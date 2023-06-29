重返校園進修　循副學位途徑圓大學夢

事業發展未如理想、晉升遇上瓶頸、希望轉換跑道尋求突破？無論是理想還是「你想」，都需要學歷支持。香港理工大學香港專上學院(PolyU HKCC)特別設立「重返校園獎學金」，以鼓勵在職人士重返校園修讀副學位，然後向學士學位邁進。當然，要毅然放棄全職工作，重拾書本，相信內心都充滿掙扎。大家不妨看看兩位重返校園並獲獎學金的學生分享他們的成功經驗！



轉跑道「有心唔怕遲」 首選高升學率的PolyU HKCC

獲頒重返校園獎學金的宏傑（左一）決定重返校園時，已立下向學士學位進發的明確目標。

經歷了三年多的疫情，大部分行業都大受打擊，酒店及旅遊業更是首當其衝。當時從事酒店業的莫宏傑，終日擔心飯碗不保，情緒跌至谷底，幸得社工扶持，令他認真思考未來的發展方向，更萌生修讀社會工作高級文憑課程的念頭，希望以生命影響生命。

本地不少專上院校均有提供社會工作高級文憑課程，PolyU HKCC是其中之一，宏傑在決定重返校園的同時，已立下向學士學位進發的明確目標，因此，副學位課程畢業生的升學率，便成為他首要的考慮因素。PolyU HKCC提供36項自資的副學士及高級文憑課程，是全港升學率最高的專上學院之一。2022年，PolyU HKCC共有2,611名畢業生升讀學士學位課程，升學率達90.1%，其中升讀本地八大頒授的學位課程（包括自資課程）佔80.2%。加上PolyU HKCC畢業生可循學院的「2+2」途徑直升PolyU SPEED的榮譽學士學位銜接課程（包括宏傑心儀的社會工作（榮譽）學士），4年取得理大頒授的學位。眾多因素大大增加了宏傑對PolyU HKCC的信心。

「一腳踢」工作欠發展空間 學歷增值成升職入場券

曉晴重返校園後積極學習，在首學期取得優秀成績，獲頒重返校園獎學金。

另一位重返校園的學生李曉晴，曾於小朋友興趣班中心工作。「我的工作是管理中心的日常大小事務，包括營業額、客戶關係、了解小朋友需要、處理投訴、協辦活動，還有社交媒體小編/WhatsApp客戶推廣等等，基本上一腳踢。」雖然曉晴能夠應付自如，在疫情期間更為公司找到生意，但兩年的工作經驗亦令她明白到，無論個人能力多高，學歷是很多更好工作的入場券。於是曉晴毅然放棄正職，報讀PolyU HKCC工商業副學士（人力資源管理）課程。有了清晰的目標，從前不愛讀書的曉晴，搖身一變成為學霸，成績優異，足證她重返校園的決定是正確的。

GPA「過3」即有機會獲港幣1萬元獎學金

現為社會工作高級文憑一年級學生的宏傑，在第一學期便取得亮眼的成績，成功獲得PolyU HKCC「重返校園獎學金」港幣1萬元。他說：「重返校園，最初也曾擔心跟不上進度，也有考慮過經濟上能否負擔。沒想到最終獲頒獎學金。其實要取得獎學金並不太難，只要首學期GPA達3.0即合符資格。獎學金除了是對我選擇重返校園的認可，亦幫助我盡早還清學貸，專心於學業與實習。」

曉晴於第一學期獲GPA 3.77的佳績，亦順利成為獎學金得主，獎學金的鼓勵化為更大的學習動力，她於第二學期的GPA再躍升至3.79，令人鼓舞！根據PolyU HKCC過往3年的數據，獎學金得主的平均GPA達3.6以上。獎學金鼓勵良性競爭，使重返校園的學生為取得更好成績而不斷奮鬥。

PolyU HKCC「重返校園獎學金」

對象︰2023/24 年度PolyU HKCC副學士或高級文憑課程新生，並於2023年9月1日前，具備9個月或以上全職工作經驗。

申請資格*：在PolyU HKCC首學期的GPA達3.0或以上

金額：每位獲頒港幣10,000元獎學金

*另須符合其他相關條件，學院會向相關學生提供詳情。

入學查詢及報名

電話︰3746 0900

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電郵：ccadmission@hkcc-polyu.edu.hk

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