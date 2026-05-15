學徒制度條例50載　兩代匠人薪火相傳　系統化培訓行業菁英

香港學徒制度始於五十年代的「拜師學藝」。自1976年《學徒制度條例》頒布後，正式確立系統化訓練模式。適逢今年為《學徒制度條例》生效半世紀，職業訓練局（VTC）於本周四假香港知專設計學院舉辦「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，回顧學徒訓練計劃發展，並透過職業博覽、行業講座、學科互動體驗及菁英校友薈等活動，向公眾及歷屆學徒展示學徒訓練結合在職培訓與課堂學習的成果，為青年開拓專業職業路向。



職業訓練局（VTC）周四於香港知專設計學院舉辦「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，回顧學徒訓練計劃發展。現場吸引大批學生及市民參與，反應踴躍。

八十年代技工學徒出身、現任海港城高級經理（物業工程技術）的余光輝，每日帶領着過百位工程人員，與工程部同事一起管理大型商場及其十座辦公大樓（總面積大約 840萬平方呎）的商業物業工程運作。多年來他持續培育新一代技術人才，包括現職屋宇設備技工、獲得今屆「尤德爵士紀念基金優秀學徒獎」的高文廸，兩人分別走過不同年代的學徒之路，透過親身經歷，見證學徒制度為他們提供專業技能訓練與發展機會，亦突顯制度在延續工匠精神、培養技術專才方面的價值。

海港城高級經理余光輝及優秀學徒高文廸，兩代人見證學徒制度的變化。

兩代學徒對話 見證成長與薪火相傳

雖然兩人並非直接師徒，但同屬一個工程團隊，其互動體現學徒制度的傳承精神。余光輝分享，公司一向著重人才發展，有多元的人才培育計劃和培訓課程，每年公開招聘的學徒計劃便是其中之一。他指出現代學徒制度在安全保障、培訓內容及晉升階梯均較以前完善，「喺我哋公司立場嚟講，安全最緊要。」 他又形容，「以前跟啲師傅，脾氣比較大，但技術好叻。」 相比之下，現時的學徒身分讓年輕人有更多機會在工作中發問， 但學徒必須要有誠懇及謙卑的學習態度。

高文廸（左）在實務訓練中獲得「師傅」高級工程督導師李振邦（右）的悉心指導，並鼓勵他勇敢踏出第一步，讓他從迷惘走向專業。

高文廸回想入職初期，曾受余光輝每年主持的新入職簡報會議啟發。此外，他認為在實務訓練中，學徒身分為他提供寶貴的學習空間，讓他更敢於發問，而師傅亦會以「安全第一」為原則，提供有系統的指導，協助他逐步掌握技術。他認為，這種模式有助建立信心，亦能更快適應行業要求。他舉例，在檢查及測試冷氣系統的熱交換器時，他運用課堂所學的「底入頂出」原則，確保散熱效果，成功將理論轉化為實際應用。

余光輝期望學徒在訓練期中能夠涉獵更多工程範疇，在公司制度和資源的配合下，特意安排他們到不同崗位參與工作，從實戰中汲取經驗。期間，他亦留意到高文廸學習主動、態度認真，積極發問。即使面對環境較為複雜的海水泵房工作亦願意迎難而上，仍然全力以赴，最終憑著實幹精神及穩定表現，令他獲得尤德爵士紀念基金優秀學徒獎的殊榮。

尤德爵士紀念基金優秀學徒獎得主高文廸於頒獎禮上與師傅及僱主代表一同接受獎項。

談到學徒制度對年輕人的意義，余光輝表示，最欣慰的是見到年輕人願意投入數年時間接受正統學徒訓練與進修，並在工作中保持主動與責任感。他認為，學徒制度不僅傳授技術，更培養正面工作態度、紀律與目標感，讓青年逐步成長為能獨當一面的專才。他鼓勵學徒訂立清晰目標，透過考取專業牌照或繼續升學，逐步走上專業發展道路。

余光輝讚揚高文廸學習主動、態度認真。

前線經驗才是關鍵 AI 難應對突發事故與現場變化

對於人工智能（AI）發展日趨成熟，會否影響技術工種前景，余光輝認為，科技雖可輔助工作，但仍難以全面取代前線專業人員，「AI 可以幫手計數、分析同提供建議，但實際工作時仍要睇返現場環境變化同突發情況作出判斷，關鍵時候仍需具備身經百戰嘅專業工作人員處理及作出專業判斷。」

