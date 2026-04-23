工程青雲路　閃耀「雙子星」青年學院（國際課程）助學子追夢成長

為人父母者，最關心的是什麼？是子女的一紙成績，一間好學校，還是一段健康快樂的成長時光？一百個父母，可能有一百個不同的答案。但是，對於出身傳統名校的「孖妹」Ishmita與Isha，高中生羅樂兒與羅浩廷姊弟，以及來自主流中學的李鈞浩與李昀庭兄弟，他們的父母，卻給出了同一個肯定的答案——這三對兄弟姊妹的家長，在子女面臨關鍵抉擇時，當機立斷，支持子女換賽道、轉學校，幫助子女發掘天賦，邁向成功。不單如此，父母更信心部署，讓弟妹們「接力」轉入同一間學校，互相陪伴扶持，開啟追夢之旅。



這便是我們今天故事的主角——三對「雙子星」。他們是同氣連枝的兄弟姊妹，也是青年學院（國際課程）（YCI）工程專業的同門學子。他們有的已經畢業，在大學、在海外；有的則在組隊做研習，在忙著申請獎學金去遊學。不管如何，他們忙碌並快樂，對未來滿有期待。而未來，早已照亮有光。

工程孖住上：告別名校夾縫 另覓專業新天

如果說雙胞胎往往心有靈犀，僅憑一個眼神，便能洞悉對方想法的話，那麼Ishmita與Isha這對孖妹的默契則來自彼此間無言的支持與陪伴。出身傳統名校，自幼家庭悉心栽培，本應自帶光環，散發自信。但升至中四，沉重的課業壓力以及學校支援的欠缺，卻把她們留在了陰影當中。

「每天進校門前都要深呼吸。其實不止我，許多優秀的同學都喘不過氣。」家姐Ishmita回想那段時間，語氣還略帶激動。兩姊妹急切張望另一種可能：「之前來過YCI參觀，自己對工程也有興趣，可能因為婆婆曾在大學工程系工作，所以回去和家人商量，母親特別支持我們轉校。」就這樣，三年前的一個決定，改寫了這一對孖妹的未來軌跡。

實戰先行「觸」得到的知識

相比起傳統學校投影片上的冰冷文字和堆積如山的功課，YCI的教室更像是一個充滿活力和溫度的創意空間。對於Ishmita與Isha這對孖妹而言，來到YCI，最吸引她們的莫過於以學生為本，重視專題研習的教學模式。

學生要自己學做工程設計，要靈活把課堂知識轉化為觸摸得到的概念原型或專案報告。每當研習進行到如火如荼之時，教室裡的3D打印機和機械臂，就成了學生們的打卡點，也變成了檢驗知識的小老師。「以前在中學要深呼吸，來到YCI也有，不過是對著3D打印機的玻璃門，」妹妹Isha笑著說，「有時電腦繪圖只差一點，打印出來的成品就差天共地了。」

正是這樣「Trial and Error」的探索環境，讓孖妹得到了與知識相處的寬裕機會，也學會了認真和求真。同時，學院導師的專業和敬業，更讓「孖妹」為之感恩：「YCI老師非常有耐性，我們課後加時學，老師就加時教。電腦繪圖、工程設計易學難精，都是老師一對一，反覆教會我們的。」這相較於分秒必爭，只求分數的傳統中學，顯得特別珍貴。

未來工程師的捷徑

在YCI的薰陶下，孖妹的轉變有目共睹。透過參加各類創科比賽，以及前往英國、大灣區等地的交流活動，她們不僅擦亮學術履歷，開闊專業視野，更從中確立了清晰的職涯目標。畢業後，兩人順利升讀Thei高科院。姊姊Ishmita攻讀飛機工程（榮譽）工學士課程，妹妹Isha則讀屋宇設備工程（榮譽）工學士課程。

如今，兩姊妹仍是同學，依舊相伴。姊姊期望未來成為飛機機械領域的工程師；而妹妹則已是業內知名工程公司的實習生：「不論在大學，還是進入公司『實戰』，許多工程知識其實YCI老師之前都有提點過，很多機器、儀器也是當年在YCI朝夕共處，以致實習公司前輩笑言我是熟手intern」。談及未來，這對孖妹都希望畢業後盡快考到工程師牌。

姊弟並肩工程路 成就興趣再出發

Katy看準 YCI靈活的教學模式與多元升學路徑，以『雙保險』策略成功將興趣轉化為入讀英國學府的入場券。

「如果硬著頭皮考DSE，或許也能進大學，但絕對到不了英國，也未必能讀自己喜歡的學科。」YCI畢業生羅樂兒（Katy）說起數年前的決定無不感慨，同樣面對這樣選擇的，還有她的胞弟羅浩廷（Osmund）。

這對姊弟，是憑藉成果說服家人，證明選擇YCI是一條通往成功的正確道路。初中時，老師察覺姊姊Katy在編程與物理方面表現突出，認為YCI的教學模式更契合她的天賦。儘管當初Katy決定轉讀時，家長也曾有過猶豫和忐忑。「我是Band 1學生，當時我校內成績並不差，但DSE這一關不好過，個別科目難摘星。既然還有兩年多，與其一試定生死，為什麼不選雙保險。」從小就有主見的Katy，在提起選擇時洋溢自信。她口中所謂的「雙保險」就是YCI。YCI學生畢業後，可依據成績，升讀高級文憑，或直升大學。「理科人」的精打細算還不止如此：「時間差不多，又是自己喜歡並擅長的工程科學，重點是本地海外學府都認可」。

