科大工程靈活課程安排　滿足學生多方面學習需要

在人工智能當道的時代，讀大學如果只專注單一範疇，恐怕未能追得上日新月異的科技步伐。香港科技大學工學院的課程內容一向與時並進，以下兩位同學更善用靈活的課程安排，為自己開啟多元的學習路徑。



雙主修滿足雙重興趣

洪天正（Marco）在中學時期選修物理、化學、生物及數學延伸單元二，對工程充滿興趣，並被科大工學院全港第一的聲譽深深吸引，遂選擇報讀科大，現時雙主修「計算機工程」及「決策分析學」。Marco對商科也有濃厚興趣，而決策分析學的「金融工程」選項在工學院中是唯一有系統地教授商業與金融概念的課程，令他非常著迷。雖然兩個主修屬不同學系，部分內容卻互有重疊，例如用程式構建預測模型，是金融工程中常用的技術。雙主修不僅擴闊職業選擇，亦增強了他在金融科技等跨學科領域的競爭力。

Marco（圖中）在初創公司實習期間盡顯雙主修的優勢，運用數據科學及金融工程知識處理金融數據。

Marco曾於金融初創公司實習，負責編寫Python程式處理金融數據，將計算機工程的數據科學與決策分析學的金融知識融會貫通。決策分析學本質運用工程思維，結合數學與編程工具，尋找最佳解決方案。Marco指出與工商管理僅分析市場不同，決策分析運用量化模型以計算最大化收益，是理論與實務的結合。

計算機科學及工程之別

至於「計算機工程」與「計算機科學」的分別，Marco表示計算機工程涵蓋軟件及硬件，而計算機科學就側重於軟件。Marco對電腦運作原理特別有興趣，認為軟硬件同樣重要，從程式設計到系統架構，再到信號處理，計算機工程課程為他提供了全面認識。

專注學習之餘，Marco（左二）亦熱衷於回饋工學院社群，包括擔任朋輩輔導員及學生大使。圖為一班工學院同學在畢業禮服務期間留影。

電子工程用途廣

談及硬件，「電子及計算機工程學」是息息相關的學系。江雨辰（Kingsley）早於中學便接觸科大，喜歡其校園環境及學習氣氛，漸漸養成歸屬感。Kingsley志在神經工程科研，需要跨學科知識，而科大提供多元學習途徑（雙主修、副修等）和重視科研，正是她的理想學府。「電子工程學」涵蓋手機、電腦、VR頭盔、醫學成像、無線網絡等廣泛應用。以早前備受關注的Apple Vision Pro為例，它採用電子工程學中多方面技術，包括嵌入式系統、微電子、信號處理與通訊等。

延伸主修

AI已深入生活每一環，Kingsley想在電子工程學之上再掌握AI原理與應用。科大首創的「人工智能延伸主修」，正可滿足她的需求。在延伸主修框架下，學生專注本身主修課程的同時，參加跨學科研討及學習設計思維，在每個學期可以從超過60與AI相關的選修課程中按興趣選修最少一科，並於畢業專題項目融合AI元素，即可符合「人工智能延伸主修」的畢業要求。

Kingsley（前排左三）與隊友參加校內的機械人設計比賽，她希望將來可以隨隊到海外參加國際賽事。

校園活躍分子

除學業外，Kingsley積極參與校園活動，擔任電子及計算機工程學系學生大使和學生會成員，促進同學與教授間交流，增強學系凝聚力。她亦當上宿舍集群協調員，協助舉辦活動，匯聚活力社群。作為機械人隊員，Kingsley將電子工程知識運用於比賽中，鍛煉統籌、領導、溝通、抗壓、自主及專業技能。她認為大學生活自主性高，活動多元，需要良好時間管理與自律。

修讀電子工程學的 Kingsley，亦對電子音樂感興趣。

接下來寒假期間，Kingsley將會在一間客製化高科技嵌入式電子零件和產品公司實習，汲取實戰經驗。展望未來兩年，Kingsley為了向神經工程科研的抱負邁進，計劃以生物工程作為第二主修，亦會繼續活躍於機械人團隊及比賽，尋求海外交流機會，持續成長與突破。

聯招快將截止申請，立即了解科大工學院的「雙軌入學架構」、八個聯招入學選項，以及「入學獎學金」等資訊：https://shorturl.at/3tOQl

（資料及相片由客戶提供）