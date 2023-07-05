勵志進修故事　修讀PolyU SPEED學位課程突破事業樽頸

大學學位是很多「優差」的基本入場券，面對職場現實，有經驗但無學位的人士必須提升競爭力！香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）的4位學生及畢業生以自身經歷勉勵同路人，進修取得理大頒授的學位，突破事業瓶頸，並非想像般困難。

攝影：陳葦慈



重燃對語文的熱情 重新踏上追夢之旅

現正修讀語文及專業傳意（榮譽）文學士*兼讀制課程的周梓傑（Brian）從事物業管理行業，並擁有7年工作經驗。他憶述，剛投身社會時，以為高級文憑已足夠應付事業發展，後來才發覺，大學學歷是不少工種的入場券。人望高處，他決心以兼讀形式修讀PolyU SPEED課程，除了獲得知識，更重新踏上追夢之旅。

周梓傑（Brian）認為課程教授的語言和溝通技巧，助他在職場與人溝通更能發揮優勢，加強自信。

Brian坦言，自小對語文充滿興趣，曾立志成為翻譯員，但因公開試成績欠佳，無法追夢，直到他得知PolyU SPEED的語文及專業傳意（榮譽）文學士課程後，重燃他的翻譯夢，毫不猶豫入讀，立志追尋之前放下的夢想。

「雖然邊工作邊讀書很辛苦，但追夢難免受年齡所限，這可能是我的最後機會。我相信PolyU SPEED一定可以幫我實現理想。」他續指，課程與時並進，導師引用近期政治、教育、文化與社會等國際新聞，裝備學生具備專業知識及貼近市場需求的技能。

學歷所限難晉升 持續進修投身理想職業

另一位畢業於旅遊服務業管理（榮譽）文學士課程的馬嘉意（Kelly）同樣因欠缺學士學位，尋找心儀工作時處處受制肘，令她於機場工作4年後，決心踏出進修增值第一步。「我曾應徵航空公司的地勤工作，對方在面試時已表明工資與學歷掛勾，以自己副學士的學歷，起薪點不會太高。這令我深深明白到進修的重要性。」

馬嘉意（Kelly）認為課程實用，所學知識可以即時應用於職場。

雖然同時獲其他院校取錄，但她最後選擇了PolyU SPEED。「PolyU SPEED強調理論與實踐並重，院校與業界緊密合作，以旅遊服務業管理（榮譽）文學士課程為例，會與香港機場管理局轄下的香港國際航空學院合作提供選修科和考察活動，讓我們實地了解機場運作，深化所學知識。」畢業後，她成功晉升，獲得更好待遇。她更打算未來修讀碩士課程，期望投身機場管理局。

課程緊貼市場需要 兩年取得理大頒授學位

進修有助認清自己的發展方向，李香凝（Bonnie）在不同行業擔任文職工作近3年，發現自己對數碼營銷感興趣，但缺乏相關學術及工作經驗，令她難以入行。到她終於有機會接觸市場營銷的工作時，卻發現自己欠缺相關基礎知識，工作上力不從心。「我嘗試上網自學，但發現網上資源太零碎。於是便打算趁年輕重返校園進修，為未來職業生涯打好基礎。」她經舊同學介紹下，報讀了市場營銷及數碼策略（榮譽）文學士全日制課程。「課程緊貼市場需要，而且只須2年就可以完成課程，取得理大頒授的學位，這一點十分吸引我。」

李香凝（Bonnie）指PolyU SPEED安排不同類型的活動予學生參加， 例如邀請商界領袖分享成功秘訣，提供實習機會、工作坊等，讓他們大開眼界。

課程認受性高 涵蓋人工智能等熱門科目

資訊科技急速發展，帶動龐大人才需求。修畢應用科學（榮譽）理學士（資訊系統及網絡科技）的吳𧘲霆（Billy）看準機會，成功轉換跑道。他於香港都會大學取得學位後到星島報業集團工作，接觸到網頁管理與編程，引發其興趣，決意進修，希望成為專業的編程員。「我對比過眾多院校課程，發覺PolyU SPEED的認受性較高，涵蓋的知識範圍更廣泛全面，不只編程，更可選修網絡安全、人工智能等熱門科目，擴闊自己未來的可能性。」

修畢應用科學（榮譽）理學士（資訊系統及網絡科技）的吳𧘲霆（Billy），向追尋編程員的夢想邁進一大步。

另外，PolyU SPEED為2023/24年度入學的全日制／兼讀制新生提供獎學金及嘉許獎，最高可達港幣60,000元。有意進修取得學位的人士應好好把握機會。

PolyU SPEED由香港理工大學於1999年成立。PolyU SPEED與理大香港專上學院（PolyU HKCC）均屬專業及持續教育學院（CPCE）轄下之單位。PolyU SPEED提供 29項全日制及15項兼讀制榮譽學位銜接課程，範疇涵蓋會計、商業、款待及旅遊業管理、市場營銷、語文及傳意、建築、測量及物業管理、工程、健康學、資訊科技及數據科學、設計、社會科學及人文學。畢業生的學位由理大頒授。

PolyU SPEED亦是香港第一間獲AACSB International認證商業課程的自資高等教育院校，全球只有少於6%最頂尖的商學院獲AACSB認證，有助促進PolyU SPEED 畢業生的發展，特別是計劃在世界頂尖的商學院繼續深造。此外，PolyU SPEED的社會工作（榮譽）學士課程剛獲社會工作者註冊局認可，畢業生有資格申請成為註冊社工。目前，學院20多項課程獲多達28個本地和國際專業團體認可。

PolyU SPEED 招生日

日期及時間：7月22日（六）下午2時至6時

對象：持有副學士／高級文憑（或同等學歷）或年滿25歲人士

7月22日當天報名，更可免報名費$200，晚上8時後可查閱申請結果。

查詢熱線：3746 0900

網址：www.speed-polyu.edu.hk

*此課程於2022/23年度修訂及改名為語文及專業傳意（榮譽）文學士（數碼媒體）。

（資料由客戶提供）