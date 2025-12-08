SHAPE銜接學士學位課程 最快1年獲取海外大學學歷 升學就業路路通

對於持有高級文憑或副學士學歷的人士而言，如何有效地提升學歷、裝備專業技能以迎合瞬息萬變的職場，是實現理想事業的關鍵。VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）深明此道，多年來積極與多間享譽國際的海外及中國內地大學合作，在港提供多元化的專業銜接學士學位課程（Top-up Degrees），理論與實踐兼備，幫助學生掌握迎合巿場發展所需的技能，開拓更廣闊的升學及就業路徑，進而實現專業成就。



拆解SHAPE五大核心優勢 七大學科範疇迎合專才需求

SHAPE的課程優勢，體現在其五大核心價值，即 「S」、「H」、「A」、「P」和「E」五個字母所代表的卓越特質：

S：Swift（快捷）

SHAPE大部分英國全日制課程最快一年便可完成^，兼讀制課程亦只需14至18個月（RMIT大學課程除外）。

H：High-achieving（卓越）

SHAPE與多間備受國際認可的著名海外大學合作，確保課程質素及學術聲譽達到高標準。學生在港修讀，畢業證書由夥伴大學直接頒授。

A：Accredited（認可)

所有英國和澳洲大學在SHAPE提供的銜接學士學位課程，均獲香港資歷架構第五級^^（QF Level 5）認可，學歷等同本地大學學位。此外，大部份工程學科課程亦已獲本地或海外專業學會認可。

P：Practical（實用）

SHAPE致力培養學生掌握最新行業知識及技能，幫助他們提升職涯發展，確保畢業後能學以致用，無縫對接職場需求。

E：Exceptional（非凡）

透過與業界的緊密聯繫及專業導向的教學，學生能擴闊視野，在專業領域上作出貢獻，成就卓越。

此外，為迎合不同行業的人才需求，SHAPE的課程涵蓋七大專業範疇：其中「商業」與「酒店及旅遊」相關課程旨在培育具國際視野的管理專才，完善香港作為國際金融及旅遊樞紐的地位；「幼兒、長者及社會服務」課程旨在培育具專業實務技能的專才，以回應人口變化及社會對高質素福利服務的需求；「設計」、「工程」、「健康及生命科學」及「資訊科技」課程則旨在應對創新科技發展、社會對可持續性及健康服務的重視，推動未來發展的核心力量。

國際學歷認可 畢業生就業升學路路通

SHAPE的課程具備卓越的升學優勢，畢業證書由外國大學頒授，課程質素獲大學保證，學術水平與當地看齊。SHAPE的所有英國及澳洲銜接學士學位課程都已獲取資歷架構第5級^^，學歷等同本地大學學位，學生不但可申請政府資助及獎學金，亦可投考政府工和升讀碩士。此外，SHAPE的傑出畢業生更可申請多個獎學金，包括賀維雅基金會獎學金、尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金等，以資助他們到海外修讀碩士或研究生課程。

職業發展方面，SHAPE畢業生表現亮眼，就業率逾80%*，不少畢業生獲聘任於政府部門及大型或跨國企業，或選擇升讀本地/海外碩士課程。大部分工程銜接學士學位課程更獲港、英、澳的專業學會**認可，有助畢業生轉職至大機構、晉升至管理職位，自信迎接新機會，實踐抱負。

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

^適用於大部分全日制英國課程

^^有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽 www.shape.edu.hk 內的個別課程網頁。

*SHAPE全日制畢業生就業調查2024

**適用於部分工程課程