二十載苦讀 由紅褲子到管理層

余光輝回想職涯始於1980年代。當年中學會考成績未如理想，在父親建議下加入電機技工學徒行列，展開邊工作邊進修的道路。他形容，學徒制為自己提供了一個難得平台，讓他在實戰中累積經驗，逐步建立專業能力。他笑言，「我當年最想要，就係一張證書。」為了追上學歷、以專業資格證明自己，學業基礎較弱的他憑毅力堅持進修，先花11年於夜校從技工課程修讀至完成高級證書，再以9年時間修畢屋宇裝備學士及碩士學位及職安健等課程，合共二十載苦讀，最終由前線走向管理層。

余光輝目前在工程界亦積極參與工程專業事務。他本身是一位註冊專業工程師，更考獲多個工程師學會的資深會員資格，並曾擔任多個工程師學會分部的主席。近年更考獲國内粵港澳大灣區的「電機正高級工程師」職稱，以融入大灣區發展方向。

他坦言，身分轉變不僅代表技術上的提升，更在於心態上的轉換 ── 由「做事的人」變成「帶隊的人」，既要熟悉前線運作，也要懂得與管理層溝通。他認為，擁有「紅褲子出身」的實戰經驗，令管理方式更貼地，既能以同事的語言溝通，也能在前線與管理層之間發揮橋樑作用，提出務實可行的解決方案。

余光輝經常與前線同事分享技術經驗，並傳承做人處世的態度與目標。

由迷惘到勇奪「優秀學徒」

中學時期的高文廸對傳統學習路徑不太感興趣，對前路迷惘。在從事工程行業的父親影響下，他選擇加入學徒訓練計劃，期間一邊於青年學院（YC）修讀職專證書(屋宇設備工程)課程。課程內容全面，涵蓋「風、火、水、電」等多方面知識，且可將課堂所學即時應用於工作，令學習更具實效。他尤其欣賞VTC的「有薪在職訓練」模式加上政府津貼，讓學徒無需為生計擔憂，亦感謝公司對學徒訓練的支持可更專注於訓練和發展。此外，訓練模式可將課堂所學即時應用於工作，他形容「即學即用，理解更深刻」。目前他正修讀電力裝置課程，目標考取電工B牌。

他相信，工匠精神並非過時，更是工程行業不可或缺的核心價值。若將來有機會帶領新一代學徒，期望將自身經驗與態度傳承下去，證明學徒路同樣可以走得遠、走得穩。他的目標不僅是提升個人專業水平，更希望為行業發展出一分力，讓更多人認識這條具長遠發展潛力的職業道路。

「傑出菁英練習生」鄭然泰認為學徒訓練計劃提供清晰的學習路徑，有助他於專業路上拾級而上。

在職學習累積實戰經驗 邁向網絡安全專業發展

學徒訓練計劃提供不同行業發展機會。其中一位獲選為今年的「傑出菁英練習生」、現為資訊科技技術員(網絡安全)的鄭然泰，中學時期對資訊科技有濃厚興趣，亦看好行業專業發展前景。其後，他入讀了香港專業教育學院（IVE）的網絡安全高級文憑課程，並選擇參加學徒訓練計劃。透過累積實際工作經驗，緊貼業界最新趨勢，了解行業真實運作。他提到，自己在工作期間主動發問並協助團隊處理工作，提出改善流程及增加自動化的建議，這些表現令他獲得公司的肯定與嘉許。

他認為，計劃提供清晰的學習路徑，亦可獲得穩定收入及政府津貼，更可擴闊人際網絡，有助他了解職涯發展方向。他指出，「有啲嘢係齋上堂，未必會有呢啲經驗。」透過真實職場環境，他可以接觸到防火牆、VPN 等網絡安全設備，並將在學校學到的理論應用於實際工作中，從而加深對技術與行業運作的理解。

完成兩年學徒訓練後，鄭然泰將繼續修讀與網絡安全相關的學士課程，進一步提升專業能力，為未來專業發展做好準備。

五十載傳承 培養未來職業專才

今年是《學徒制度條例》頒布五十周年，VTC學徒事務署於周四（ 5月14日）舉行「學徒制度條例五十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，除了表揚一班表現優秀的學徒，亦特別嘉許十位金禧卓越學徒校友大使。此外，學科攤位設有多項互動體驗活動，如：公路小暴走！機械人大混戰、噴漆“Z”世代及像真生果製作等，讓市民感受不同專業技能，了解適合自己的工種。活動亦舉辦了多場行業講座，並邀得十多個機構參與職業博覽，吸引不少正尋找職涯發展路向和有志轉換跑道的畢業生和在職人士到場，了解學徒訓練計劃。

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