理大青少年研究指導計劃｜開拓高中生科研視野

走進大學校園穿上實驗袍、在專業儀器前進行數據分析、跟教授討論研究成果、與團隊公開發表報告⋯⋯這些研究生活，不一定等到升讀大學才能體驗，香港理工大學（理大）舉辦「青少年研究指導計劃」，由學者帶領高中學生參與具影響力的本地及國際研究項目，今年共設31項專題研究，包括以創新意念支援香港學生心理健康，以及利用AI技術補足傳統衛星圖像限制，為生態監測及農業管理帶來突破性支援。計劃不只為中學生打開通往科研世界的大門，亦為香港培育年輕的創新科研人才。



中學生在理大進行31項專題研究 點燃科研探索熱忱

理大的「青少年研究指導計劃」今年踏入第5年，吸引147名來自97間本地及國際學校的高中生參與。他們在近70名來自不同學院和學系的理大學者指導下，合力完成31個專題研究項目。計劃開展至今，累計有近700名來自125所本地及國際學校的高中生參與，完成共175個研究項目。

「『青少年研究指導計劃』讓中學生在理大優秀學者的帶領下，親身參與科研過程，並有機會在國際會議上展示研究成果，充分展現他們的研究質素和潛力。」理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監沈岐平教授表示，計劃讓中學生提早體驗研究過程，有助激發他們對科研的熱忱。

今屆「青少年研究指導計劃」共有147名中學生夥拍近70名理大學者完成31個專題研究項目。

理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監沈岐平教授表示：「理大一直以頂尖的學術資源，支持香港年輕科研人才的培育和發展。」

青少年抗逆力研究 年輕視角帶來創新突破

在理大學者的指導下，參加的學生需要在四個月內以個人或小組形式進行專題研究，題目涵蓋護理、土地測量及地理資訊、社會科學、生物醫學、設計、時裝及紡織、酒店及旅遊管理，以及工程等多元範疇。期間參與計劃的高中生有機會參觀及使用相關實驗室和教研設施，對他們而言是個難得的學習經歷。

研究項目「青少年心理健康與抗逆力」吸引近30位高中生報名，最終選出8位同學參與。她們完成由理大護理學院及精神健康研究中心共同開發、並獲正愛慈善基金會資助下開展的「ReST Hub」（心理彈跳站）計劃提供的抗逆力培訓課程，並進行定量與定性的研究、問卷設計，以及系統性的資料搜集、管理和分析等工作，發現社會及學校未有為年輕人提供有效和人性化的情緒支援。「雖然我本身對研究有興趣，但認識不深，設計問卷也只會提供YES和NO的選項，參與計劃後增加了我對心理健康的專業知識與興趣，體會到培養抗逆力的重要性。」聖母無玷聖心書院趙森瑩同學表示，希望再有機會參與理大的研究項目，未來也考慮修讀相關學科。

項目導師理大護理學院副教授何穎嘉教授指出，希望參與計劃的高中生可多從年輕人的角度出發，了解心理健康議題。「我們安排了更多注重體驗的學習活動，著重培養科學相關的研究技能，例如協作、溝通、批判性思考等。」她又讚揚學生創意，自主設計結合環境調適與遊戲化元素的方案，滿足青少年社交需要並提升他們的抗逆力，期望她們將獲得的經驗與知識帶回學校與社區，並與同齡人分享。

「青少年心理健康與抗逆力」專題研究團隊，（左起）金瑜、李栩盈、李夏情、邢惠美、趙森瑩、程鎔菲及潘樂晴同學。

理大護理學院副教授何穎嘉教授（前排左一）及梁秀芳教授（前排右一）形容學生有創意並充滿好奇心，更展現出色的團隊合作精神，她在指導過程亦有所收穫。

AI技術助力生態與農業創新監測

另一個研究項目「利用人工智能研究波士頓地區長時間序列植被物候變化」，則由理大土地測量及地理資訊學系學者帶領兩位同學，以衛星影像為基礎，構建人工智能深度學習模型，填補衛星因雨雪雲等天氣因素而造成的資料缺失，成功捕捉植物生長過程中顯示的季節變化與連續性。這套模型將可應用在不同地區，追蹤植被改變與氣候變化關係，同時為生態監測及農業管理提供創新技術支援。

天主教崇德英文書院關詠彤同學表示：「本身有修讀生物及地理學科，物候學與我們的生活以及全球暖化關係密切，希望研究這個課題了解更多。」研究題目涉及跨學科研究，她自言對AI及編寫程式認識不多，但幸好在導師和組員的帶領和合作下，掌握基礎知識，順利完成研究。「今次參加研究項目的經歷讓我獲益良多，大開眼界。」

研究項目導師兼理大土地測量及地理資訊學系博士研究生曹孟瑩表示：「參與同學在研究過程中表現非常出色，展現他們對項目的熱情，投入參與。」她補充指，計劃成功讓學生發掘自己的興趣所在，對求學及生涯規劃均十分重要，亦同時為本地的科研領域培育新一代的人才。

「利用人工智能研究波士頓地區長時間序列植被物候變化」專題研究團隊，翁文風（左二）與關詠彤（右二）同學，以及項目導師兼理大土地測量及地理資訊學系博士研究生曹孟瑩（右一）與晏梓雲（左一）。