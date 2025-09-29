城大資訊日｜聚焦哥倫比亞大學雙聯學士學位課程及十大旗艦課程

香港城市大學（城大）將於10月4日（星期六）在九龍塘校園舉辦「本科課程資訊日2025」，重點介紹與美國常春藤名校哥倫比亞大學合作推出的「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」，以及2026/27學年10個旗艦課程，為中學生及家長提供最新升學資訊。



城大與哥倫比亞大學合作推出「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」，由2026/27學年起首次接受香港及全球各地的高中畢業生申請。

作為連續兩年（2024及2025年）獲《泰晤士高等教育》評選為「全球最國際化大學」的本地大學，城大持續為學生提供多元國際學習環境及接軌世界頂尖學術資源，培育具國際視野的人才。

城大今年特別邀請哥倫比亞大學通識教育學院副院長Curtis Rodgers先生及高級助理院長（策略項目與夥伴關係）Jessica Sarles女士親臨資訊日現場，為學生及家長深入講解雙聯課程詳情。

該計劃由2026/27學年起首次接受香港及全球各地的高中畢業生申請，包括12個四年制雙學位課程，涵蓋商業、科技、語言、公共事務及理科等，為學生提供跨地域、跨學科的學習體驗。

學生首兩年在城大修讀，後兩年則赴哥倫比亞大學完成學業，畢業時可同時獲兩校頒授學士學位。

此外，城大在2026/27學年起將擴展旗艦課程至十個，新增「綜合生物科學與生物工程課程」，並優化原有課程，涵蓋範疇更廣，內容更緊貼前沿領域的發展趨勢。

城大將為入讀旗艦課程的本地優秀學生提供豐厚獎學金，包括全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。學生有機會到訪世界頂尖院校，包括麻省理工學院、倫敦帝國學院、牛津大學、哈佛大學、劍橋大學及康奈爾大學等作海外交流，拓展國際視野。

資訊日將舉行逾200個活動，涵蓋聯招及非聯招入學講座、課程簡介會、升學諮詢、主題展覽、校園導賞，及學生與校友的分享環節，協助參加者全面了解城大教學特色及升學方向。校園亦設有港式小食攤位及特色打卡點，讓訪客感受城大的校園文化。

詳情可瀏覽「本科課程資訊日2025」活動專頁及旗艦課程獎學金專頁。

(資料及相片由客戶提供)