AI引領商業新局　港大經管學院全新碩士課程　培育跨領域管理人才

近年AI技術發展一日千里，從圖像識別到生成式AI的突破，為商業世界帶來了前所未有的機遇。然而，不少企業在面對這些新技術時，往往苦於不知如何有效落地應用，難以將技術潛力轉化為實際的商業價值。為了填補這個不能忽視的市場缺口，香港大學經管學院即將推出全新「商業人工智能碩士」（Master of Artificial Intelligence in Business，下稱MAIB）課程，旨在培養既懂技術，又精通管理策略的複合型人才，協助企業在AI時代突圍而出。

連接技術與商業的橋樑

AI技術雖然潛力巨大，但企業在實際應用時面臨著「落地難」的挑戰。港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧博士指出，市場現時最缺乏的是能夠連接AI技術與商業應用的人才：「其實很多公司都希望了解如何透過AI提升公司的表現或創造價值。只不過，當他們面對新技術時，才會發現處理並非易事。」

周博士強調，單純的技術專家未必了解商業運作，而傳統的管理層又可能對新科技感到陌生，「因此市場需要有相關人才，將這些前沿科技應用到不同行業或場景當中，特別是要思考如何才能創造最好的價值，以及應用後又該如何進行管理。」

全面課程設計 理論與實戰並重

MAIB課程的面世，正正就是為了滿足市場對相關人才需求。儘管市面上有不同電腦科學或商業相關的碩士課程，但周博士形容MAIB是聚焦於AI與商業的交匯點：「課程不僅教授AI的基礎技術知識，更著重於如何制定策略、規劃設計並在組織中有效且負責任地實施AI項目。」

港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧博士指出，MAIB是聚焦於AI與商業的交匯點，既教授AI的基礎技術知識，亦有制定策略、規劃設計和實施AI項目的科目。

為了讓學生具備全面的AI管理視角，MAIB的課程設計兼顧了「硬技術」與「軟實力」。在基礎層面，學生將學習機器學習、大型語言模型等前沿AI技術知識，同時亦會涉獵策略管理和技術管理。課程更設有多個具針對性的科目，探討AI在不同商業領域的應用，周博士舉例：「校方特別設計了不同層面的科目，有科目專注於AI在會計、金融科技的應用，亦有科目引學生領探討人機互動對管理和應用的影響。」

他續表示：「課程亦十分重視AI的道德與責任問題，內容涵蓋AI使用的安全性、潛在的偏見與公平性問題，以及相關的合規要求，確保學生能以負責任的方式管理AI。」

至於實戰方面，課程設有Capstone Project，鼓勵學生將所學應用於真實商業情境，解決實際問題，甚至提供創業機會。學院亦會舉辦行業研討會系列，邀請業界專家分享最前沿的AI商業應用案例，讓學生緊貼市場脈搏。

廣納多元背景 重好奇心與探索精神

MAIB課程歡迎來自不同背景的申請者，包括商科、法律、工程等，並非只限於擁有傳統IT背景的人士。周博士表示，雖然有相關背景會更有優勢，但並非必要條件：「讀書最重要是對知識有興趣，我們希望學生能夠對新科技和新事物懷著好奇心去探索。」

對於未來的職業發展，畢業生的出路非常廣泛。他們可選擇投身科技公司從事產品經理、AI項目管理或用戶體驗設計等工作，或者可加入傳統企業或顧問公司，擔任AI顧問或負責數碼轉型的行程或管理職位。學生亦可以結合自身原有的專業背景（如金融），在畢業後從事AI相關的對沖基金或演算法交易工作。

AI發展勢必會為各行各業帶來前所未有的突破，但到底AI能否取代人類工作，周博士則樂觀道：「只要將AI視為工具，當工具更加完善，大家的工作當然是做得更好、更快、更多，亦都無需像舊時代般辛苦，能夠創造更多價值。」MAIB課程正是要培養能夠駕馭這些強大工具，引領未來商業變革的推動者。

