香港中文大學社會科學院「大學可持續發展指數」發布

隨著可持續發展議題受到廣泛關注，社會各界對大學履行社會責任的期望亦與日俱增。「院校社會責任與可持續發展」已被列為教資會《大學問責協議》的主要表現指標之一，反映高等教育機構在推動可持續發展上的角色，備受各界重視。



香港中文大學社會科學院致力推動大學的可持續發展，由中大社科院主導，並由中大公共政策研究中心及商業可持續發展中心負責執行，是次發布全港首個有系統的全球「大學可持續發展指數」（University Sustainability Index），研究由中大公共政策研究中心主任盧永鴻教授帶領，對全球 151所大學的社會責任及可持續發展表現進行全面評估，希望藉此推動大學持續改進大學社會責任的實踐。

大學社會責任的推動雖以歐美起步較早，但亞洲院校在是次評估中相對突出，躋身「全球前20名」的院校中有近半數來自亞洲，當中 3所來自香港。整體而言，全球大學的評分於「實踐」及「影響」層面較弱，反映大學在落實社會責任仍在發展階段。

推動高等院校從理論走向實踐 量化大學可持續發展的社會責任

「大學可持續發展指數」旨在推動高等院校將大學社會責任納入可持續發展的核心管理模式，透過建立可供區域與國際參考的基準體系，支援各院校持續優化實踐，提升相關資訊透明度，同時追蹤及表彰在可持續發展方面表現卓越的院校，希望能將理論轉化為實踐，破除外界對學術界的象牙塔印象，架設大學與社會之間的橋樑。

盧教授表示：「這項研究的價值，破除外界對學術界的離地印象，架設大學與社會之間的橋樑，將抽象的學術理論轉化為具體的社會實踐。透過我們建立的評估模型，量化並明確定義大學在純學術研究之外對社會可持續發展的實質貢獻，讓高等教育機構更清楚地了解如何具體投入社會變革，更能為政策制定者提供客觀的數據參考。」

研究團隊以高等院校社會責任領域的持續研究為基礎，於2016至2022年間進行系列初步評估，並於2023年發布首個大中華區「大學可持續發展指數」，是次更將評估範圍擴展至全球及亞太地區。研究團隊採用建基於大學社會責任表現的「價值—過程—影響」（Value-Process-Impact，簡稱 VPI）框架作為評估模型，以數據量化全球 151 所院校# 在學生、員工、社區、環境、政府／資助機構、同儕院校及供應商等七個主要持份者範疇的大學社會責任實踐，全面衡量各院校的可持續發展表現。指數整合院校公開發布的年報及可持續發展相關資料，並邀請受評院校填寫問卷，由第三方機構SGSHK抽樣核實評估。* #三個子指數合共涵蓋151所院校，部分院校同時納入多於一個子指數 *有關指數調查方法，請參考附錄

「大學可持續發展指數」共設三個地域指數，評估對象篩選標準如下：

• 全球大學可持續發展指數：選自2024年QS世界大學排名前150強中的113所高校，入選前提是具備英文或中文的大學社會責任、可持續發展目標及可持續性公開數據

• 亞太區大學可持續發展指數：涵蓋 58所環太平洋大學協會（APRU）成員院校

• 大中華區大學可持續發展指數：涵蓋30所院校，包括香港8所教資會資助院校

全球大學價值與管理層面表現理想 實踐與影響力仍有提升空間

2025 年度結果顯示，在 VPI 框架#各層面中，「價值」層面分數最高，其次為「管理」，而「實踐」及「影響」分數則相對偏低。從地區比較來看，大洋洲院校整體分數最高，歐洲緊隨其後，躋身「全球前20名」的院校中，更有近半數來自亞洲，當中3所為香港院校。

#VPI框架下，「過程（Process）」層面分為「管理（Management）」與「實踐（Practice）」兩個細項

盧教授指出：「大學社會責任最先是由歐洲及美洲開始推動的，然而是次評估的結果顯示，亞洲雖然推動大學社會責任起步不及歐美早，但現階段投入的程度與表現提升不少，甚至名列前茅，反映亞洲高等教育界對可持續發展的重視及積極實踐。」

研究結果亦指出，全球大學在「實踐」及「影響」的層面表現較弱，反映大學在落實社會責任仍在持續發展階段，但各層面已見規律和側重。在「實踐」層面，「學生」與「環境」是大學最為重視的持份者，而在「影響」層面，無論是全球、亞太區還是大中華區，各院校普遍最重視「同儕院校」。盧教授認為，不應只以學術研究表現評定大學的價值，大學亦應給予各類持份者應有的關注與責任，才能進一步推動社會可持續發展。

凝聚各方學者 建構大學可持續發展的國際網絡

盧教授表示，香港院校如能加強「實踐」及「影響」層面的推動，整體表現有望進一步提升。研究團隊考慮與教資會及相關政府部門分享指數結果，並提出以實證為本的建議，促進本港大學可持續發展，為社會進步作出具影響性的貢獻。

研究團隊設有國際顧問委員會，成員涵蓋亞太、歐洲、北美洲等地多位資深學者，職能包括對研究方法、數據及結論進行審核並提出改進建議，同時擔任研究團隊與各院校持份者之間的橋樑，協助聯繫可持續發展部門參與數據收集。成員亦會定期出席委員會會議及相關活動，協助撰寫研究報告，並透過各自所屬機構推廣「大學可持續發展指數」，提升其國際影響力。

「大學可持續發展指數」將會每年更新，持續追蹤各院校在可持續發展各層面的進展，研究團隊將於今年下半年舉辦首屆有關大學社會責任及可持續發展的論壇，邀請相關持份者，透過主題演講及研討會等形式分享實踐經驗及研究發現，亦會邀請受評院校的代表出席，希望推動高等教育界的可持續發展交流與協作。

透過跨地域的學術網絡，研究團隊不僅推動全球大學更積極地履行社會責任，更明確量化大學在學術研究之外對社會進步的實質貢獻。盧教授期望，項目能幫助大學清晰定位其在可持續發展中的角色，同時為政策制定者提供客觀數據，推動高等教育機構成為社會變革的驅動力，從而惠及社會大眾。

完整報告及結果

附錄：指數調查方法

大學可持續發展指數的編製：

1. 年度大學社會責任（USR）表現評估：追蹤大學每個年度的USR表現情況

2. VPI 模型：聚焦於「價值－過程－影響」的全面評審體系

3. 持份者角度：分別評價大學針對於七組持份者 – 學生、員工、同儕院校、社區、環境、政府／資助機構及供應商 – 的社會責任，和各持份者組別關顧的USR議題

4. 透明公開：基於大學公開數據作出評估（包括大學可持續發展／ESG報告、網站及年報）及驗證盡職調查措施：

1. 中大團隊以電郵邀請各個院校在大學可持續發展指數平台填寫問卷

2. 由中大團隊填寫的問卷，均邀請相關大學確認問卷資料的準確性和補充資料

3. 個別院校初步評估分數計算後，由SGSHK作出抽樣檢查及核實

4. 所有的評估分數和排名結果均經過國際顧問委員會的審視

責任聲明：個別大學可持續發展指數的評估分數，是根據院校的可持續發展／社會責任相關的公開資料和數據，以VPI評估模型作出計算的。指數的精確度，有賴於個別院校公開資料和數據的充分性和準確性。