香港學生揚威海外！HKDI強大業界網絡助攻　登國際設計舞台

「百葉窗承載『空氣流通、陽光灑落』的空間意象，我將此形態符號融入枱燈，透過視覺與觸覺的互動，讓它成為居家工作時轉換心境的儀式開關。我們的目標是用設計將日常情感與實用功能串連起來，這正是Alessi透過這次項目教給我們作為設計師最深刻的一課。」香港知專設計學院（HKDI）產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）學生吳浩渝（Michael）說。隨著年度設計盛事DesignInspire圓滿落幕，HKDI學生作品再次驚艷國際視野。他們的作品不僅成功躋身國際展覽，更獲得意大利傳奇家居設計品牌Alessi及Moroso的青睞，支持生產家具及產品原型，並與一眾國際及本地設計大師作品同場展出。



Alessi及Moroso等國際品牌大師親自指導，HKDI學生獲益良多。

HKDI一直致力成為區內最具業界連結力的設計院校，其產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）課程，結合美學、功能與商業價值，培育具備實務能力與國際視野的創意新世代。

與國際品牌合作 走進DesignInspire設計舞台

產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）的學生在DesignInspire中展示了亮眼的成果，與Alessi及Moroso等國際知名品牌的合作機會難逢，學生全程參與從設計到製作的過程，不但獲得寶貴的專業意見，並在實戰中展現對工藝與物料運用的極致追求。學生麥寶恩（Nora）表示︰「與Alessi的合作雖然充滿挑戰，但在HKDI導師與品牌設計師的指導下，開發了『Tic Tac Toe Pen Holder』與『Pebble Stationery Storage Box』，以詩意的手法邀請在家工作者進行趣味互動。」

吳浩渝（Michael）設計的「The Louvered Table Lamp」傾注了表達細節的詩意。

黃佳豪（Peter）將作品「Light Mate」設計為伴侶般的物件，幫助使用者適應在家工作。

王貝恩（Meghan）透過「Bloomstone」以香氣分享溫暖回憶。

譚康佑（Owen）的「Wind Chimes Key Holder」則捕捉了家庭成員間不言而喻的情感連結。

麥寶恩（Nora）的作品「Tic Tac Toe Pen Holder」，邀請在家工作朋友進行有趣的互動。

大師引領國際視野 擴闊設計邊界

在產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）的學習旅程中，最令學生振奮的，莫過於獲得國際大師的指導，這也正是學院在設計教育上和業界合作的資源和優勢。學生能直接接觸全球頂尖品牌的靈魂人物，包括來自意大利傳奇品牌Alessi的建築大師Michele De Lucchi。他自70 年代起便是「激進設計」的領軍人物，曾獲頒表彰終身成就的「金圓規獎」，其作品遍布全球各大博物館。此外，還有擁有逾25年戰略設計經驗的Moroso產品開發與市場總監Lorenzo Taucer，曾與illycaffè及 Generali Group等知名品牌合作，提供通訊戰略、產品創新及培訓服務。

整個學習過程，不僅提升學生的設計能力，更開拓了他們的國際視野。Lorenzo Taucer對HKDI學生所展現的專業素養與熱情投入給予高度評價，認為「為傢俱物件設計服裝」的項目開啟了一個迷人的實驗空間。他特別由衷感謝HKDI的指導與願景，讓創意、跨文化交流與前瞻性設計的價值得以充分展現與傳遞。

HKDI透過強大的業界網絡，打破校園與業界的隔閡，讓學生在學期間便能與世界級大師進行深度對話並合作生產原型。這種提供國際級實戰與頂尖專業連結的教育，大大擴闊了HKDI學生的視野。

「為傢俱物件設計服裝」專案學生作品：

Alessi是一個意大利頂級家居品牌，創立於1921年，以「意大利風格設計工廠」（Factories of Italian Design）聞名。該品牌致力於將藝術、幽默與功能融入日常用品，與數百位國際設計師合作，打造出許多充滿創意、趣味且兼具實用的金屬及多材質居家精品，是當代工業設計的標誌性品牌。

Moroso於1952年創立於意大利，是高端設計家具品牌，以沙發和扶手椅聞名。該品牌融合工匠手工藝與前衛藝術，常與知名設計師如Patricia Urquiola、Ron Arad等人合作，以大膽的色彩組合、獨特的織品應用及前衛的雕塑造型著稱。

