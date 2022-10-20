教大34學者獲選「全球首2% 科學家」　張仁良及李子建榜上有名

教大公布共有34名學者列入美國史丹福大學最新的全球首2%科學家名單，當中包括現任校長張仁良和候任校長——學術及首席副校長李子建，以及有「樹博士」之稱的研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇等。



張仁良祝賀入選教大學者，他指在「教育為本．超越教育」的願景下，教大積極拓展研究領域；教大在能源研究、環境科學、海洋學及政治學等均有學者榜上有名，證明教大在教育傳統優勢以外，亦於拓展多元學科方面奠下堅實基礎。

名單由史丹福大學的研究團隊編製，依據學者的學術文獻在其學術生涯（Career Long）及2021年內（Single-year Long）獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。

張仁良獲列入學術生涯組「金融」研究學者的名單之內；將於明年9月接任校長的李子建及副校長（研究與發展）陳智軒則分別獲列入「教育」及「康復治療科學」領域；科學與環境學系的教授黃銘洪在全球首10萬多名「環境科學」研究學者中排名第6。心理及老年學講座教授鄭相德及社會政策講座教授周基利，則在「年內排名組別」中的「老年學」領域分別位列第9及19位。