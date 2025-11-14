教大幼教碩士精準定位 IECE聚焦融合教育 CFE拆解香港家庭特質

香港教育大學作為本地教師教育的領航者，其幼兒教育學系（教大幼教）一直致力培育專業幼兒教育人才。近年，隨着社會對幼兒融合教育的重視不斷提升，學前教育工作者在照顧幼兒的多樣性及不同需要方面面對更高的專業要求，同時家長對專業支援的期望亦持續上升。為回應此趨勢，教大幼教開辦了兩大皇牌碩士課程——「幼兒融合教育文學碩士 MA(IECE)」及「兒童與家庭教育文學碩士 MA(CFE)」。兩個課程各具專業焦點，分別回應教育及家庭支援領域專業人才的不同需要。



面對兩種發展機遇，到底在職教師、社工或有志轉型的專業人士應如何作出適切的規劃？兩位課程主任彭曉君博士及陶思思博士，將為大家深入剖析課程特色與職涯出路。

「幼兒融合教育文學碩士 MA(IECE)」課程主任彭曉君博士。

「幼兒融合教育文學碩士 MA(IECE)」

MA(IECE)屬香港首個結合0-8歲幼兒教育和融合教育的碩士課程

面對有潛在發展困難或特殊學習需要的幼兒及非華語幼兒人數上升，以及這些幼兒由幼稚園高班升小一的轉變，本地教育界正需要多元創新，以回應教育的新挑戰。彭曉君博士指出，MA(IECE)是香港首個結合0-8歲幼兒教育和融合教育理論與實踐、以普通話授課的文學碩士課程。學系推出這個課程展現前瞻視野與教育使命，積極回應社會對幼兒融合教育專業人才的迫切需要。

特色一：聚焦0-8歲黃金期 支援幼小銜接發展

坊間課程多以3歲為起點，而MA(IECE)則涵蓋0-8歲的完整發展階段。彭博士指出：「這段時期是幼兒成長的黃金階段，本課程橫跨學前與初小教育，正回應香港家長最關注的『幼小銜接』需要，並協助教師掌握支援幼兒順利過渡的專業知識與策略。」課程同時緊貼全球融合教育的趨勢，貫通幼兒與初小教育層面，展現其清晰而獨特的定位。

特色二：跨學系合作 建構尊重與共融並重的幼兒教育環境

課程由「幼兒教育學系」與「特殊教育與輔導學系」聯合開辦。彭博士形容這是「強強聯手」的最佳例子：「前者專長於幼兒發展、家校合作、課程設計與教學法；後者則具備融合教育、語言障礙及情緒行為支援的專業經驗。」這種跨學系合作使學生能從多角度理解和實踐幼兒融合教育的理念，學習如何在課室中促進每一位幼兒的參與、尊重與投入，讓有不同能力、背景與需要的幼兒都能共同學習、共同成長。課程結合理論與實踐，培育具備專業敏感度與包容視野的教育工作者。

特色三：普通話授課 拓展融合教育專業協作

課程以普通話授課並輔以英語，裝備教師以普通話進行專業教學與跨區交流的能力。彭博士指出：「教師能以普通話進行專業交流，有助他們更好的掌握華語地區的幼兒融合教育發展趨勢。」課程安排讓畢業生既能服務本地華語家庭，亦具備跨區協作與交流的優勢，可參與內地幼兒教育的合作與專業發展項目，在幼兒融合教育與專業培訓方面有更多的發展機會。

彭曉君博士指出，這是香港首個結合0-8歲幼兒教育和融合教育理論與實踐、以普通話授課的文學碩士課程，具有前瞻性。

知識與實踐並重 雙軌選項靈活規劃職涯

課程設有「論文選項」及「專修科目選項」兩個修讀方向，讓學生可根據個人的學術興趣及專業發展目標，自主規劃學習路徑。此設計既滿足有志於進一步研究的學生需要，也支援希望深化專業知識、拓展事業發展的教育工作者，為不同階段的職涯規劃提供更大靈活性。