跨文化合作 聯乘香港舞蹈團

產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）的課程設計緊貼行業標準，除了國際品牌合作，HKDI亦積極推動跨文化與本地實踐項目，協助學生建立個人設計風格。例如與香港舞蹈團合作的「INSPIRE Bruce Lee」創意設計作品展，作品包括眼鏡及珠寶等，將李小龍的精神與表演藝術，轉化為具商業潛力的產品。

HKDI珠寶設計及科技高級文憑學生（由左至右）；周樂怡、岑翠珊、葉浚熙及何文巧。四位同學配戴著自己的設計作品，一同出席《武道》的開幕典禮。

在這次跨文化設計的實踐中，學生們獲益良多。葉浚熙指出，透過學習李小龍的歷史與武術哲學，體會到武術不僅是技巧，更是一種激勵他在設計上追求卓越的心靈修煉。周樂怡則認為︰「跨界合作令我明白，設計不僅是外觀的融合，更要呈現表演的動感與文化含義。」何文巧分享在設計《武道 · 李小龍的有法與無限》周邊產品時，深刻體會到設計是促進不同領域共鳴的文化橋樑。

學生設計作品：

《若水》

武者立於水中，側臉化水為龍，環繞水柱是其拳軌，詮釋「Be Water」的武術哲學——以無形，蘊無限。

《潛龍》

以李小龍「Be Water」武術哲學為魂，水與龍合而為一。浪花水跡凝成龍形，鏡腿如水花飛濺，詮釋水之柔韌與武者堅毅，於無形中蘊藏無限可能。

《鏈．動》

靈感取自李小龍雙節棍，金屬質感與垂墜線條融合力量與優雅，彰顯自由灑脫的時尚態度。

本地實踐 柏寧酒店設計項目

HKDI亦為學生提供了不少實務的商業合作機會，例如近期與香港柏寧酒店合作，旨在培育本地藝術創意人才，參與其50周年「藝術家培育計劃」，並與Two Moons蒸餾廠合作舉辦新琴酒酒杯設計比賽。是次合作比賽以「承傳與創新交融」為主題，最終由HKDI學生曾婉琪憑藉名為「聯繫（Connection）」的設計奪得冠軍。這項獲獎作品已被量產，並正式投入酒店頂層SKYE Roofbar & Brasserie使用，讓學生的創意成果成功「落地」，實現從概念到實際應用的完美轉化。

四位產品設計的得獎同學與設計成品合照。

結合美學與商業價值的跨領域培育

學系深諳業界經驗的重要性，因此課程致力為學生提供國際級的實戰機會，透過與大師交流及海外參展機會，協助學生拓展人脈網絡，為未來的職業發展鋪好專業道路。

此外，學系亦積極安排學生走出香港，參加巴黎Maison & Objet及米蘭衛星展（SaloneSatellite）等國際設計盛事。 透過與海外專家的直接交流，不僅提升了學生設計的水平，更切實地協助學生拓展專業人脈。這些國際級的實戰機會與專業連結，為學生未來的就業與業界發展鋪平道路，使他們在踏入職場前經已具備獨特的競爭優勢。

未來階梯 無縫銜接學位與全球就業優勢

對於畢業生的職涯前景，HKDI 充分展現了其卓越的培育優勢。建築、室內及產品設計學系系主任陳光耀強調，產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）畢業生擁有直接且實務的就業競爭力，這主要歸功於課程極度重視「動手能力」。學生不僅能熟練掌握從概念發想到原型製作的完整設計流程，還精通各類專業軟體，使其在畢業後能迅速勝任初級設計職位，並具備跨領域適應力，廣泛投身於產品設計、UX/UI以及文創產品設計等多元領域 。

學系的核心優勢在於其豐富的國際化資源與業界連結。學生在學期間有機會與Alessi、Moroso等國際頂級品牌深度合作，參與海外知名展覽，並在過程中與世界級設計大師直接交流。學院更積極支持學生將項目商業化，讓學生在校內便能完整體驗產品從設計、生產到投入市場的商業流程，為履歷增添具備實戰價值的亮點。

畢業生除了可銜接至香港高等教育科技學院（THEi 高科院）的產品設計（榮譽）文學士學位課程，或選擇進入香港本地大學開辦的相關學士學位課程持續深造外，其職業發展路徑亦非常清晰且多元化。畢業生可穩定擔任設計師職位，中期則可晉升為主管或選擇創業，長期更有潛力成為國際化設計總監或設計教育家。正因如此，HKDI的產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組）成為一眾有志投身設計業學生實現職業夢想的理想起點。

課程連結：https://www.vtc.edu.hk/admission/en/programme/de110513-higher-diploma-in-product-furniture-and-jewellery-design-subject-group/

（資料及相片由客戶提供）