講教育｜面試別踩這9雷，求職必看

作者：時美真博士

暑假是眾多畢業生求職面試時間。以下筆者匯聚過往面試求職者，留意到的「NO NO 」資料，謹供參考。



1. 面試與考試一樣，最重要是之前的準備。由面試公司的生意範疇到申請的職位詳情；若在面試時，這些資料不能琅琅上口，基本上面試是較難有下文。

2. 筆者留意到部份求職錦囊，提醒申請人在衣著上：男的最好穿西裝，女的穿套裝。其實面試沒有固定戰衣，主要還是視乎見的是什麼公司/職位。如果到達面試場地，面試官都是T恤牛仔褲，而你穿着一套西裝、套裝；相信別人會以為你來申請做上司多於做下屬。

3. 其實面試入場時，給對方的第一個印象是非常之關鍵。不知道什麼原因，很多申請者在入場時，都習慣低着頭或急忙坐下整理自己帶來的背包、撥頭髮等。其實入場最好先帶着稍為鬆弛感的微笑與各面試官打招呼，順帶以大將之風攝一下場，增加獲聘機會。

4. 參加面試，通常都會做足準備。但卻要避免一些抄面試天書的對白。例如不要對面試官說：「你這個問題問得很好….」太上司讚賞下屬的口吻了…

5. 如果被問及你真的一無所知的問題，坦白地抱歉是最好的答案之一。千萬不要勉強的答非所問。

6. 任何情況之下都不可以對前僱主有負評。

7. 問及為何要轉工時，要小心答案。為家人健康，所以停職、轉工等已是太多人用過的藉口。最好想一些其他理由；公司重組、職責外判等。發揮一下想像力。

8. 在面試完結後，面試官通常都會客氣地問你有什麼想問。其實除了努力地再稍微推銷一下自己；例如表示很希望能夠獲聘等，其他的盡量避免提及。更千萬不要問一些假期薪金等問題。

9. 每年轉一份工的履歷表，如無意外，都會被人事部直接說：「next」。

減去上面的No No：祝各人面試成功。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

