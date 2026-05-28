SHAPE銜接學士學位課程　7大專業高度認受　最快1年完成夢想啟航

面對瞬息萬變的經濟及環境挑戰，無論是學生或在職人士，持續進修與自我裝備都是提升競爭力的關鍵。職業訓練局（VTC）轄下的才晉高等教育學院（SHAPE），專為副學位畢業生提供高效能的銜接方案，最快1年*完成海外大學頒授的國際認可學士學位，搶佔職場先機。SHAPE課程於本地修讀，並與多間英國及澳洲知名大學合作，課程內容緊貼職場趨勢，由海外及本地講師共同授課，旨在培養學生的專業技能並拓展國際視野，為未來發展更具優勢。多個課程均符合申請政府資助及獎學金資格，SHAPE學生在2023-24年度合共獲得逾港幣480萬元獎學金，成績斐然。部分修讀全日制課程及成績優異的學生更有機會最高可獲得全額學費資助。2026-27年度SHAPE銜接學士學位課程現已開放申請，有意投身專業領域或持續升學的人士，應把握時機，及早規劃升學進修路徑。



7大專業銜接課程 最快1年*獲取國際認可資歷

SHAPE與英澳大學合辦的銜接學士學位課程，涵蓋商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、健康及生命科學、酒店及旅遊，以及資訊科技等7大專業範疇。大部分全日制英國課程最快可於1年完成*，兼讀制課程最快亦可於14個月內修畢，有助同學快速投入職場或進一步深造，節省時間及成本。同時，課程保證專業認可，畢業證書由英國及澳洲夥伴大學頒授，具備國際認可度。值得一提的是，當中大部分工程銜接學士學位課程更同時獲本地或海外專業學會認可，為投身專業領域提供最穩固的學歷保證。

SHAPE課程結合環球網絡及本地教學團隊，培養畢業生具備國際視野，在升學及就業上掌握多元發展優勢。有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，請瀏覽www.shape.edu.hk內的個別課程網頁。

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適合高級文憑/副學士畢業生全日制及兼讀課程現正接受申請

報名截止日期前報讀可免HK$200申請費一次，詳情請瀏覽

各課程網頁

全日制銜接學士學位課程學生最高獲全額資助

SHAPE多個課程均符合政府多項學費資助及獎學金計劃的申請資格，為學生減輕升學負擔。對於合資格的全日制學生，可申請「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），每年可獲港幣35,120元^^的學費資助。

此外，在SHAPE修讀全日制課程學生亦符合政府「自資專上獎學金計劃」（SPSS）等多個獎學金的申請資格。SPSS旨在表揚學生在學業成績、外展活動等不同領域的成就，每個獎學金金額由港幣1萬至8萬元不等。SHAPE學生表現優異，單在2023-24年度便合共獲得不同獎學金，超過港幣480萬元獎學金，成績斐然。最重要的是，修讀全日制課程的學生如獲得SPSS獎學金，並同時合資格申請NMTSS每年港幣35,120元^^的學費資助，最高將有機會獲得全額學費資助。

合資格全日制學生亦可申請政府的「專上學生資助計劃」（FASP）及「專上學生免入息審查貸款計劃」（NLSPS）。至於合資格兼讀制學生，則可申請政府的「持續進修基金」（CEF）高達港幣25,000元，以及「擴展的免入息審查貸款計劃」（ENLS）申請貸款，讓在職進修更具成本效益。

獎學金助傑出畢業生海外深造

完成銜接學士學位後，SHAPE的傑出畢業生更有機會申請獎學金，包括「賀維雅基金會獎學金」、「尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金」等，資助畢業生遠赴海外深造，進一步提升學術成就與競爭力。

其中，賀維雅基金會獎學金專供工程、健康及生命科學，以及資訊科技學科的畢業生申請。每個獎學金可高達4萬英鎊，資助學生在英國攻讀一年科學或科技相關碩士課程的學費、住宿、生活及來回機票費用等等。此外，尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金則供優秀的香港畢業生到海外攻讀研究生學位，獎學金高達港幣30萬元。

莊金豪

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)¹

莊金豪是機械工程（榮譽）工學士畢業生，傑出表現讓他獲得賀維雅基金會獎學金，資助他於英國攻讀一年碩士課程的學費、住宿、生活及來回機票費用等。

網上資訊日限定優惠 免申請費^把握升學良機

日期：2026年6月6日（六）

活動詳情：即時解答學生有關升學、學費資助及課程的問題

^凡於當日參加活動的申請者，可免課程申請費HK$200一次（適用於首次報讀2026-27學年的課程，詳情將在活動當天公布）

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非本地學生進修新機遇

根據2025年施政報告放寬限制，非本地學生（持有學生簽證／進入許可者除外）現允許報讀兼讀制副學位、學士學位或研究院研究課程，以鼓勵持續專業發展和進修。因此，修畢「職專畢業生留港計劃」（VPAS）合資格VTC全日制高級文憑（兩年制）課程的非本地學生，如成功根據VPAS向香港入境事務處（入境處）申請留港／回港就業，即可申請報讀SHAPE的兼讀制學士學位課程。

除VPAS參與者外，其他非本地學生（持有學生簽證／入境許可者除外），只要持有與課程相關的高級文憑或副學位，亦可申請SHAPE的兼讀制學士學位課程。詳情請瀏覽SHAPE網頁。

¹ 註冊編號: 212248

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/003406/L5

Validity Period : 11/09/2014 - 10/09/2028

² 註冊編號: 250997

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 24/000530/L5

Validity Period : 01/09/2024 - 31/08/2029

³ 註冊編號: 252192(3)

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 25/000801/L5

Validity Period : 01/09/2025 - 31/08/2028

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽www.shape.edu.hk內的個別課程網頁。

* 適用於大部分全日制英國課程

^^2026/27學年資助金額。有關資助計劃詳情及申請資格，請瀏覽http://www.cspe.edu.hk/nmtss。