彭博士指出，課程特別適合已修讀教育、心理學或其他相關學科的畢業生，以及現職或有志投身幼兒融合教育的專業人員，包括教育工作者、社會工作者、非政府機構人員及政府部門相關人員。課程能協助學員提升在幼兒融合教育領域的專業能力，並拓展事業發展空間。

「兒童與家庭教育文學碩士 MA(CFE)」課程主任陶思思博士。

「兒童與家庭教育文學碩士 MA(CFE)」

MA(CFE)跳出兒童心理 深入「家庭系統」解構教養壓力

「贏在起跑線」、「怪獸家長」……香港的家庭教育壓力冠絕全球。MA(CFE)課程則另闢蹊徑，不只關注兒童，更以「家庭」為核心，從根源處理問題。陶思思博士指出，這個課程在2015年推出時，是全港首個與家庭及幼兒教育相關的碩士課程。

特色一：拆解「怪獸家長」現象 強調「家庭為單位」

MA(CFE)課程如何應對「怪獸家長」？陶博士表示：「課程會先和學生討論這些現象，例如『Parental Control』（家長過度控制），然後引用國際數據，分析為何這在東亞地區的文化（如香港）特別強烈。」她強調，課程最特別的地方，是以「家庭為單位」。「如果只關注小朋友的心理輔導，他回到家，問題可能依然存在。所以，家長也需要同時支援。」陶博士形容這是一個更「根本」的優勢，希望同時幫助家長和孩子。

特色二：英語授課 接軌國際研究與多元文化

與MA(IECE)課程不同，MA(CFE)課程以英語授課。陶博士解釋了背後的考量：「第一，課程會引用大量最新的學術資源和實證數據，當中不少為英文資料；第二，家庭研究（Family Studies）是與文化相關的，我們的學生來自本地、內地及東南亞，英語課堂能促進多元背景的討論，擴闊學生視野；第三，這有助畢業生未來在國際學校等機構發展。」

陶博士表示課程歡迎教育工作者、社工、家庭服務者，甚至沒有教育背景的家長報讀。

從實習到研究 培育新世代家庭專家

MA(CFE)課程同樣重視實踐，設有「實習組」和「論文組」。陶博士指出，「實習組」學生會有42小時實習，由業界資深家庭支援工作者擔任導師。「學生會在監督指導下，親自設計和帶領家長活動，例如『如何管理小朋友的手機使用』工作坊，或『親子運動會』。」

誰適合報讀？課程歡迎教育工作者、社工、家庭服務者。陶博士特別提到一個有趣的現象：「我們也歡迎一些本身沒有教育背景的家長。有些新手父母或準父母想學習如何成為更好的家長，也會來報讀。」面試時，我們著重申請者對兒童家庭學習的興趣和動力。至於畢業出路，除了傳統的學校和NGO，陶博士觀察到新興趨勢：「有畢業生會自己開辦短期課程，擔任『家長教練』（Parent Coaching）或家庭顧問；也有人開設Vlog或Blog，打造親子KOL的角色，並在社交媒體上發揮影響力。」

總括而言，教大幼教這兩大皇牌碩士課程為本地教育界提供了清晰的進修路徑。「幼兒融合教育文學碩士 MA(IECE)」可謂「對內」，專為應對課堂挑戰而設，其核心是精準應對0-8歲學童的SEN支援及「幼小銜接」難題。而「兒童與家庭教育文學碩士 MA(CFE)」則「對外」，跳出課室框架，專注於「家庭系統」，深入分析香港獨特的教養壓力與親職教育。前者旨在培育融合教育的實踐者與領導者；後者則培育家庭輔導與家長教育的專家。

香港的幼兒教育及家庭支援正需要更多專才。想成為引領教育業界改變的力量？立即把握進修良機，到教大幼教的網站查詢課程詳情，為自己及下一代的未來增值。

