香港中學生職業專才教育比賽25/26 創科×無人機應用 建智慧生活圈

試想像未來的智慧生活，無人機的應用將不限於送餐或運送藥物，更能協助安全巡查及環境數據監測，低空經濟有機會成為社區日常不可或缺的一環。這些創新科技正逐步融入生活，而新一代年輕人正是推動科技進步的主力。



報名表格連結

由「企業技術學院網絡」（CTAN）主辦的「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」載譽歸來。比賽旨在推動職業專才教育（VPET）發展，培育兼具創新思維與專業技能的年輕人才。今年比賽更特別注入全新元素——無人機應用。入圍決賽隊伍除可參加無人機應用體驗工作坊及行業參觀外，更將獲發大會提供指定規格的無人機乙架，於決賽中即場演示，同學可將構思轉化為具真實感與可行性的實踐方案。

比賽現正接受報名，歡迎全港中一至中五學生組隊參加。把握這次展現創意、提升溝通與策劃能力的難得機會，把創新科技與社區生活結合，為未來智慧生活出一分力。

一眾參與「香港中學生職業專才教育比賽2024/25」的學生，他們的創意構思獲大會及評審團一致肯定。

跨行業合作 啟發學生探索未來技能

「企業技術學院網絡」（CTAN）今年再次獲教育局全力贊助及機電工程署支持，舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」。比賽旨在加深中學生對職業專才教育（Vocational and Professional Education and Training, VPET）的認識，並鼓勵同學將課堂所學融會貫通，應用於社區生活層面。

CTAN匯聚七大機構的力量，成員包括：中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、生產力學院、港鐵學院、中華煤氣培訓學院，以及香港專業教育學院工程學科。透過跨行業的協作，比賽為學生提供了一個廣闊的平台，讓他們在不同專業領域中探索和學習。

首次結合無人機元素 激發學生創意新可能

今年以「結合無人機應用及創新科技技術，解決社區上遇到的問題，共創美好生活圈」為主題，鼓勵學生以創新思維和專業技能，提出能改善社區生活的方案。

為加深同學對低空經濟發展的了解，緊貼科技潮流，本屆賽事將首度引入無人機元素。入圍決賽隊伍將獲邀參加由 CTAN 贊助的無人機應用體驗工作坊，親身學習操作技巧。大會更會向每隊提供一架指定規格的無人機，供決賽當日即場演示之用，將天馬行空的構思，轉化為可行的操作示範。

軟硬件支援兼備 讓構思起飛

除了無人機技術支援，大會亦全方位協助學生實踐創新構想。入圍決賽隊伍可免費使用生產力學院「知創空間」的創客工場，在專業導師指導下，使用場內的3D打印機、激光切割機等先進設備製作實體模型。此外，每隊更可獲最高HK$2,500的經費補助，以支援模型製作的開支。

為了擴闊學生視野，大會將於2026年3月安排行業參觀，涵蓋電力、航空、建造、鐵路、燃氣及創科等多元領域，讓參賽者親身了解不同專業的運作模式。在決賽當日，隊伍將登上專業展示平台，透過簡報解說、實體模型配合無人機的即場示範，向評審團及公眾全方位展現其創意方案。

立即組隊 發揮你的創意與才能

「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」現正公開接受報名！歡迎全港中一至中五學生組隊參加，透過比賽展現創意，提升溝通、思考、組織及策劃能力。這是一個難得的平台，讓學生把創新科技與社區生活結合，親身體驗相關行業運作與實體模型製作，學習無人機應用。

想了解更多﹖歡迎瀏覽「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」網頁，了解比賽詳情及報名流程，掌握第一手資訊！

報名截止日期：2026年1月23日（星期五）

「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」詳情

