仁大全新碩士課程引領兩大行業 金融科技管理 遊戲開發管理新機遇

手機上的網上金融服務已成為日常生活的必需品，購物、投資和繳費等理財服務變得輕而易舉。金融機構通過各種互動數碼遊戲來推廣其網上理財服務，提升品牌知名度並增加市場佔有率。隨著用戶體驗和銀行服務的進步，對金融科技專才的需求持續增長，同時，開發和管理數碼遊戲的人才也變得越來越重要。



現在旅遊時，你無需攜帶外幣，只需用手機支付程式即可完成支付、預約網約車和酒店入住。在旅程中，你還可以透過各平台的任務或小遊戲累積積分，享受未來的消費優惠。

以 Alipay 為例，它不僅是電子支付工具，更是集跨境支付、銀行理財、旅遊規劃及線上購物於一身的綜合平台，已連接全球超過五十個國家的商戶，實現海外消費一秒到帳。該平台更廣泛運用「遊戲化」手法來提升用戶參與度與平台增長。例如，公益專案「螞蟻森林」讓用戶透過綠色支付行為積累能量種樹；「城市探險」式積分任務則讓消費變得更有趣味。

這一趨勢不僅限於 Alipay，全球大型銀行和金融企業也將遊戲化行銷視為核心競爭力。例如，香港滙豐銀行推出了智能「Reward+」獎賞系統，通過任務驅動的介面、分層獎勵和個性化優惠來提升客戶使用度。在2022年和2023年推出的「最紅WINTERverse」信用卡活動中，客戶在網上遊戲中完成特定任務後可獲得消費現金回饋或額外獎勵。

此外，它的交易平台「PayMe」不僅提供日常交易和轉賬服務，還推出遊戲化獎勵活動。例如，在2023和2024年農曆新年前，推出的「PayMe狂派利是」活動中，大眾可在全港多個地點的廣告牌上通過二維碼參加AR遊戲獲取消費優惠券。這些互動活動不僅讓客戶了解品牌的不同服務，更能直接帶動相關業務的市場表現。

「遊戲化」已成為金融科技提升用戶體驗與市佔的關鍵策略。這些創新體驗背後，正反映出市場對 「金融科技管理」 與 「遊戲開發管理」 人才的迫切需求。為此，香港樹仁大學（簡稱「仁大」）的兩個專業理學碩士課程，精準對接此一跨界趨勢。

金融科技管理理學碩士課程：培養跨學科視野的未來金融領袖

仁大新推出的「金融科技管理理學碩士課程」以 「金融科技管理」 為核心導向，不僅涵蓋金融科技的專業知識，更採用跨學科的學習模式，旨在培養具備前瞻視野、專業實力與卓越管理能力的金融科技領軍人才。此課程緊扣管理主軸，系統性地結合數據科學、金融科技法規、綠色和可持續金融、管理心理學、工商管理及業界交流與學術研究訓練六大範疇，全方位塑造學生的科技整合力、戰略思維與領導才能，使其能主導而非僅僅參與行業變革。

課程特別注重學生在數據科學和人工智慧（AI）技能於管理決策中的深度應用，提供大數據分析和AI應用的實踐機會，讓學生能夠靈活運用科技工具優化運營、創新服務並進行風險預判，從而科技化地應對多樣化的銀行金融服務管理挑戰。

在可持續發展方面，課程將環境、社會、治理（ESG）議題的專業培訓與企業戰略管理緊密結合。隨著ESG成為企業核心責任與價值來源，課程透過真實案例引導學生探索如何將ESG因素融入商業模式與投資決策。例如，透過分析「螞蟻森林」如何以碳減排行為帶動用戶參與並創造生態價值，學生將學習設計與管理兼具社會影響力與商業可行性的金融科技方案，掌握綠色金融的產品管理與推廣策略。

理解並駕馭金融科技法規是課程中管理合規與風險的重要一環，旨在幫助學生在全球化的金融市場中，不僅能適應快速變化的監管要求，更能主導構建合規框架，提升對金融行業合規性管理和系統性風險控制的認知。選修金融合規科技及網路安全科目，不僅有助於取得資訊系統安全認證專家（CISSP）等專業資格，更是培養學生成為能確保企業安全穩健運行的科技風險管理者。

此外，課程透過管理心理學與工商管理的學習，強化學生的團隊領導、組織行為分析與變革管理能力，確保他們在技術迅猛發展的環境中，能有效管理團隊、激發創新並推動項目落地。業界交流與學術研究訓練則進一步搭建理論與實踐的橋樑，讓學生在與行業領袖的互動中洞察趨勢，鍛鍊其戰略規劃與資源整合的高階管理素養。

仁大經濟及金融學系教授及課程總監李綺雯教授表示：「本課程以管理為軸心，將技術、法規、可持續發展與商業智慧深度融合。所提供的技能和理論指導，將幫助畢業生在不斷變化的金融科技領域中，成為引領團隊、駕馭風險、把握機遇的核心管理人才。」

仁大經濟及金融學系教授及課程總監李綺雯教授。

欲了解更多資訊，請前往：https://ef.hksyu.edu/Programmes/MSc-FTM

遊戲開發與管理理學碩士課程：為創意遊戲產業塑造管理人才

遊戲已超越娛樂，成為驅動金融、教育、文化創新的重要媒介。因應跨領域人才需求，仁大推出「遊戲開發與管理理學碩士課程」，系統培育兼具技術開發與商業管理能力的遊戲產業先鋒。課程重點在於提升遊戲開發的核心技能，學生可選修遊戲設計、虛擬實境應用和機械人工智慧等專業技術。

此外，課程將深度剖析業界成功案例，例如滙豐銀行結合AR技術的互動遊戲，學生不僅學習其介面設計與用戶體驗策略，更掌握如何透過開發既具創意又能吸引用戶的遊戲項目提升品牌參與度與商業成效。

遊戲的創作、開發、運營和宣傳需要團隊合作，因此課程也注重培養學生的領導管理能力及跨部門溝通能力。除了理論課程和業界案例分析，學生還將參加業界實地考察，與行業領袖對話，增強對業界的理解，同時擴展人脈網絡。

仁大應用數據科學學系教授及系主任劉公煌教授道：「隨著娛樂行業的快速發展，遊戲已不僅是娛樂工具，更成為跨行業創新的驅動力！」因此，此課程針對這一趨勢，為未來進入遊戲領域的學生提供強實踐性的專業訓練，幫助他們掌握遊戲開發的核心技術，提升消費者體驗和運營管理能力，同時注重團隊協作，為未來發展奠定堅實基礎。

仁大應用數據科學學系教授及系主任劉公煌教授。

欲了解更多資訊，請前往：https://adsci.hksyu.edu/programme/MSc-GDM/programme-overview

這兩項碩士課程旨在培養能兼具科技視野、創意能力與管理思維的專業人才，未來可在金融科技、遊戲產業、數碼營銷及跨領域創新等範疇發揮專長。如果你想不止見證，而是親身參與建構我們身處的數碼世界，這兩項課程將會是理想的起點！

申請網站：https://postgraduate-admission.hksyu.edu/en/

申請時期：即日至2026年1月31日

申請查詢：pgadmit@hksyu.edu

