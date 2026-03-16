OpenClaw養龍蝦AI｜HKGAI主任警告存在資安風險　過度授權或失控

開源人工智能代理（AI Agent）「OpenClaw」（俗稱「龍蝦」）近日成為熱話，亦引伸出不少資訊安全問題。香港科技大學（科大）首席副校長、香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）主任郭毅可，出席HKGAI傳媒春茗時表示，「養龍蝦」確實存在一定風險，因「OpenClaw」雖具備作業系統級的執行能力，但本質上仍屬於「執行孤島」，無法跨用戶協作，加上其權限極高，故存在數據洩露及系統安全風險。



科大副校長提醒 養龍蝦存在風險

香港科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可教授在現場預告了HKGAI研發的產品功能將全面升級。（HKGAI提供）

郭又認為，AI能力雖強，但如缺乏社會關係、身份識別及權限邊界，往往令使用者面臨兩難，若不給予授權，AI無法執行任務，相反給予過度授權，其行為可能失控，甚至涉及越權修改或刪除重要資料。

本地AI系統「港話通」為市民而設

HKGAI於2023年成立，是香港特區政府InnoHK平台的重點研發機構，專注開發本地化的大型基礎模型，以科大為主導，期望打造一個能服務本地市民的AI生態系統。由HKGAI自主研發的「港話通」AI系統，由去年11月上線至今，已有逾70萬用戶註冊使用，當中近5萬名公務員涉及近100個部門亦有參與試用。有部門指出，當中的「港文通」能支援粵語、普通話、英文無縫切換，精準理解本地公文規範與法律語境，大幅提升政策草擬、文件翻譯、會議紀要生成的效率與準確性。

除現有的AI文書寫作助手及AI會議記錄助理等產品外，HKGAI將進一步拓展「選校」、「馬經」及「消費」實用功能。其中「港校通」智慧選校系統，針對家長面對資訊碎片化的痛點，整合從幼稚園到大學的學位查詢與選校報名流程。AI可根據地理位置及預算進行智慧選校，並提供模擬面試與進度追蹤，將繁雜的決策流程轉化為一站式解決方案。

「港話通」加入選校、馬經及消費三大功能

至於「港馬通」AI馬經，將結合大語言模型與海量賽馬數據，提供智慧賽事分析、即時數據及專業馬評。香港賽馬運動歷史悠久，是本地文化特色之一，故AI系統功能將定位為「香港賽馬文化旅遊推廣」，不涉及博彩成分，亦不會提供預測和投注貼士，旨在向市民和旅客推廣香港的賽馬體育項目，預計於三月底公開上線。

「港馬通」AI馬經，將結合大語言模型與海量賽馬數據，提供智慧賽事分析、即時數據及專業馬評。

消費方面則會推出類似折扣搜尋的功能，利用大模型輔助檢索廉價商品與慳錢攻略，只需提供商戶照片，系統便可根據場景辨識自動匹配優惠資訊。稍後亦會加入北上消費助手及積分系統，為香港市民提供鄰近如深圳等地區的店舗搜尋，目前已與京東佳寶合作，用戶可憑積分換取折扣。

團隊推出ClawNet 強調人機共生

HKGAI團隊同場亦介紹了智能體研發項目「ClawNet」，目的是構建一個安全、可管理的「AI智能體網絡平台」，達至「人機共生」。「ClawNet」不會將一切交由「龍蝦」去管理，而是由人來管理「龍蝦」。

團隊認為，人擁有社會身份，將此身份與特定權限賦予龍蝦，使AI明確行為邊界，訂立「人專注創新，AI負責執行」的未來工作形態。以跨境貿易為例，當龍蝦發現需要加錢才能趕上工期時，它會清晰彙報，而非越權代為「拍板」，同時所有操作均有跡可循，一旦出錯可迅速定位授權來源。