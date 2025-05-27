專題研習激發自主學習青年學院(國際課程)成新世代設計師追夢跳板

設計就是敢夢、敢想與敢做，如此「天馬行空」才可成就「夢想成真」！現正於青年學院（國際課程）（YCI）修讀職專國際課程（設計）的蔡卓彤直言，「YCI 課程種類全面，讓我能夠探索設計不同方面的可能性。加上很多時候亦需落手落腳去做project，例如測試設計物料、排版及製作設計模型等，全程均由學生主導，跟以往讀中學時的單向式教育很不同！」YCI通過專題研習的自主學習模式，鼓勵學生發掘興趣專長，將創意念頭一步一腳印化作既可望又可及的設計成品，最終在畢業展中驗收成果。此外，學生作品屢獲本地多項大賽肯定，畢業生亦在本地及海外知名大學繼續深造，成為設計行業一顆顆值得期待的明日新星。



設計講求靈活變通，以應試為前提的單向式教學，相對窒礙設計人才發展應有的創造力。除了DSE傳統路線以外，其實另有升學蹊徑可讓學生一展設計抱負，拾級而上。青年學院（國際課程）三年制的職專國際文憑（設計）課程（VB）鼓勵學生「動腦」同時「動手」，透過專題研習方式，讓他們從思考、應用和解難中汲取知識。

「『設計』就是解決問題的方法。」現正就讀VB二年級的蔡卓彤說，「現在見識到很多中學時接觸不到的東西，同時明白到『設計』並不單純只是創作事物，更重要是當中蘊含的理念核心。現在我會於設計前，先用不同角度思考自己的設計受眾及其需要是什麼，希望能讓自己的成品真正跟『人』連繫起來。」VB課程首年先讓學生廣泛涉獵各類設計範疇知識，自主探索個人興趣所在；第二年再鎖定專長作專業發展；第三年著手籌備製作個人畢業展品，VB導師一路伴隨學生步步闖關升級，達至進境。

專題研習啟發設計魂 學生自主探索專業領域

職專國際文憑（設計）課程首兩年先為學生建立平面設計、媒體設計、時裝設計、產品與空間設計的知識基石，並每每在專題研習上，讓學生依個人興趣專長，自由選用創作媒介表達想法。如去年「香港老店文化」的專題研習主題，學生便以新世代的目光看「老香港」，設計出不同作品：有交出記錄老店文化面貌的攝影作品，又有將經典點心「港式燒賣」造型轉化成實用手提袋，更有學生結合最新AI技術，將舊區住宅的視覺元素轉變成服飾等等。學生由興趣激發自主學習，再結合導師的因材施教，作品水準往往令人驚喜。

只要發揮創意、敢想敢做，「燒賣」也可搖身轉化成手提袋。

告別被動性格 帶著設計思維回到生活

蔡卓彤為「香港老店文化」專題設計的一套書籤，作品巧妙融合新舊文化，於傳統戲棚花牌上配襯三組當代潮語，活化傳統文化，別具匠心。卓彤出身Band 1學校，坦言從前中學從不主動做功課，轉讀YCI設計課程後，才第一次找到讀書的意義和樂趣，會留守圖書館埋頭苦幹處理習作，「用半年完成一個project，感覺好充實！」自言「交project冇咁求其」的她，被導師Alan糾正為：「直頭係追求完美！」Alan笑說每次給卓彤意見後便會收到幾個更新版本，「每個細節她都會改到盡善盡美才肯交上來。」

卓彤跟導師Alan商討「蛇年利是封」設計上的細節修訂。

「蛇年利是封」最終成品版本。

卓彤續指最難忘的習作是為學院設計「蛇年利是封」，這不單是基於成品獲學院選中，更因為過程中她親身體會到整個設計歷程──「如何由意念開始，再聽取不同持份者意見，融會貫通以後進一步修改，最後誕生成品。」而力臻完美的她何止交上幾個版本，最後設計出四十多個版本作替補選擇，可謂充分展現藝術家骨子裡對美學追求的那份盡善盡美，而原本不熟習的設計軟件也變得熟能生巧。不斷的實踐同時讓她慢慢建立了設計思維，現在每次設計都會不自覺思考作品要加入甚麼概念？又要盛載甚麼信息？更為她開啟了看展覽的興趣，享受邊看邊思考創作者背後的意念。誰說學習和樂趣不可兼得？

卓彤為「香港老店文化」專題設計的戲棚花牌書籤套裝。

通過專題研習的自主學習模式，學生能夠真正落手落腳發展設計專長。

提供業界及國際交流機會 畢業生遍佈著名學府

眼界決定境界，職專國際文憑（設計）課程不單著眼於磨練專業領域的知識和技巧，亦積極為學生爭取拓寬視野和人脈的機會，除了舉辦文化交流團，讓學生有機會到訪日本和英國，還與業界保持緊密合作，讓學生參與真實的工作企劃。

去年畢業的麥凱淇（BaoBao）也分享，過去三年的學習歲月機會處處、獲益良多，「除了在學院上課，我還曾為時裝品牌就長者時裝天橋匯演設計新服飾。同時，也於林寶堅尼的藝術車慈善展覽，將時裝服飾元素用到模型車的藝術設計當中，並向公眾展示。」課程中的多元學習經歷提升實戰能力，加上有志於時裝行業發展，成功讓BaoBao畢業即考進香港理工大學修讀時裝（榮譽）文學士，進一步探索時裝設計專業。

BaoBao現正於香港理工大學修讀時裝（榮譽）文學士課程。

BaoBao 期望未來能投身時裝行業 。

當時裝設計遇上香港屋邨攝影，成為茫茫人海的一種駐留。

完成三年課程可直升大學

職業訓練局（VTC）轄下青年學院（國際課程）提供的職專國際課程，結合 BTEC以及參照IGCSE（「英國國際普通中學教育文憑考試」）水平設計的中文、英文及數學單元課程，打好基礎知識。同時以興趣為本，讓年輕人能專心鑽研專業範疇的技能，而且學費全免*，成為不少完成中三學生的升學新出路。其中，BTEC證書資格更備受英、美、澳、加大學承認，課程集結學術理論及工作行業相關的技能訓練，為學生提供更多發展機會。

完成中三的同學可申請報讀三年制的職專國際課程，畢業後可根據成績升讀VTC高級文憑，或透過Non-JUPAS途徑報讀本地大學，升讀學士學位，所需時間與在中學完成中六相同。此外，畢業生亦可選擇前往海外升學，過去就有畢業生直升理大以及英國的中央聖馬丁藝術與設計學院，繼續研讀設計課程；亦有畢業生獲港大建築學文學士課程取錄，甚或取得獎學金到牛津布魯克斯大學修讀建築學等，出路甚廣。

如果你正思考中三以後的升學路向，又對設計充滿熱誠和興趣，就要留意青年學院（國際課程）的「職專國際文憑（設計）」，課程已開始接受報名。網上報名連結：https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/programme/fs113840-diploma-of-vocational-baccalaureate-design/basic-information/

*完成中四及中五的報讀學生，一般分別可獲兩年或一年的學費豁免

（資料及相片由客戶提供）