早已定下目標的Katy，力陳利弊說服了自己的家人，也得到了他們的支持。揮別中學，轉讀YCI，三年時間，優勢盡展。到畢業之時，一切都如約而至——Katy不單獲得本地大學取錄，同時還拿到海外數所大學的offer。Katy最後選擇英國林肯大學，攻讀其王牌專業——電機與電子工程榮譽學士。姊姊耀眼的成績單，成為有力的強心針，促使家人主動鼓勵弟弟Osmund緊隨步伐入讀YCI。如今，Katy正在英國努力完成學業，而弟弟則視她為榜樣，堅定地向工程夢前進。

赴英大學深造 夢想的千里之行

回望過去，Katy笑言：「沒有YCI，我能否走上工程這條專業路，或者到英國讀大學﹖應該很難。」 YCI課程採用英國職業教育文憑（BTEC）及國際中學教育普通證書（IGCSE）為框架，其高認受性為海外升學奠定了基礎。Katy指，在YCI時期透過BTEC學習所掌握的論文撰寫與專題研究方法，是她融入海外精英教育的關鍵。此外，學校配備的機械臂、激光切割機等具國際水準的專業設施，令她在赴英升學後能迅速銜接，毫無技術障礙。即使遠在英國，Katy仍能與YCI導師越洋連線請教難題，這份緊密的師生關係也令家長倍感安心。

Osmund（右一）隨姊姊Katy步伐入讀YCI，找回自己的初衷。

從DSE的身不由己 到YCI的做自己

看著姊姊Katy成功的升學先例，Osmund直言YCI為自己提供了一個更為廣闊的發展空間。和時下許多中學生一樣，Osmund喜歡動漫，喜歡二次元，喜歡一個充滿想像的自己。「很少人會在中五轉校，我之所以提起勇氣，既因為家姐，也因為DSE。」Osmund的語文能力不俗，說起話來口才甚佳。回顧中學生涯，本應是讓Osmund充分展現自我的舞台，但升上高中後，時間壓縮，社交圈壓縮，到最後，就連僅餘的興趣也所剩無幾。「如果問我來YCI前後最大的分別是什麼，那就是找回自己。我喜歡嘗試，熱衷不斷發掘新的東西，我想這是我天性。能兼顧學業和自己的興趣，這是我現在最大的得著。」

來到YCI的這兩年，對Osmund來說，也是相當忙碌的兩年。參加比賽、投身義工、擔任司儀、遊學交流，Osmund幾乎沒有停過。從看到，到被看到；從創科比賽奪冠，到今年暑假代表學院去新加坡參加「VTC-ITE國際學生研討會」，他一步步信心滿懷。眼下，他正在全力衝刺，爭取IGCSE和BTEC佳績，目標是直升香港理工大學。他說自己心中有個環保工程夢想，想立志成為一名產品設計工程師，研發能減少碳排放的環保產品，改善污染問題。「或者做老師，」Osmund笑言，「反正我喜歡說話，我覺得我上課肯定不悶。」

務實派兄弟 煉就專業技能

哥哥鈞浩（左）與弟弟昀庭（右）認為YCI教授的實際技能，助他們在職場上更具競爭力。

對於性格踏實的李氏兄弟——哥哥鈞浩與弟弟昀庭而言，工程行業不僅是一份職業，更是一條專業清晰且發展穩定的長遠道路，這也正是令他們的父母能放心讓兩兄弟提前離開主流中學，主動「換跑道」的原因所在。

哥哥鈞浩於2025年從YCI畢業後，成功升讀IVE電機工程高級文憑課程；受此啟發，弟弟昀庭亦於同年開始在YCI工程課程中展開新一頁。兩兄弟目標一致，渴望透過YCI的職專國際課程跳出純理論的傳統框架，掌握得以在業界立足的實質技能。「先高級文憑，再讀大學，一早部署好了。」哥哥鈞浩爽朗說道。

好學歷的新標準 ：無縫銜接 升學事業皆通達

鈞浩認為：「在YCI這裡學到的，是出去工作能立刻派上用場的技能，也是懂得動手解難的真本事。」在校期間，哥哥鈞浩熟練掌握了AutoCAD繪圖及SolidWorks等業界標準軟體，這讓他在展開高級文憑學業和行業實習時事半功倍。相比起傳統中學較為抽象的學科，這些在YCI習得的實際技能更具備職場競爭力。這種強調「專題研習」與「掌握專業技術」的課程設計，鞏固了他們的實力基礎。

除了學術上的傾囊相授，YCI的導師更扮演著職涯教練的角色，積極協助學生建立個人專業履歷。導師引導學生將參與過的實習項目與專題設計轉化為具體的量化成果，讓鈞浩在升讀高級文憑或後續大學課程時，比同齡人更輕易地跟上進度。豐富多元的校園生活，加上主流中學鮮有的業界聯繫，讓這些工程新世代一早打開眼界。聽著哥哥鈞浩對工程界大公司「如數家珍」，這令剛進入YCI第一年的弟弟昀庭更加確信，選擇YCI正是將興趣轉化為未來事業的最佳捷徑。

「職專國際文憑（工程）課程資訊︰https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/programme/fs113850-diploma-of-vocational-baccalaureate-engineering/

網上報名青年學院 (國際課程) ：https://www.vtc.edu.hk/vb

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