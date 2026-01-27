理大首推體育科技學士課程　結合工程學緊貼運動產業數碼化趨勢

近年體育科技熱潮席捲全球，由球場上的VAR鷹眼系統，到大眾手腕上的智能手錶，甚至能分析跑姿的智能鞋墊，印證科技已成為體育領域不可或缺的一環。正因為大眾越趨重視健康，以及專業運動員想方設法提升表現，體育科技逐漸成為投資界新歡，行業前景無限。有見及此，香港理工大學生物醫學工程學系將於新學年推出全港首個「體育科技（榮譽）理學士」課程，旨在培育具備工程思維的跨學科專才，填補市場缺口。



全港首創本科課程

運動產業的數碼化轉型急劇加速，市場對既懂運動科學、又精通工程技術的人才需求若渴。理大推出的「體育科技（榮譽）理學士」是目前全港首個及唯一專注於此領域的本科課程，課程主任鄭植之博士指：「新課程不但填補了大專學界在相關領域的空白，更是亞太區內少數重點探討體育科技研發和應用的先驅課程之一。」

課程隸屬於理大生物醫學工程學系，為結合工程學與生命科學的跨學科學系，而體育科技正是當中快速增長的一環。今次推出的新課程，正是將工程原則應用於解決體育場景中的技術難題。

超越傳統運動科學

鄭植之博士表示，現時大部分運動科學課程多著重於傳統運動科學、體育教學或康樂管理，而理大這個新課程的最大特色，是在於強調科技及工程的兩大元素，「課程的設計理念並非單純幫助訓練運動員或體育老師，而是重點培育能夠研發創新產品的運動工程師。」

學生除了學習基礎的運動科學知識，如人體解剖學、生物力學外，更會深入鑽研工程設計、生物電子學、人工智能、數碼科技等在運動中的應用，以及物料工程等硬技術。從3D打印的單車座墊與鞋墊、運動員的動態及足底壓力分析，到游泳時的肌肉活動測量，學生將從中學習如何利用或研發科技提升運動表現及預防受傷。

工程根基與實戰創新並重

為了全方位培養學生成為具備實戰能力的專才，課程採用循序漸進的教學模式，並設有專門的實驗室，例如人體運動分析實驗室等，支援學生的學習與研究。學生入學第一年先打好工程學基礎，學習物理、數學及電腦程式編寫等基本知識，第二年再結合運動科學和生物醫學工程，為高階應用作準備；第三年除了選修心儀科目外，學生更會親手設計和製作創新運動裝置原型，以及進行實習；最後一年則要完成畢業作品，為投身職場或深造作好準備。

課程設有專門的實驗室，例如人體運動分析實驗室等，支援學生的學習與研究。

多元出路銜接新興職位

隨著運動及健康市場的迅速擴張，課程畢業生的出路相當廣闊，鄭植之博士認為由於他們具備工程師的技術背景，「所以能夠投身運動產品工業，擔任運動工程師、產品測試工程師或技術銷售經理，負責研發或推廣創新的運動產品。」鄭博士說。在專業運動層面，畢業生則可擔任運動生物力學家、運動表現分析師或數據分析師等，利用大數據協助精英運動員提升表現。此外，他們亦可在運動管理、復康科學及健康管理等領域發展，或選擇繼續深造，從事相關的學術研究。

