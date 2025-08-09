PolyU SPEED X《香港01》 專家講座剖析AI應用　數據新聞工作坊

AI人工智能日趨普及，已成為不少行業不可或缺的工具。香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）轄下專業進修學院（PolyU SPEED）日前與《香港01》合辦「媒體探索之旅 — 專題講座及數據新聞工作坊」。講座由PolyU CPCE科技、工程及健康學部高級講師梁嘉誠博士主講，探討AI原理和應用場景，分享在AI世代下，學生需要掌握的AI技能，以應對未來職場的挑戰。



當日《香港01》亦為學生舉辦「數據新聞工作坊」，學習如何利用製圖工具和圖表製作基本原理，將複雜的數據轉化成讀者一看便懂的圖表。



梁嘉誠博士的研究興趣主要在資訊系統和醫療保健科技領域，他的研究主題包括人工智能（AI）、區塊鏈、虛擬現實（VR）、樂齡科技、人口老化問題等。他的論文發表在國際信息系統期刊上，如《Internet Research》、《International Journal of Information Management》和《Computer Human Behaviour》。

梁嘉誠博士教導同學如何有效應用人工智能平台。

專家講座分享AI商業應用

梁博士以「打造競爭優勢：為AI時代新興職業做好全面準備」為主題與學生分享。他指出，無論是日常生活、學習、職場均需搜集數據和資訊，經分析後作出決策。以商業和市場調查為例，品牌會利用AI系統，分析網民意見，利用自然語言處理（Natural Language Processing）和文本情感分析（Sentiment Analysis），分析用戶對於品牌的評價是正面還是負面，而學院課程亦會涵蓋相關內容。

梁博士在講座中利用其中一個人工智能問答平台與學生進行互動。

鼓勵學生掌握AI應用技巧 為未來職場做好準備

梁博士進一步指出，在AI世代下，學生必須懂得如何善用各種AI工具，才能面對未來職場挑戰。例如現時市面上有許多生成式人工智能平台可供使用，與傳統搜尋引擎相比，這些AI平台能在短時間內從多個網站搜集及整合資料，並給予初步總結，大大節省資料搜集的時間。

不過，要善用這些AI平台，關鍵在於指令必須十分準確。因此，梁博士在講座中與學生分享AI問答技巧入門教學並作示範。他指出AI提問有三大要素：角色設定（Persona）、清晰具體的問題（Clarity & Specificity）、限制和格式指令（Constraints & Format），亦可借助高效率的提問框架，以助AI精準理解指令及調整答案。

梁博士與學生分享如何應用AI，同時提醒學生使用AI工具時要保護個人資料。

提醒學生謹慎使用AI保障私隱

他建議學生學習與AI溝通，於日常生活和學習當中善用AI為輔助，同時提醒學生使用AI工具時不要分享個人資訊和敏感資料以保障私隱，亦要核實重要資訊，強調AI是助手，「最終的選擇是要自己負責」。

《香港01》「數據新聞工作坊」 掌握製作數據圖表技巧

現今商業世界都涉及大數據，如何將數量龐大而複雜的數據以簡單易明的圖表呈現，成為了新的職場重要技能。當日《香港01》為學生舉辦「數據新聞工作坊」，由數據新聞編輯主講，讓學生利用網上製圖工具嘗試製作數據圖表。

《香港01》數據新聞編輯在「數據新聞工作坊」中，帶領同學實踐，學習如何分析數據。

他指出，在數碼化的年代，許多新聞都會涉及數據，透過分析相關數據可反映社會趨勢，而數據新聞就是透過將數據可視化，以「一圖勝萬言」的方式令讀者更容易理解複雜數據。

編輯在工作坊中利用不同例子，與同學分享如何揀選合適的圖表類型、注意圖象視覺效果等，並即場進行實戰，讓學生體驗利用網上製圖工具製作數據圖表。他同時又列出錯誤圖表及反面教材，提醒學生設計圖表時的注意事項，避免追求圖表美觀而忽略圖表所需表達的信息。

梁嘉誠博士（左一）與部分參加者在《香港01》編輯室合照。

PolyU SPEED開辦多項AI相關的學士學位課程及碩士課程，包括數據科學及人工智能（榮譽）理學士、資訊系統及網絡科技（榮譽）理學士、人工智能與科技輔助語言教學文學碩士，以及人工智能及新興科技（管理應用）理學碩士等，適合有意從事相關行業的人士修讀。