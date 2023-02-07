IVE高級文憑獲專業認可　助畢業生開拓教育及工程之路

不少中學文憑試（DSE）學生於選擇升學路的時候，亦會留意課程內容以及畢業後可獲取的專業資格，以規劃未來的專業發展。幼稚園校長張翠珊Shandy及香港機場管理局高級項目工程師譚家傑Nick，當年中學畢業後，追隨興趣分別選擇入讀IVE幼兒教育高級文憑及IVE工程高級文憑，奠下根基考取專業資格，以教育及工程知識服務社會！

攝影：鄭子峰



張翠珊 Shandy

元朗信義會生命幼稚園校長

• IVE幼兒教育高級文憑畢業生

• 香港浸會大學幼兒教育(榮譽)學士

• 香港大學教育碩士

• 香港中文大學幼稚園校長證書

• 香港中文大學家長教育專業證書

循興趣修讀IVE高級文憑 踏上幼教之路

張翠珊（Shandy）畢業於IVE幼兒教育高級文憑，之後進修學士學位，及後成為幼稚園老師，更一步步擢升為校長，她憶述道：「我自小喜愛與小朋友相處，中學時已兼職擔任兒童畫班導師，亦幫忙照顧表姪女。小朋友的可塑性很大，幼兒教育為他們的未來發展和終身學習奠下重要基礎，幼稚園教師是一份很有意義的專業，所以中學公開試後我便選擇入讀幼教課程。我希望能成為學生的領航燈，為他們引領正確的方向，亦伴隨他們愉快學習及成長。」

Shandy是第一屆IVE幼兒教育高級文憑畢業生，她猶記得當年受到家人及朋友的鼓勵報讀：「IVE畢業生於不同行業均有不俗的口碑，所以當知道學院開辦幼教課程便決定報讀。入讀後發現課程內容十分全面，涵蓋了兒童發展、教學法、幼兒語文發展、兒童心理學等，更教授當時本地幼教界比較新穎的遊戲教學法，當中的概念及應用都讓我終身受用。」

張翠珊校長（後排左一）在教學的路上親力親為，與小朋友建立良好的關係。

獲幼稚園教師資格 升讀學士、投身專業皆通

IVE高級文憑畢業後，Shandy獲得教育局認可的幼稚園老師資格，為了進一步學習幼教知識，Shandy升讀香港浸會大學，畢業後全身投入幼教專業。Shandy指近年教育界特別重視的特殊教育需要（SEN）學生，在當年IVE的課程中亦已涵蓋相關理論及實踐，她亦曾於實習時獲得特殊幼兒教育的經驗，為她在大學修讀相關課程及日後事業打好基礎。

幼教工作具挑戰 掌IT技術佔優勢

Shandy曾經於本地及國際幼稚園任校長，負責管理學校的行政工作、帶領課程發展、設立學生支援制度、建立有效的家校合作機制等。近年幼教界雖然經歷疫情、出生率下降等影響，但Shandy對新一代老師的前景仍充滿信心。她表示：「現今的幼稚園老師並非單純照顧小朋友、教寫ABC，在社會追求優質教育的大方向下，老師同時要以專業知識提升教學效能、協助家長進行親職教育等；加上新常態帶動下，老師需要懂得運用資訊科技去進行視像教學及線上會議。現在我招聘新老師時，都會問他們是否懂得剪片、線上教學等，具備相關技能的新一代佔有一定優勢。」Shandy亦表示幼教畢業生的出路多元化，除可於幼稚園擔任教務，亦可在特殊教育專業、playgroup教學和兒童書刊出版等方向發展。

譚家傑 Nick

特許工程師│香港機場管理局高級項目工程師

• IVE工程高級文憑畢業生

• 英國史雲斯大學土木工程學士

• 香港大學結構工程碩士

受父親薰陶 熱衷工程事業

另一位IVE畢業生譚家傑（Nick）現時於香港機場管理局擔任高級項目工程師，參與機場三跑道系統工程，包括土木工程項目管理及規劃、監管工程質量、安全及施工進度等。Nick回想雖然當年的公開試成績未能令他直升大學，但升讀IVE高級文憑亦讓他獲取認可學歷，最後成功考取特許工程師資格。Nick回憶道：「我自小對數字敏感，享受運算和思考的過程，而爸爸也是從事工程工作，在他薰陶下，我從小已希望長大後成為工程師，所以就選擇修讀IVE工程高級文憑。」

打好專業基礎 逐步獲取工程師資格

IVE高級文憑為Nick打好了理論及實務知識的基礎，並駁通了大學之路，成為他考取工程師資格的橋樑。他說：「IVE的課程內容除了教授專業知識和行業需要的各種專業技術，亦會配合行業需要，將當時常用的電腦繪圖技術和工程項目管理系統等加入課程範疇，讓我掌握相關知識，畢業後順利投身工程業發展。在IVE讀書時，最難忘的是有機會做實習，親身見識到由規劃、建築到落成的各項建築工序，讓我掌握當中的流程及細節要求。」

IVE高級文憑畢業後，Nick升讀以工程學科著名的史雲斯大學（Swansea University）：「到英國升讀土木工程學士時，發現自己比其他同學擁有更豐富的實戰經驗，對修讀學士學位課程大有幫助。」完成土木工程學士，Nick回港後繼續進修，於香港大學完成結構工程碩士，並順利考取特許工程師資格。Nick的專業進修路一帆風順，他亦特別感謝IVE講師的指導與分享：「不少IVE講師都具備工程師的專業資格，他們會分享工作經驗，並指導我們要成為註冊工程師需考取的專業試及資格，令我規劃事業路更得心應手。」

工程界發展蓬勃 年輕人機遇處處

隨著香港各大型基建項目，包括主要幹道及鐵路的興建、北部都會區的發展，以及新填海工程等等，預計政府未來數年的基建工程開支每年超過1,000億元，而計及私營項目，整體工程總量將會增加至每年約3,000億元。未來建造工程業前景看俏，需要培育更多新血，Nick指現在確實是年輕人入行的好時機，DSE同學只要選定自己的興趣去選科，絕對可找到屬於自己的未來。

（資料及部份相片由客戶提供）