管理平衡有術｜查毅超對談方健儀：AI／斜槓新思維

隨着人工智能（AI）迅速發展及「斜槓族」（Slashie）文化興起的時代下，社會結構與就業形態正經歷巨大轉變。不少年輕人在發展個人方向的時候，往往因要⾯對多元出路及⾼壓環境⽽感到迷惘困惑。如何協助年輕一代建立清晰目標與長遠規劃，已成為當前教育及社會關注的重要議題。香港城市大學出版社（下稱「城大出版社」）秉持「知識轉移」為理念，將資深專業人士的實務經驗轉化為知識力量，為年輕人提供具體指引，並促進專業領域與社會之間的連結。



城大出版社推動「城傳」精神：獲獎著作轉化實踐智慧

城大出版社以榮獲第五屆「香港出版雙年獎」商業及管理類出版獎的專著《查毅超：管理平衡》為核心，4月19日於沙田新城市廣場舉辦的「2026香港閱讀＋」閱讀嘉年華中，舉行了一場以「『城傳』新世代：迷茫不迷路，平衡有智慧，如何找到你真正想做的事？」為主題的深度對談。活動特邀香港科技園公司主席查毅超博士（SBS, BBS, JP）主講，並由資深傳媒人方健儀女士擔任嘉賓主持。現場吸引眾多市民及年輕人駐足，反映了不少新世代非常關⼼這項熱議題。

香港城市大學出版社於「2026香港閱讀＋」嘉年華以著作《查毅超：管理平衡》為核心，舉辦了「迷茫不迷路，平衡有智慧」深度對談。

《查毅超：管理平衡》一書回顧了查博士的成長歷程和分享他待人處事的態度與平衡各方的智慧，詳實記錄了查博士的成長歷程及管理經驗。此書在去年榮獲第五屆「香港出版雙年獎」的出版緻項肯定，表揚其卓越的專業價值及實踐導向，深獲業界與學術界的一致肯定。

跨越起點枷鎖 保持好奇心開拓新思維

在對談環節中，查毅超博士分享了自身的成長經歷，藉此鼓勵年輕一代毋須過分介懷起點的差異。他坦言，自己在求學時期的成績並不及兄弟姊妹理想，但強調學業表現並非決定個人未來成就的唯一標準。

查博士指出，年輕人不應將自己局限於單一學科或既定框架之中，而應在學術領域以外，保持對世界的好奇心，透過不斷嘗試與探索，逐步發掘真正的興趣與方向。他分享道：「不應固執己見，而應從他人的觀點中擷取靈感，從而形成自己的一套新思維。」查博士的分享為年輕人提供了方向與啟示：在充滿不確定性的環境中，唯有保持開放態度，並勇於從不同角度吸收知識與經驗，方能逐步建立個人獨特的核心競爭力。

告別主播光環 勇跨舒適圈闢斜槓路

嘉賓主持方健儀亦從職業轉型的角度出發，為年輕人注入勇氣與信心。她以自身由專業新聞主播轉型為多元發展的「斜槓族」（Slashie）的經歷為例，說明職業道路並非單一性，而是充滿彈性與可能。

方健儀寄語年輕人，切勿因一時的成就而自我設限，亦不應被過往的光環所束縛。她鼓勵大眾應勇於跨出舒適圈，主動探索不同領域。在當前強調多元發展與個人價值的社會環境下，敢於嘗試、積極轉型，正是發揮個人潛能、開拓人生無限可能的關鍵。

管理智慧 穩健基礎迎戰AI時代

在談及如何面對生活與事業中的多重壓力時，身兼多項公職與業務的查毅超博士提出其「管理平衡」的核心理念。他指出，所謂平衡，並非單純追求時間上的平均分配，而是根據不同事務的「重要性」與「影響力」，進行策略性的優次排序。

查博士強調，管理者需具備判斷與取捨的能力，優先處理最關鍵的事項，並在不同範疇之間作出協調，以確保核心目標能夠有效落實。這套以「重要性」與「影響力」為依據的決策框架，為經常需要處理多元工作的年輕一代提供了一個具體而實用的思維方式。

此外，面對人工智能（AI）技術迅速發展為各行各業帶來的衝擊與變革，查博士亦提醒學生應重視基礎知識的建立。他認為，紮實的根基是應對機器學習等新科技挑戰的關鍵，唯有根基穩固，方能在瞬息萬變的環境中靈活調整步伐，作出穩健的長遠發展選擇。

傳遞知識力量：專業分享點亮社區

城大出版社一向積極參與社區聯繫，今次活動承蒙東華三院協助統籌，邀請了近70位「共創明TEEN校友會」成員到場參與，出版社為年輕人提供了互相交流和分享的平台，並啟發青年規劃未來職涯路徑，培育下一代。此體現「城傳」精神由專業知識延伸至社福機構，實現智慧的跨代傳承。查博士更現場贈書予參與的學生，勉勵他們在學業、事業與理想之間，積極探索出屬於自己的方向。

城大出版社藉由深度對談，將查毅超博士的經歷和書中智慧延伸至社區與青年互動；嘉賓講者查博士聯同城大出版社社長陳家揚先生，致送感謝狀予東華三院代表彭淑敏女士（賽馬會利東綜合服務中心社工），感謝其統籌「共創明TEEN校友會」近 70 位成員參與。

學術實踐並濟 知識傳播重要平台

香港城市大學出版社自1996年成立以來，致力推動學術研究、傳播知識、提升知識轉移。出版社出版範疇廣泛，涵蓋學術、專業及大眾讀物，涉及商業、人文、法律及科學等多個領域，竭力出版具地區影響力及長遠價值的作品，貢獻社會。

欲了解更多關於查毅超博士的管理智慧與人生哲學，以及城大出版社各類學術與專業新書資訊，歡迎瀏覽香港城市大學出版社官方網站或在全港各大實體及網上書店選購。文字是智慧的載體，與城大出版社一同透過閱讀轉化為力量，開創無限可能的未來路向。

鳴謝：

本活動為「2026香港閱讀＋」閱讀嘉年華的主舞台活動之一，由香港出版總會主辦，並獲香港特別行政區政府文創產業發展處主要贊助。

（資料及圖片由客戶提供）