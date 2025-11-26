特約內容
城大學生運動員入學計劃接受申請|學業成長有後盾 運動路上更自信
撰文：王玥晨
香港城市大學（城大）自1997年設立「學生運動員入學計劃」（SAAS），積極為學生運動員提供入學及學業支援。2022年，城大在教資會支持下推出「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA），進一步加強對精英運動員的全方位協助，促進學業與體育雙軌發展。
本年度的運動員入學已開放申請，歡迎有志於雙軌發展的學生運動員踴躍報名。
在學術支援方面，學校定期舉辦交流活動，邀請各學術部門、學生發展處、領隊及教練一同參與，促進跨部門協作，為學生運動員提供實用建議，幫助他們融入校園生活。透過這些支援，學校致力打造更完善的環境，協助運動員在學業與體育發展上取得平衡。
城大為學生運動員安排專屬學生導師，透過朋輩協助跟進學業，並提供課堂錄影和功課輔導等支援。運動員可報讀時間靈活的課程，以配合訓練所需。遇上海外比賽與考試撞期，城大亦提供彈性安排，如線上考試，讓運動員能兼顧學業與比賽。
除了學術支援，城大亦重視運動員的成長與交流，安排導師及校方會為運動員討論生涯規劃、心理健康及未來發展。
城大提供多種獎學金，無論新入學或在校表現優異的運動員，都有機會獲得豐厚獎勵。城大亦會持續優化支援系統，如增聘教學及輔導人員、加強個人化學習服務，並擴大「We Care for CityUHK Sports」基金用途，提升運動員海外訓練及比賽的支援。
申請「2026/27年度學生運動員學習支援及入學計劃」或「學生運動員入學計劃」的同學，須符合下圖所列的相關資格：
詳情及網上申請，請瀏覽香港城市大學相關網站或掃描二維碼：
