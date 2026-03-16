興趣領跑　晉級大學　職專國際文憑助運動學子多元成長奔赴理想

對於不少中學生而言，升學路向的抉擇就像一場內心拔河，一邊是大眾眼中穩定且安全的傳統升學路徑，另一邊則是難以捨棄的追夢熱忱。隨著全球運動產業邁向專業化與科學化，運動已不再僅僅是賽場上的競技，更延伸出廣闊的事業藍圖。



職業訓練局（VTC）轄下青年學院（國際課程）（YCI）開辦的「職專國際文憑（運動）」提供一個結合興趣與學術的嶄新途徑。無論是熱愛社交競技、渴望在賽場發光發熱的「E人」（外向型），還是性格內斂沉穩、對學術鑽研與專業知識有追求的「I人」（內向型），都能在這裡找到屬於自己的專業定位和升學規劃，成就一個穩步向前的理想未來。

跆拳道新星方宇正 新賽道追夢之旅

方宇正（Maximos）是典型的「E人」代表，外向且充滿活力，身為香港跆拳道代表隊成員的他，曾蟬聯兩屆全港黑帶賽冠軍、港穗盃跆拳道友誼邀請賽冠軍，更在新加坡國際錦標賽中勇奪亞軍。「我喜歡站在比賽場上，看著努力拼搏的自己。」對他而言，運動的魅力在於不斷超越自我，團隊間的熱血互動。加入香港代表隊的機會得來不易，Maximos為了參加不同級別的比賽，曾地獄式減重18公斤，期間需要嚴格節食並配合大量運動，就算過程再痛苦，他也咬牙撐過去。

Maximos對跆拳道滿腔熱情，但面對傳統中學的教學模式時，自己卻變得冷冰冰，在沒有溫度的試卷和硬性教育之間，他笑言每天就像個機器人。為了應付考試，甚至不得不縮減最重要的訓練時間，這種在學業壓力與追求夢想之間拉扯的無力感，曾令他感到非常掙扎。

掙扎是每個年輕人的必經之路。後來在家人的全力支持下，Maximos選擇入讀YCI。「我之前已在師兄師姐的口中聽過YCI。」踏入校園後，他欣喜的發現這裡更像一座「小體院」。「以前關於運動的知識很零散，東一塊、西一塊，現在我可以在課程中有系統地接觸到運動營養學、解剖學及創傷管理等專業範疇。」Maximos表示。運動營養學教會他釐清運動員與普通人每日需求的分別，幫自己規劃訓練補給；而解剖學與創傷管理則讓他學會如何避開傷患，並在受傷後作出正確處理。他分享道：「現在比賽前後，我都會有意識地管理飲食、做好熱身，這都是學以致用的成果。」

Maximos對運動科技產生了濃厚興趣。原來每一個風光無限的球星成功的背後，都有著龐大的科技支援，包括運動治療與數據分析。校內設有專業的智能運動坊及心肺功能測試儀器，正好讓他親身體驗這些尖端科技的應用。他最享受使用智能單車收集數據，或利用智能姿勢分析系統進行精確的動作分析與力量訓練。Maximos不僅懂得場上競技，更學會監察身體狀態並了解運動背後的規律。

為打造專業教學空間，課程引入智能姿勢分析與訓練系統，協助進行精確的運動控制評估、平衡能力測試、動作分析、力量訓練等。

Maximos使用智能單車，為最新的研習課題收集數據。

擺脫死記硬背 專題研習成就感滿分

YCI的教學模式亦讓Maximos放下心頭大石︰「這裡不用死記硬背，以專題研習（Project-based Learning）作為主要的考核方式。做project就像訓練一樣，只要感興趣就不覺得難，從資料搜集到實戰與匯報，過程充滿成就感。」除了課堂，豐富的校園生活更開拓了他的眼界。相比以前在中學的「小圈子」與高壓環境，YCI的生活更精彩多元，從擔任全運會義工、參觀體院與知名球會，到考取山藝與急救證書，甚至到海外及內地交流認識不同地方的運動發展，這些經歷讓他看見運動產業的蓬勃趨勢，對未來充滿信心。

Maximos坦言自己變得成熟了：「來到YCI後，對運動的了解增加，認識了許多志同道合的同學。未來目標是升讀本地大學，並朝著運動科學、物理治療或運動教練等專業領域進發，在運動產業中長遠發展。」

Maximos不但在本地比賽取得佳績，他更代表港隊出戰新加坡，在11th Daedo Taekwondo Open Championship奪得亞軍。

女子冰球金牌守門員 內向性格也能發光發熱

相比起Maximos的熱血拼搏，莫曦淋（Keira）的個性截然不同。她是香港女子冰球代表隊的最佳守門員，性格內斂沉穩，在喧囂的冰場上，身為「I人」的她習慣冷靜觀察局勢。

Keira自8歲起與冰球結下不解之緣，年紀輕輕的她已成就斐然，曾於2023年女子冰球世界錦標賽勇奪冠軍，並個人包攬大會最佳守門員及單場最有價值球員（MVP），其後亦多次在國際賽事中獲獎。

Keira勇奪2025-2026 U18冰球四國冰球錦標賽冠軍。

Keira大約三年前從加拿大回流香港，面對升學抉擇，她替自己做了仔細的「賽事規劃」。由於既要兼顧運動，亦對學術有著極高的追求，她選擇了YCI，正因這裡的教學模式與外國學校相近︰「比起老師單向地向學生灌輸知識，YCI更強調主動學習與啟發思考。正好為我提供一個主動探索、鑽研學術知識的理想空間。」課程除了專業運動知識，更結合了參照IGCSE（英國國際普通中學教育文憑）水平設計的中文、英文及數學單元，為她打下堅實的學科基礎。

Keira對學術研究與理論分析十分感興趣，特別鍾情於課程中關於營養學與運動創傷管理的單元，這些知識讓她學會管理飲食與預防受傷，對賽場表現幫助極大。

雖然Keira性格較為安靜，但入讀YCI後，她發現運動成了同學們之間最好的bonding。即使是內向的「I人」，也能透過共同的話題與團隊專案建立緊密連結。她笑言：「大家很有默契，上堂一起做 Project，落堂一起打波，互相支持，完全沒有隔閡。」在學業與未來規劃上，這群志同道合的夥伴會互相打氣，朝著升大學、成為專業運動人的共同目標進發。此外，課程亦幫助她掌握了溝通與匯報技巧，全方位提升個人素質。

專業導師與國際資歷 助圓本地及海外大學夢

除了硬件與同窗支持，學院老師亦是她的強大後盾，不僅能與學生打成一片，更具備深厚的業界成就與外界聯繫，能為學生提供貼地的發展建議。

Keira對未來有著清晰的藍圖，這份信心源於課程提供的國際資歷。YCI的BTEC課程集結了學術理論與行業技能訓練，其證書資格不僅備受海外學府認可，同時也可銜接本地大學，令她放心朝著運動教育或物理治療師的目標邁進。

「職專國際文憑（運動）課程資訊︰https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/programme/fs113860-diploma-of-vocational-baccalaureate-sport/

網上報名青年學院 (國際課程) ：https://www.vtc.edu.hk/vb

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