港大國際科創大賽總決賽　二十強爭奪創科殊榮　展示前沿科技力量

香港大學（港大）致力推動科研成果轉化，積極構建全球創科生態圈。由香港大學中國商業學院及香港大學科創中心聯合舉辦的「2025香港大學國際科創大賽」總決賽，早前圓滿舉行。賽事匯聚來自全球不同賽區的20支精英隊伍，並邀請政產學研各界的頂尖領袖共同參與，見證最強前沿科技的誕生。最終由「便攜式顱腦出血檢測分析儀」及「組織工程人工血管的研發及產業化」分別奪得初創組與成長組冠軍寶座，兩項獲獎技術不僅突顯了技術的前瞻性，更體現了醫療科技落地應用的巨大潛力，為未來產業化發展奠定了基礎。

攝影：黃寶瑩



建構全球科創走廊 助初創企業「引進來、走出去」

今屆賽事規模盛大，吸引海內外合共253支科創團隊參與，最終20個項目脫穎而出晉身總決賽，內容涵蓋「人工智能與數字化技術」、「生物科技與醫療健康」、「新能源與綠色科技」、「新材料與製造」及「金融科技」五大領域。決賽當日邀請了多位重量級主禮嘉賓到場，包括香港大學副校長（健康）（暫任）劉澤星教授、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生、GIS全球創新展暨全球創新峰會大會主席霍震宇先生、香港特區政府勞工及福利局香港人才服務辦公室總監陳海勁先生等。

港大科創中心總監汪鵬博士在受訪時表示，參賽隊伍普遍期望在發展初期獲得天使投資資金，並希望借助香港這一國際平台，將業務拓展至海外市場。因此，他認為此次賽事是港大連結全球創科資源的重要佈局，未來會積極與海外頂尖院校合作，構建「全球科創走廊」，協助初創企業「引進來、走出去」。

港大科創中心總監汪鵬博士認為，賽事是港大連結全球創科資源的重要佈局。

香港大學中國商業學院則扮演著連接內地產業與國際創新網絡的橋樑。學院署理聯席院長馬陳杰博士表示，學院致力於協助內地中小企業運用港大的科研優勢進行知識產權轉化，提升企業價值，以便上市或進軍海外。他強調：「本次大賽旨在實現三大目標 — 促進跨界交流、對接願景及資源互補。」此外，大學在前海設立的青創學院，亦正與港大科創中心緊密聯動，形成從專業教育到項目孵化的完整閉環，進一步深化深港兩地的科創融合與發展。

香港大學中國商業學院署理聯席院長馬陳杰博士表示，今次大賽的三大目標是促進跨界交流、對接願景及資源互補。

初創組冠軍：便攜式顱腦出血檢測分析儀

初創組冠軍由雄安安影科技有限公司從港大協理副校長（研究）黃思齊教授手中接過獎項。

今屆賽事分為「初創組」及「成長組」，初創組冠軍由雄安安影科技有限公司研發的「便攜式顱腦出血檢測分析儀」奪得。項目突破了傳統影像設備的體積限制，僅有籃球大小，可單手提攜，具備無輻射、低成本等特點。團隊代表表示，此項目針對中風救治中「發現難、監測難」的痛點設計，能讓醫生提前做好準備，有效縮短黃金3小時的有效搶救期。

成長組冠軍：組織工程人工血管研發及產業化

成長組冠軍由柔脈醫療（深圳）有限公司研發的「組織工程人工血管研發及產業化」的團隊奪得，項目聚焦於高難度的3-6mm小口徑人造血管，解決了傳統材料在小口徑血管中易堵塞的難題，具備極高的生物相容性與長期通暢性。團隊代表指出，現時冠狀動脈搭橋手術往往需截取患者自身腿部血管，這帶來了額外風險：「這時候會帶來二次手術風險，所以我們這個產品的出現能讓病患免受額外痛苦，並在需要時隨時提供可用血管替代方案。」談及為何選擇香港及港大作為參賽平台，團隊坦言這是公司全球化戰略的重要一步，並透露：「我們計劃短期內完成融資，加速在歐美申請生物製品的臨床批件，推動產品走向國際市場。」

多元賽道百花齊放 前沿項目受矚目

除兩項冠軍作品外，現場亦展出了多個極具潛力的創新項目。例如由周易生物研發的「人源胰島類器官治療糖尿病的研發及產業化」項目是糖尿病治療新突破，目前已完成700萬港幣天使輪融資，並啟動3000萬港幣Pre-A輪融資，同時獲得TSSSU+資助及通過香港科技園Incu-Bio答辯，展現強勁發展勢頭與市場吸引力。

由周易生物研發的「人源胰島類器官治療糖尿病的研發及產業化」，致力於糖尿病治療新突破。

今次大賽充分展現了香港作為國際創科中心的獨特優勢，不僅匯聚了世界頂尖的科技團隊，更透過「政產學研」的緊密協作，為全球科創人才搭建了通往商業化與國際舞台的高速公路。

