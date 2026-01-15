理大國際未來挑戰賽總決賽今舉行 晉江賽區隊伍憑傳感方案奪冠

香港理工大學旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽」今日（15日）舉行總決賽暨頒獎典禮，來自香港及內地共七個賽區的15支隊伍競逐「中銀香港創新盃」等多個獎項。比賽最終由來自晉江賽區的團隊，以「全球領先的可穿戴的機械人與傳感方案提供商」項目奪得冠軍，他們除獲頒50萬港元獎金外，亦可獲理大前海前沿技術創新中心提供8萬港元孵化資助。



來自晉江賽區的李陽、吳池力和成立，憑藉「全球領先的可穿戴機械人與傳感方案提供商」項目奪得冠軍和「中銀香港創新盃」殊榮。團隊利用本港高校的科研人才，結合晉江本地豐富產業資源，為紡織鞋服及先進製造領域提供低成本、高性能的感測器及整體感測解決方案，產品涵蓋智慧壓力感測器、觸覺感測器及多款穿戴式感測器。

香港賽區隊伍獲亞軍

亞軍由香港賽區隊伍獲得，成員包括趙澤宇、嚴鋒和白瑞祥。其「可穿戴唾液葡萄糖傳感平台」基於有機薄膜晶體管技術開發，檢測準確度超過九成，並可持續、實時監測葡萄糖、尿酸及乳酸等多項關鍵生物標記，具備低成本、無創及高靈敏度的特點。季軍則是來自南京賽區，隊員成員分別為王晨陽、柯岱飛和王丹。他們的項目針對肩袖撕裂修復提出仿生縫合錨釘—肌腱一體化移植物，透過光交聯材料及有限元優化設計實現肌腱與骨骼的力學匹配，有效降低縫合失敗率，同時簡化生產及審批流程。

賽制採「1+N」模式 吸引全球逾700初創隊伍參賽

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒表示，是次比賽採用獨特的「1+N」模式，有助團隊進入更龐大和多元的內地市場。（夏家朗攝）

「理大國際未來挑戰賽」採用「1+N」模式，以香港作為主賽道，分別在惠州、 溫州、深圳前海、上海、南京和晉江等地設立分賽區，吸引逾700支來自全球的初創隊伍，逾2,500名創業者和學生參賽。參賽項目覆蓋金融科技、人工智能、新能源、大健康、柔性電子、低空經濟等前沿領域。

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒表示，是次比賽採用獨特的「1+N」模式，有助突破初創團隊只局限於香港市場的發展限制，讓團隊可進入更龐大和多元的內地市場。他說，賽事涵蓋內地六個不同城市，結合各地不同的產業場景，可讓得獎項目更容易對接實際應用並成功落地。此外，該模式亦配合理大近年在內地設立多個技術創新研究院（MTRI），將香港的科研成果帶到內地，促成由科研衍生的初創企業在不同城市落地發展，從而吸引投資者及產業夥伴。趙又透露，未來希望把比賽擴展至海外地市，包括越南和新加坡等地。

香港理工大學旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽」總決賽以電梯路演形式進行。圖為參賽隊伍在一眾評判面前進行電梯路演。（夏家朗攝）

總決賽以電梯路演形式進行，活動中展出51支參賽團隊的創新方案，並接受觀眾投票選出「最受歡迎獎」及「社會影響力獎」。

總決賽獲中國銀行(香港)冠名贊助，中銀集團投資有限公司亦為4支最具發展潛力的參賽隊伍提供「概念驗證資助」，幫助創新構想落地實踐。中國銀行(香港)顧問及中銀香港慈善基金行政委員會主席龔楊恩慈表示，參賽者在賽事所展現的創意、卓越分析能力與創業精神，充分反映創新人才在良好機遇與支持下能取得卓越成果。她指出，比賽有助創新人才將創新意念轉化為有利國家的實際方案，也令他們未來在國際舞台上大放異彩。