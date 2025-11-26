城大學生運動員入學計劃接受申請|學業成長有後盾 運動路上更自信

香港城市大學（城大）自1997年設立「學生運動員入學計劃」（SAAS），積極為學生運動員提供入學及學業支援。2022年，城大在教資會支持下推出「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA），進一步加強對精英運動員的全方位協助，促進學業與體育雙軌發展。

本年度的運動員入學已開放申請，歡迎有志於雙軌發展的學生運動員踴躍報名。



上述學生運動員於2025學年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」入讀城大，他們來自游泳、田徑、羽毛球、劍擊、欖球、空手道等多個項目，體現城大支持學生運動員多元發展的成果。

在學術支援方面，學校定期舉辦交流活動，邀請各學術部門、學生發展處、領隊及教練一同參與，促進跨部門協作，為學生運動員提供實用建議，幫助他們融入校園生活。透過這些支援，學校致力打造更完善的環境，協助運動員在學業與體育發展上取得平衡。

在一年一度的迎新工作坊上，城大體育部聯同各學術部門，為學生運動員提供清晰的學校概覽，協助他們熟悉校園環境、課程安排及各項資源，幫助新生更快融入大學生活。

城大為學生運動員安排專屬學生導師，透過朋輩協助跟進學業，並提供課堂錄影和功課輔導等支援。運動員可報讀時間靈活的課程，以配合訓練所需。遇上海外比賽與考試撞期，城大亦提供彈性安排，如線上考試，讓運動員能兼顧學業與比賽。

許娜娜教授及學生導師（TA）與學生運動員於迎新工作坊時合影。

除了學術支援，城大亦重視運動員的成長與交流，安排導師及校方會為運動員討論生涯規劃、心理健康及未來發展。

左上：乒乓運動員陳顥樺與勞工局局長孫玉菡於「共創明Teen 校友會」進行乒乓表演賽。右上：精英運動員到小學示範劍擊，啟發學生對體育的興趣。左下：精英運動員與運動大使參與海上帆船交流，分享經驗。右下：教授與運動員小組討論，交流知識與心得。

城大提供多種獎學金，無論新入學或在校表現優異的運動員，都有機會獲得豐厚獎勵。城大亦會持續優化支援系統，如增聘教學及輔導人員、加強個人化學習服務，並擴大「We Care for CityUHK Sports」基金用途，提升運動員海外訓練及比賽的支援。

申請「2026/27年度學生運動員學習支援及入學計劃」或「學生運動員入學計劃」的同學，須符合下圖所列的相關資格：

詳情及網上申請，請瀏覽香港城市大學相關網站或掃描二維碼：

學生運動員入學網上申請連結

2026聯招生 – 城大學士學位最低入學要求

（資料及相片由客戶提供）