理大x中銀香港國際未來挑戰賽總決賽 冠軍以傳感方案助紡織業發展

香港理工大學（理大）旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽」早前舉行總決賽暨頒獎典禮，來自香港及內地共7個賽區的15支隊伍競逐多個獎項。總決賽以電梯路演形式進行，經評委甄選各個獎項的得主，最終由來自晉江賽區的團隊，以「全球領先的可穿戴的機械人與傳感方案提供商」項目奪得大獎「中銀香港創新盃」，他們除獲頒50萬港元獎金外，亦可獲理大前海前沿技術創新中心提供8萬港元孵化資助。



理大校長滕錦光教授在頒獎典禮上祝賀各得獎者，表示理大一直積極推動具影響力的創新方案，為香港、國家及世界帶來實質裨益。期望透過是次比賽及內地技術創新研究院等項目，希望為香港的國際創新科技中心建設和國家以至全球的科技進步作出更大的貢獻。

「理大國際未來挑戰賽」於完成總決賽後，即日晚上舉行頒獎典禮，理大校長滕錦光教授於典禮上致辭。（理大提供）

冠軍研發靈巧觸覺產品 助力紡織業發展

來自晉江賽區的隊伍以「全球領先的可穿戴機械人與傳感方案提供商」項目奪得「中銀香港創新盃」，除了可以得到50萬港元的獎金之外，理大前海前沿技術創新中心更會提供8萬港元孵化資助。

奪得「中銀香港創新盃」的團隊成員包括李陽、吳池力和成立，團隊利用本港高校的科研人才，結合晉江本地豐富產業資源，為紡織鞋服及先進製造領域提供低成本、高性能的感測器及整體感測解決方案，產品涵蓋智慧壓力感測器、觸覺感測器及多款穿戴式感測器。

團隊代表李陽指，他們選擇落戶晉江是看準了當地的紡織鞋服行業對靈巧操作的需求很大，故團隊希望通過研發靈巧觸覺產品提升行業產出效率。對於能夠將成果落戶理大前海前沿技術創新中心並獲得8萬港元孵化資助，他表示這有助團隊在當地建立分公司、研發中心和工程中心。

來自晉江賽區的李陽（中）帶領團隊奪得「中銀香港創新盃」，與理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授（右）及理大知識轉移及創業處暫任總監陳翠芳女士(左)拍照留念。（夏家朗攝）

亞軍推技術助更準確檢測糖尿病 料售價貼近現時使用技術

亞軍由香港賽區隊伍以「可穿戴唾液葡萄糖傳感平台」獲得，成員包括趙澤宇（圖）、嚴鋒和白瑞祥。（夏家朗攝）

亞軍由香港賽區隊伍憑「可穿戴唾液葡萄糖傳感平台」獲獎，成員包括趙澤宇、嚴鋒和白瑞祥。平台基於有機薄膜晶體管技術開發，檢測準確度超過九成，並可持續、實時監測葡萄糖、尿酸及乳酸等多項關鍵生物標記，具備低成本、無創及高靈敏度的特點。

趙澤宇表示，現時約每十人就有一人是糖尿病患者，因此平台有相當大的市場潛力，估計實際售價可以貼近現時使用的技術，又稱技術可應用在其他層面，讓全球受惠。他強調平台是一間由本地大學孵化的公司，正處於創業階段，來港參賽除了希望推廣技術外，還希望藉參賽取得資金助公司發展，以及通過理大的平台進軍內地市場，甚至擴展至海外。

季軍發明助肌腱修復 取得證書後可在港應用

來自南京賽區的隊伍以「仿生縫合錨釘—肌腱一體化移植物」獲得季軍，成員包括王晨陽（圖）、柯岱飛和王丹。（夏家朗攝）

比賽季軍是來自南京賽區的王晨陽、柯岱飛和王丹團隊。他們的項目針對肩袖撕裂修復提出仿生縫合錨釘—肌腱一體化移植物，透過光交聯材料及有限元優化設計實現肌腱與骨骼的力學匹配，有效降低再撕裂率，同時簡化生產及審批流程。

王晨陽表示，目前這項技術正在大型動物驗證階段，通過驗證後便會進入臨床測試，取得相關證書後，會把技術應用到香港市場。他又提到，香港是全球最長壽的地區之一，而長者有較高機會出現肌腱撕裂的情況，相信產品在香港有一定市場。

賽制採「1+N」模式 吸引全球逾700初創隊伍參賽

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒表示，是次比賽採用獨特的「1+N」模式，有助團隊進入更龐大和多元的內地市場。（夏家朗攝）

「理大國際未來挑戰賽」採用「1+N」模式，以香港作為主賽道，分別在惠州、 溫州、深圳前海、上海、南京和晉江等地設立分賽區，吸引逾700支來自全球的初創隊伍，逾2,500名創業者和學生參賽。參賽項目覆蓋金融科技、人工智能、新能源、大健康、柔性電子、低空經濟等前沿領域。

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授接受訪問時表示，是次比賽採用獨特的「1+N」模式，打破初創團隊只局限於香港市場發展的限制，讓團隊可進入更龐大和多元的內地市場。他指出，賽事涵蓋內地六個不同城市，結合各地不同的產業場景，讓得獎項目更容易對接實際應用並成功落地。

此外，該模式亦配合理大近年在內地設立多個技術創新研究院（MTRI），將香港的科研成果帶到內地，促成由科研衍生的初創企業在不同城市落地發展，從而吸引投資者及產業夥伴。他又透露，未來希望把比賽擴展至海外，包括越南和新加坡等地。

趙教授讚揚所有參賽者勇於創新，敢於尋求突破，期望參賽者能夠從這個平台汲取寶貴經驗，激發他們持續追求創新。

理大x中銀香港「國際未來挑戰賽」總決賽以電梯路演形式進行，參賽隊伍需在數分鐘內向一眾評判說明技術特點。

商界贊助鼎力支持 扶助創新人才轉化創新意念

總決賽獲中國銀行（香港）冠名贊助，中銀集團投資有限公司亦為4支最具發展潛力的參賽隊伍提供「概念驗證資助」，幫助創新構想落地實踐。中國銀行（香港）顧問及中銀香港慈善基金行政委員會主席龔楊恩慈表示，參賽者在賽事所展現的創意、卓越分析能力與創業精神，充分反映創新人才在良好機遇與支持下能取得卓越成果。她指出，比賽有助創新人才將創新意念轉化為有利國家的實際方案，也令他們未來在國際舞台上大放異彩。

中國銀行（香港）顧問及中銀香港慈善基金行政委員會主席龔楊恩慈相信，比賽能夠幫助得獎人將創新意念轉化成實際方案。（理大提供）

頒獎典禮亦邀得立法會科技創新界議員邱達根出席及致辭。活動同時設有展覽，展出51支於各賽區中表現優異的初創團隊的創新方案，並接受觀眾投票，選出「最受歡迎獎」及「社會影響力獎」。

頒獎典禮亦邀得立法會議員（科技創新界）邱達根議員致辭。（理大提供）

總決賽當日設展覽，展出51支於各賽區中表現優異的初創團隊的創新方案。