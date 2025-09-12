海關與城大簽署合作備忘錄　研究智能頸圈數據提升搜查犬執法成效

海關助理關長（邊境及港口）蔣依莉周四（9月11日）在海關總部大樓與香港城市大學簽署合作備忘錄，透過智能頸圈的數據研究和分析，提升搜查犬的執法成效。



圖為2025年9月11日，海關助理關長（邊境及港口）蔣依莉與香港城市大學副校長（研究）岑浩璋，就搜查犬智能頸圈簽署合作備忘錄，以進一步提升搜查犬的執法成效。（政府新聞處圖片）

將分析搜查犬心跳、脈搏、體溫等數據

蔣依莉在簽署儀式上表示，海關與城大建立深厚夥伴關係多年，在學術課程及搜查犬隊專業培訓方面展開多項合作。是次簽署合作備忘錄不僅標誌着雙方合作的重要里程碑，更正式開展智能頸圈的數據研究和分析，透過研究和分析搜查犬的心跳、脈搏、體溫等數據，並加以優化應用，以提升搜查犬的執法能力和完善犬隻福利。

城大作為香港首間及唯一開辦獸醫學學士課程的大學，一直為海關提供支援，包括繁殖培訓計劃、獸醫護理專業知識及幼犬發展課程展望將來，海關將致力與城大開展創新合作計劃，以提升搜查犬課的工作成效。

2025年9月11日，香港海關在海關總部大樓與城大就搜查犬智能頸圈簽署合作備忘錄。圖為海關助理關長（邊境及港口）蔣依莉（右四）與其他海關官員和香港城市大學代表於簽署儀式後與搜查犬互動。（政府新聞處圖片）

此外，通過結合學術專業知識，海關期望引入先進的培訓技術及科技，進一步加強搜查犬在維護國家安全及守護香港邊境工作上的效能。

海關搜查犬隊自1975年成立，目前擁有70支搜查犬團隊，由過百名專責人員帶領，專門搜查毒品、爆炸品、現金、槍械及煙草。海關亦自2020年開展繁殖計劃以持續供應優質工作犬，至今已成功培育36隻幼犬。