科目，學習自然更有效率，更容易發揮個人潛能。」

鎖定目標亦需要有效策略，加上及時行動，對未來升學會更有利。曾Sir提醒︰「同學要留意除了JUPAS以外的課程選擇，例如高級文憑或文憑課程，都可以拾級而上完成學士學位，同時要留意心儀院校及課程的報名日期及細節。部分課程可於DSE考試前獲「有條件取錄」，有offer在手，同學便可更安心應考DSE。」想聽曾Sir分享更多選科策略以及DSE升學收生數據，立即登記參加2月22日《DSE 升學解碼》講座！

屆時，VTC高級助理執行幹事郭龍基先生亦會詳細講解VTC一條龍升學階梯、新課程及收生重點資訊，中六同學更可現場免費報讀VTC學士學位、高級文憑及文憑課程，合資格申請人將於3月下旬獲「有條件取錄」。

香港輔導教師協會副主席曾志滔先生將拆解DSE多元升學出路，結合數據分析，提供實用資訊助同學規劃DSE後升學方向。

從心出發 解鎖子女潛能 陪伴探索興趣

當子女專心備考，家長又可以如何準備，才可與子女同行呢？在嶄新時代下，作為家長，應好好調整心態，以正向思維了解子女的想法，客觀分析，並與子女一同探索、深入了解現今多元化的升學資訊，鼓勵他們依興趣選擇發展路向。註冊社工及美國應用正向心理學碩士蔡舒琪女士將於3月8日的《如何放手讓子女追夢》講座，分享實證有效的正向親子溝通技巧，協助家長培養成長思維，放下預設框架，學習支持子女的夢想，成就個人目標。

VTC和青協合辦《停一停…聽聽子女的心聲》主題講座系列

《DSE 升學解碼》

揀科興趣為先 多元升學路由我掌握

日期：2月22日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：IVE(黃克競) (長沙灣荔枝角道702號)

【活動限定】中六同學即場報讀​VTC學士學位、高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費$180，合資格申請人將於3月下旬獲「有條件取錄」​。

《如何放手讓子女追夢》講座

學懂為子女驕傲 藉夢想創造未來

日期：3月8日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：香港知專設計學院HKDI (將軍澳景嶺路3號)

兩場講座後設校園導賞。

詳情及登記︰https://bit.ly/PP_01_Home

（資料及相片由客戶提供）