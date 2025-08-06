理大頂尖團隊再辦CTF賽事　以實戰經驗培育新一代網絡安全專才

在現今的數碼時代，網絡威脅日益嚴重，令網絡安全成為社會穩定發展不可或缺基石。香港理工大學今年再度與理大電機及電子工程學系CTF團隊NuttyShell和理大新智能系統安全與私隱技術研究中心聯手舉辦「PolyU x NuttyShell CTF Competition 2025」，賽事更獲得政府數字政策辦公室及Check Point、OpenText和Keysight等業界領先企業支持，旨在搭建學術界和業界的橋樑，並為香港培育具備實戰能力的網絡安全新生代。

攝影：陳葦慈



今屆賽事反應空前熱烈，吸引了破紀錄的126隊來自本地中學、副學位及大學本科的隊伍報名參賽。理大副校長（教學）黃國賢教授於頒獎禮致辭時亦喜言：「今日我們不但為賽事得獎者慶祝，更是為了讚揚大家在網絡安全領域中對知識、韌性和創新的不懈追求！今次比賽旨在促進學術界與業界之間的溝通和知識交流，並裝備我們的年輕一代，讓大家有能力應對各種網絡安全漏洞，守護我們的數碼世界 。」

理大副校長（教學）黃國賢教授認為今次比賽是裝備年輕一代，讓大家有能力應對各種網絡安全漏洞。

至於政府數字政策辦公室助理總監陳鄭淑蘭女士亦表示，理大與NuttyShell對本地網絡安全教育作出貢獻令人鼓舞，「今次比賽為年輕人提供了一個協作和分享知識的催化劑和平台，對培養網絡安全人才有重大影響。我們將共同努力，推動香港發展成為國際創新及科技中心 。」

政府數字政策辦公室助理總監陳鄭淑蘭女士表示，今次比賽為年輕人提供了一個協作和分享知識的催化劑和平台。¹

擴大規模吸引逾百隊伍 應對全球網絡挑戰

賽事以「奪旗賽」形式進行，參賽者需在限時內利用漏洞評估、密碼學、滲透測試及數碼鑑證等多方面的知識與技能，破解隱藏在系統中的「旗幟」以獲取分數。最終，中學組由 Kadoorie 隊伍奪冠，而副學位及大學學位組的王者則分別由 I_L0ve_$h@pe和 Students Taking Flags United隊伍稱霸。

大學組冠軍隊伍Students Taking Flags United的代表在分享得獎感言時坦言，比賽過程極為激烈，他們在最後一分鐘成功解出關鍵題目，才得以逆轉賽果險勝。他認為，投身網絡安全領域，熱情與堅持是克服困難的關鍵，「每場CTF比賽動輒持續三、四十個小時，過程中難免會感到疲累和氣餒，但唯有對這個領域抱有極大的熱情，才能支撐自己走下去，並在壓力下保持冷靜思考。」

大學組冠軍隊伍Students Taking Flags United的代表認為，投身網絡安全領域，熱情與堅持是克服困難的關鍵。

副學位組冠軍I_L0ve_$h@pe的代表則表示，正確運用工具和有效的團隊溝通是致勝關鍵。「我們透過分工合作和即時分享資訊，大大提升了效率。這次比賽也提醒我們，在解題時必須小心謹慎，再三驗證找到的Flag是否正確，避免被『假旗』誤導。」

副學位組別冠軍I_L0ve_$h@pe的代表形容正確運用工具和有效的團隊溝通是致勝關鍵。

共同打造安全數碼城市

理大電機及電子工程學系致力成為下一代網絡安全專家的搖籃，學系副系主任胡海波教授表示，其學系開辦的「資訊安全榮譽理學士」，是全港少數獲教資會資助的網絡安全學士學位課程，「畢業生已成為銀行、金融、醫療及政府機構等領域的技術領袖與核心成員，就業市場對相關人才的需求前所未有地熾熱。」

理大電機及電子工程學系副系主任胡海波教授表示，理大「資訊安全榮譽理學士」，是全港少數獲教資會資助的網絡安全學士學位課程。

至於作為主辦方之一及本港頂尖的CTF隊伍，NuttyShell再次展示了其強大技術實力，團隊教練江俊浩先生（Mr. Hopkins Kong）透露：「今年比賽的挑戰涵蓋新興技術例如人工智能（AI）、區塊鏈等十個不同範疇，更包括NuttyShell引以為傲的硬件（Hardware）謎題，這在本地及國際比賽中相當罕見。」秉承往年傳統，NuttyShell向每位出席頒獎禮的參加者贈送了團隊自家設計和開發的電子徽章「NuttyBadge」，江教練鼓勵同學們發揮創意，繼續在徽章上編程、破解和學習，並期望所有參賽者能保持對網絡安全的熱情，在這條任重道遠的路上繼續發光發亮。

NuttyShell團隊教練江俊浩先生期望所有參賽者能保持對網絡安全的熱情，在這條任重道遠的路上繼續發光發亮。

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（資料及相片由客戶提供）