《香港01》AI x STEAM+01計劃　大專及公開組挑戰賽現正接受報名

AI人工智能發展一日千里，已成為推動社會創新關鍵力量。《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐。活動不但有多場嘉賓講座及專題研討會，亦設有大專組及公開組挑戰賽，鼓勵大眾從不同角度探索並提出創新方案。挑戰賽現正接受報名，11月14日截止，假如你都想為未來AI發展出一分力，不要猶豫立即報名。



《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐。（資料圖片）

挑戰賽大專組及公開組 入圍作品將現場展示

本次挑戰賽設有「促進身心健康」及「社區關懷」兩大主題，其中大專組歡迎就讀於本地或非本地大學、大專院校的全日制學生報名，以個人或團隊形式（不多於5 人）參與；至於公開組則接受所有本地或非本地18歲或以上人士，以個人或團隊形式（不多於5 人）參與。

參賽組別需要提供不多於5頁的投影片，內容需要根據作品提出問題分析、解決方案、預期成效。參賽組別另需提交1分鐘短片，可供選擇的形式如下：

1. 原型設計，運用Figma為網站及手機應用程式等數位產品建立使用者介面及使用者體驗（UI & UX）。

2. 為AI自動化流程開發，包括聊天機器人、無代碼自動化工具或AI智能體設計。

3. VR/AR場景應用，例如使用CoSpaces Edu平台設計擴增實境作品，展示在CoSpaces Edu平台上設計的擴增實境作品

參賽隊伍於11月14日或之前提交作品，個人只能報名一個組別，不能重覆報名，若為團隊形式報名，每隊參賽隊伍由隊長提交一份報名表，成功提交的隊伍將收到電郵確認信。參賽隊伍於入圍決賽後，需要將內容轉化為可以落地的實際方案，並進行現場展示與介紹，各參賽隊伍於講解時要演示作品原型的核心功能，評委亦會向每個隊伍提出問題。

10% — 問題理解與提示設計

能否正確理解題目需求，並設計出有效的提示（Prompt）

20% — 結構與邏輯

作品流程是否清晰、層次分明，有邏輯地展示概念與成果

20% — 主題相關性

作品與比賽主題的契合度，能否清楚回應題目要求

20% — 創新與原創性

是否提出獨特的想法或方法，展現創新思維

30% — 技術應用與完成度

技術使用是否恰當，作品整體完成度、專業度及呈現質素如何

AI教育高峰論壇與頒獎典禮 提供誇界別交流與學習

「AI x STEAM+01 」總決賽及頒獎禮將於今年12月13日舉行，同時更會舉辦AI教育高峰論壇，邀請專家學者及企業家分享見解，提升專業深度。活動包括入圍作品展示、學生與教師獎項頒發，以及專題演講與對話環節，為參與者提供跨界別交流與學習之平台。

「智慧未來．共創香港」AI x STEAM+01 挑戰賽透過競賽、表彰與論壇之多元形式，構建了一個促進科技教育創新與實踐之生態系統。不僅鼓勵學生以科技回應社會需求，亦推動教師專業成長與跨校協作，對香港創科人才培育與教育發展具有深遠意義。

公開和大專組報名截止日期: 2025年11月14日

作品提交截止提交日期: 2025年11月21日

入圍結果公布：11月下旬

頒獎典禮日期: 2025年12月13日

如有任何疑問，歡迎透過以下方式聯絡我們：

電郵：edcation@hk01.com

電話：+852 5506 6027