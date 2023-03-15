內地網傳中介收200萬可助穩入港大　校方嚴正聲明：絕無可能

社交媒體近日有貼文指可以代客申請香港的大學學位課程，當中入讀香港大學收費高達200萬元人民幣（227萬港幣）。香港大學今日（15日）發表聲明，指此事絕無可能，並保留權利追究有關人士的法律責任。



校方澄清在内地並沒有委託任何中介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制，非本地人士必須向大學直接遞交申請。



社交媒體近日有貼文指可以代客申請港大學位，香港大學今日（15日）發表聲明，指此事絕無可能，並保留權利追究有關人士的法律責任。（資料圖片）

港大：或追究有關人士法律責任

內地社交媒體「小紅書」近期湧現海外留學中介的帖子，指收取一定金額後，可以教授推薦非本地學生入學的方式，協助內地學生入讀香港各家大學，更標榜成功率是100%，成績欠佳也可入讀香港大學學士或碩士課程，當中入讀香港大學收費高達200萬元人民幣。

香港大學今日發聲明表示，留意到有社交媒體近日貼文指可以代客申請港大學位，並指可以低分直接取錄、無標準成績、無雅思、托福、本科背景等要求，港大嚴正聲明此事絕無可能，並保留權利，追究有關人士的法律責任。

強調無內推機制 取錄學生擇優而錄

校方重申，在内地並沒有委託任何中介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制，有意報讀港大的非本地人士必須向大學直接遞交申請，大學亦只會考慮符合資格的申請人，擇優而錄。校方又強調學生如被發現偽造學歷，一經證實，港大將根據規程，開除其學籍。