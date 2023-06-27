讀Top-up攞番個學位？即睇3大須知！

有學士學位才有機會找到理想工作，因此不少副學士及高級文憑畢業生及在職人士都會修讀Top-up Degree（銜接學位）課程，希望在事業上有更好發展。香港有很多院校提供Top-up Degree課程，主要分為資助及自資兩種，後者課程種類及選擇眾多，非常適合在職人士重返校園，本文集中為你介紹自資課程。



Top-up Degree專為持副學位或一定工作經驗人士而設

Top-up Degree一般要求報讀人士至少持有副學士或高級文憑（或同等學歷），或具備一定年期的相關工作經驗，所以對於一些經驗豐富但缺乏相關學歷的在職人士，Top-up Degree課程是一個取得學士學位，突破事業瓶頸的階梯。

選擇Top-up Degree必睇三大因素 認受性、修讀模式及學費資助

1. 認受性

學位學歷有助職場發展，其認受性亦十分重要。坊間有很多Top-up Degree課程是本地與海外學院合辦的，未必通過了香港政府的資歷架構認證，建議進修人士先瀏覽資歷名冊網頁，了解課程的認受性。事實上，以自資課程而言，如果該院校有教資會（UGC）資助大學背景，課程認受性會較有保證。現時，只有理大專業進修學院（PolyU SPEED）與浸大國際學院（HKBU CIE）有UGC背景，而兩所院校Top-up Degree課程的學位均由大學本部頒授，屬資歷架構的第五級，不少大型企業都樂於聘請這些院校的畢業生。值得一提的是，這些院校的學生都可使用大學本部的圖書館及體育設施等。

當然，如果Top-up Degree課程獲國際認證，其認受性就更高。PolyU SPEED的商業範疇課程，與本港7間教資會資助大學的商學院一樣，同樣取得AACSB（國際商管學院促進協會）認證。PolyU SPEED是全港第一間取得此認證的自資高等教育院校，而全球亦只有不多於6%的商學院獲此認證。這項認證有助促進畢業生在海外頂尖的商學院繼續深造，而許多大機構也樂於聘請來自AACSB認證院校的畢業生。

另外，課程是否獲專業團體認可亦同樣重要。以工程相關的課程為例，若課程獲得香港工程師學會（HKIE）認可，學生可向HKIE申請成為學生會員，畢業後更有資格參加「Scheme A」培訓，以更短時間成為註冊工程師。

2. 修讀模式

Top-up Degree另一優勢在於學生可以選擇全日制或兼讀制模式，後者讓在職人士可以同時兼顧事業與學業，毋須擔心要辭職才可以進修，影響收入。而且這類課程修讀年期通常較具彈性，必要時可按個人需要向院校申請延期。不過，現時只有少數本地自資院校會提供兼讀制Top-up Degree課程，而擁有UGC大學背景院校，只有PolyU SPEED提供全日制及兼讀制本地學位銜接課程。

3. 學費資助、獎學金

由於自資院校的Top-up Degree均屬自負盈虧課程，學費水平視乎院校及課程而定。有意報讀Top-up Degree的人士，除了考慮課程的認受性及收讀模式之外，也要留意學費水平。不過，為了減輕學生的經濟負擔，不少院校都設有獎學金和助學金，減輕同學的財政壓力，可以更加專注學業。

另一方面，有意進修者可以申請政府的「專上學生免入息審查貸款計劃」（全日制學生）或「擴展的免入息審查貸款計劃」（兼讀制學生），又或申請持續進修基金，以支付符合資格的科目學費。報讀課程前，應先向院校或持續進修基金了解詳情。