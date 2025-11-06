ESG成環球趨勢　本港ESG管理人才卻見短缺　轉型還須靠學歷增值？

世界各地正積極推動碳中和進程。《巴黎協定》締約方 ，包括中國（及香港特區），共同以將全球平均氣溫升幅限制在工業化前水平以上低於2°C之內，並努力控制在1.5°C之內為目標 ，以應對氣候變化挑戰。中國不僅堅定支持《巴黎協定》 ，更表明努力爭取在2030年之前達至碳排放峰值，並於2060年之前實現碳中和 。在此趨勢下，全球經濟正加速向低碳與可持續發展轉型。早前羅兵咸永道（PwC）亦宣布投資高達120億美元（約932億港元），在2026年前創造10萬個與ESG相關的新職位，數目相當於該公司全球員工總數的三分之一。



香港亦一直緊貼ESG發展，例如香港交易所去年已加強ESG匯報要求，更緊貼「IFRS S2」的氣候相關披露準則，新要求已於2025匯報年度起逐步生效。特區政府亦於去年推出《香港可持續披露路線圖》，要求公眾責任實體採用ISSB準則的方針，並就大型公眾責任實體不遲於2028年全面採用ISSB準則提供清晰的路徑。



綜觀全球及本港，ESG已是大勢所趨，但相關專業人才仍然相當缺乏，薪金亦變得極具競爭力，在職人士如要把握ESG發展機遇，進修增值相信是最直接快捷的方法。



企業發展必須考慮ESG 從業員薪金水漲船高

現今各行各業均重視ESG，成為職場發展機會最多的領域之一。

現時ESG已是企業必須認真對待、投放資源的領域。香港貿易發展局在今年2月發表的ESG指數初步調查結果，提到有約九成受訪企業已經將ESG納入考慮決策時的「固有元素」之一，相信背後原因，不單是監管機構匯報規定愈見嚴格，更重要是公眾和消費者已經建立對企業在ESG方面的期望。

另外參考羅兵咸永道的《2024年消費者之聲調查》，有約八成消費者傾向選擇有履行ESG的企業，例如有推行負責任採購的品牌，甚至有公司已經將ESG作為員工績效指標（KPIs）之一。

儘管ESG已成為企業核心範疇，但人才一直供不應求。根據LinkedIn的《2024年全球綠色技能報告》，以綠色人才為例，預計 2030 年全球人才缺口將達到 18.7%，到 2050 年缺口將會上升至 101.5%。

與此同時，ESG專才的薪酬亦水漲船高，例如「可持續發展／ESG經理」的平均基本年薪可達約72萬港元，「可持續發展／ESG主管」 (Head of Sustainability / ESG) 年薪更可高達210萬港元。

ESG管理結合多項技能屬專業知識 助事業更上一層樓

ESG涉及多個範疇的專業知識，想捉緊發展機會，可透過進修獲得相關學歷、知識及技能。

穩定的人才需求加上具競爭力的薪金，相信吸引不少打工仔有意轉型或入行，但ESG行業涉及專門知識和技能。以ESG三大範疇為例：ESG專業人士在環境方面需要懂得透過數據分析環境績效；在社會方面則要能夠運用混合研究方式，為企業制定可持續策略；而企業管治方面就要認識及了解不同國際ESG準則與框架。

要在短時間內裝備知識及技能，趕上ESG的發展機遇，最理想的方法當然是報讀合適的課程進修增值，學習專業知識並獲取學歷，轉換職場跑道。

中大商學院可持續環球商業理學碩士 課程面向全球需求

香港中文大學商學院開辦可持續環球商業理學碩士（MScSGB） 課程，提供廣泛的跨學科選修科，以培育可持續發展領袖。

為回應全球發展趨勢及人才需求，香港中文大學商學院（中大商學院） 開辦可持續環球商業理學碩士（MScSGB） 課程，為社會培育未來的可持續發展領袖，畢業生將擁有從核心知識、戰略視野到管理實踐的全面能力，為企業與社會創造正面影響。

課程具備全球與亞洲視野，聚焦戰略性管理，關注全球性的可持續發展議題，同時亦著眼於亞洲城市的獨特實踐與挑戰，引導學生從戰略管理角度，學習如何策略性地分析、規劃並應對可持續發展挑戰，將理念實踐融入戰略。

中大商學院可持續環球商業理學碩士（MScSGB） 課程為學生舉辦各類型活動，助學生連結可持續發展範疇的專業人士。

針對ESG各個範疇，課程提供廣泛的跨學科選修科，包括ESG管理、金融、供應鏈管理、心理學、生物科技、環境政策與管理及品牌傳播等。課程著重體驗式行業學習，例如會為學生安排「可持續發展實地考察」及完成「可持續發展專題項目」等。課程亦積極為學生撘建業界交流平台，邀請各大企業ESG部門和可持續發展或相關領域的專業人士及高級管理人員，與學生分享工作經驗。其中大部分專家更擔任學生的導師，向學生傳授實戰心得及應對挑戰的策略智慧。

中大商學院可持續環球商業理學碩士課程設一年全日制或兩年兼讀制，適合在職人士進修或大學畢業生直接取得碩士學歷。學生可根據自身生涯規劃、個人需要和興趣，彈性選擇學習模式及修讀商業管理和技術相關的科目。

畢業生成功與業界建立聯繫 從互動式學習體驗獲得啟發

中大商學院可持續環球商業理學碩士（MScSGB） 課程邀請來自企業ESG部門和可持續發展或相關領域的專業人士及高級管理人員，與學生分享工作經驗；學生都認為課程內容有助事業發展，建立行業人脈。

Jerry Pang 是可持續環球商業理學碩士（MScSGB）課程的學生，將於 2026年畢業，現為德勤（Deloitte）風險諮詢部分析師。課程使他認識到多名從事可持續發展的資深專業人士，當中包括來自「自然相關財務披露工作組」（TNFD）的專家，深入理解何謂「生物多樣性策略和行動計劃」。他指，與專業人士們的互動啟發了他在工作中制定更具創意的策略。

Helen Chang 是可持續環球商業理學碩士（MScSGB）課程2025年的畢業生。她說課程提供了與世界各地及不同背景的專家和同學交流的平台，提供機會進行前沿研究、探討創新理念，以及實踐具挑戰性的ESG理念。她又認為，課程的學習體驗充滿互動性和啟發性，成為她未來在可持續發展管理領域的堅實基礎。

香港中文大學商學院即將於11月14日晚上7時至8時30分舉辦兼讀制碩士課程線上開放周 。屆時可持續環球商業理學碩士（MScSGB）的課程主任將主持環節，介紹課程如何讓學生掌握必要的知識及技能，分享行業前景。有意把握可持續發展趨勢的在職人士，可到網站報名參加，獲取有關課程的最新資訊。

如有意了解更多課程資料，亦可瀏覽香港中文大學可持續環球商業理學碩士課程網頁。