SHAPE 夥英澳知名大學開辦銜接學士學位　學歷獲多重認證

對計劃畢業後繼續升學的高級文憑或副學士學生而言，選校時除考慮個人興趣外，學位認證與大學排名亦不可忽視，對申請政府獎學金、資助及未來就業發展均具重要影響。VTC 機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）聯同多間英國及澳洲知名大學合辦銜接學士學位課程，涵蓋七大專業範疇，不但獲資歷架構（QF）第5級*認可，而且全日制課程最快只需一年^便能完成，有助畢業生銜接碩士課程或拓展就業機遇，進一步提升專業發展的競爭優勢。



課程獲資歷架構第5級*認可 升學就業出路廣

作為VTC機構成員，SHAPE與多間英國及澳洲知名大學合辦銜接學士學位課程，涵蓋七大專業範疇：商業、幼兒、長者及社會服務、工程、設計、健康及生命科學、酒店及旅遊，以及資訊科技。

目前SHAPE與英國及澳洲大學現正開辦的銜接學士學位課程均獲香港資歷架構第5級認可*，學歷等同本地大學學位，這不僅有助畢業生投身職場或繼續升讀碩士，更合資格申請各項政府資助及奬學金，減輕經濟負擔。在修讀時間方面，全日制課程最快只需一年完成^，兼讀制課程則約14至18個月（RMIT大學課程除外）。畢業生將獲海外大學頒授畢業證書，當中大部分工程銜接學位課程更獲得多重認證，備受本地及海外專業學會^^認可，為未來的專業發展鋪路。

立即報讀SHAPE Top-Up Degrees

適合高級文憑/副學士畢業生

截止日期前報讀免報名費#

網上課程資訊日

日期：2026年3月7日（六）

• 課程簡介

• 即時解答有關課程及升學資訊

登記參加

#詳情請瀏覽SHAPE網頁

SHAPE的夥伴大學均享負盛名，教學質素獲國際肯定，各院校的排名及成就如下：

瀏覽所有SHAPE夥伴大學了解更多卓越排名

最快1年^完成海外課程 擴闊國際視野

SHAPE課程設計直入第三年海外大學課程，高級文憑及副學士畢業生最快只需1年^便能完成銜接學士學位，能快人一步投身職場或繼續升學。課程由夥伴大學及SHAPE講師共同授課，讓學生在港修讀亦能沉浸於英語學習環境，掌握外國市場的最新資訊。

除了課堂知識，SHAPE亦致力拓闊學生視野，提供機會參與本地及海外的比賽或展覽，例如早前SHAPE與UWE Bristol藝術銜接學士學位課程合辦的「Deformation / Reformation」藝術展，為藝術系學生提供展出作品的機會。這類活動讓學生能將課堂理論轉化為實戰經驗，靈活運用所學，在投身行業前建立足夠的信心與實力。

SHAPE與UWE Bristol藝術銜接學士學位課程合辦的「Deformation / Reformation」藝術展，為藝術系學生提供展示作品的機會。

兼讀制彈性高獲資助

為了配合在職人士的進修需求，SHAPE 提供近20個兼讀制課程，涵蓋幼兒、長者及社會服務、工程及資訊科技等多個專業領域，助學生靈活平衡工作與進修，而且大部分課程更合資格申請政府「持續進修基金（CEF）」及「擴展的免入息審查貸款計劃（ENLS）」，減輕財政壓力。

獎學金助圓海外碩士夢

完成銜接學士學位後，SHAPE的傑出畢業生更有機會申請獎學金，包括「賀維雅基金會獎學金」、「尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金」等，資助畢業生遠赴海外深造，進一步提升學術成就與競爭力。

邱頌嫻

SHAPE x University of Lancashire 兼讀制 工料測量(榮譽)理學士³ 畢業生

賀維雅基金會獎學金得獎者（獎學金資助邱頌嫻於英國攻讀一年碩士課程的學費、住宿、生活及來回機票費用）

「完成VTC測量高級文憑後，我透過SHAPE修讀英國蘭開夏大學的工料測量銜接學士學位課程，利用彈性的夜間課程在18個月內兼顧工作與學業。該RICS認可學位讓我畢業後可報考APC。很榮幸我獲得賀維雅基金會獎學金，全額資助到英國深造，這是改變人生的機會。我衷心感激，並承諾回饋同學、VTC社群及建築業界。」

SHAPE 每年均舉行盛大的畢業典禮，海外夥伴大學代表更會親臨香港，向畢業生頒授證書。2025年度超過1,500位畢業生順利畢業，成果豐碩。畢業禮當天在親友及師長的祝福與見證下，共同見證努力成果，迎接人生新一章。

* 有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽www.shape.edu.hk內的個別課程網頁。

^ 適用於大部分全日制英國課程

^^ 適用於部分工程課程

⁺ 排名榜: The Guardian University Guide (2026/2025), Complete University Guide (2026/2025/2024), QS世界大學排名(2026/2025), The Centre for World University Rankings (2025), The Times & Sunday Times Good University Guide (2025), Times Higher Education Impact Ranking Globally (2025), Times Higher Education Young University World ranking (2024/2023), Teaching Excellence Framework (2023)

¹ Reg. No.: 253201

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 22/000664/L5

Validity Period : 01/09/2022 - 31/08/2026

本課程正申請香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的重新評審，重新評審須經香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 最終批准。

² Reg. No.: 252822

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 18/000464/L5

Validity Period : 01/09/2018 - 31/08/2026

本課程正申請香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的重新評審，重新評審須經香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 最終批准。

³ Reg. No.: 252192(3)

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 25/000801/L5

Validity Period : 01/09/2025 - 31/08/2028

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

（資料及相片由客戶提供）