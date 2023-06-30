IVE資訊科技學科畢業作品展｜50份傑出作品　向專業更進一步

IVE資訊科技學科一直致力為社會培育資訊科技專才，配備學生實務技能和創新精神，並於6月16日舉行本年度的「資訊科技學科畢業生作品展覽」，展出共50份傑出畢業生作品，由VR體驗到運用光雕投影的藝術科技，作品種類百花齊放。展覽為畢業生提供一個向外界展示作品的機會，更為各界人士提供交流平台。主禮嘉賓立法會科技創新界議員邱達根，樂見畢業生獲業界青睞，冀IVE能繼續培養人才，攜手推動香港資訊科技界更進一步。

攝影：歐嘉樂



IVE資訊科技學科於柴灣分校一共展出50份優秀作品，入場人士更是絡繹不絕

雲集2023學年畢業生作品 展示多元化研發

本年度IVE資訊科技學科畢業生作品展覽吸引超過二百名入場人士參與，當中不乏IVE資訊科技學科於不同界別的合作伙伴，包括來自公營機構、行業協會、僱主、供應商、系統集成商等行業領袖及專家，以及中學校長、老師及同學參與。職業訓練局主席戴澤棠出席開幕禮時喜言：「這些展品涵蓋人工智能、網絡安全、元宇宙、數據科學分析、雲端運算、數碼媒體科技等熱門專業技術。希望畢業生能推動本地資訊科技產業的發展，啟發創新。」

職業訓練局主席戴澤棠於開幕禮致辭

邱達根議員樂見IVE畢業生成「搶手貨」

主禮嘉賓立法會科技創新界議員邱達根致辭時，樂見IVE畢業生能力優異，獲業界青睞：「每年IVE都為香港資訊科技界提供了大量人才，而不少業界人士亦反映IVE的畢業生十分『搶手』。因此，我希望院校能提供更多課程，更好的軟件和硬件設備，始終業界均認同院校的培育是十分重要。」他亦祝福畢業生：「希望大家畢業後，能繼續於業界發力，而且業界將來都有很多發展的機會，大家要努力為香港貢獻。」

立法會科技創新界議員邱達根致辭時，樂見IVE畢業生能力優異，獲業界青睞

職業訓練局一眾代表與立法會科技創新界議員邱達根拍照留念難忘一刻

職業訓練局一眾代表與立法會科技創新界議員邱達根拍照留念難忘一刻

「流動虛擬製作解決方案」 以低成本高效益優化虛擬影像製作

作品「流動虛擬製作解決方案」由IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生研發，通過使用AR技術，令製作不受工作室空間的限制，提供更高靈活性和自由度。

研發畢業生之一吳啟成直言，此項目旨在幫助小型團隊更輕鬆高效地創建高質量的虛擬製作：「綠幕拍攝所費不菲，Campus的綠幕房亦需預約及與同學輪流使用，加上其他專業的器材，成本是數十萬，並非一般學生和家庭負擔得起，所以希望這個計劃能幫到大家。」

畢業生吳啟成早前亦憑自己研發的盲文學習遊戲App，於蘋果公司所舉辦的「Swift Student Challenge」賽事中成為得獎者之一，更受邀至本年度蘋果全球開發者大會，並前往美國矽谷蘋果總部Apple Park跟蘋果行政總裁庫克見面，展示得獎作品，可見IVE資訊科技學科同學的技能水平媲美國際級水準。

吳啟成月初赴美跟蘋果行政總裁庫克見面並展示得獎作品後，六月中旬就於IVE的畢業展展出另一傑出畢業作品

吳啟成向一眾嘉賓介紹自己的畢業作品

以藝術科技活化IVE校園體現視覺美學

另一組享負盛名的展品是ArtTech Development: Interactive Projection Mapping on Building，作品由IVE遊戲及動畫高級文憑畢業生研發，此藝術科技作品是2023年大灣區STEM卓越獎（香港區）的金獎得主之一。展品旨在用光雕投影和3D動畫等藝術科技，將互動視覺藝術元素投射到一個3D打印的1:120 IVE校園模型上。透過融匯藝術與科技，創造令人耳目一新的視覺沖擊和互動體驗，將藝術元素提升至更高境界。

兩位負責畢業生林洛瑤和翁敏熙透露展品是啟發自其他藝術科技：「我們有觀賞過很多藝術科技，如《綻放大館》的光雕投影，以致令我們想嘗試研發，所以便設計一個迷你版，以創新技術將靜態硬件活生生呈現起來，讓大眾體驗不一樣的校園風彩。」

ArtTech Development: Interactive Projection Mapping on Building用光雕投影和3D動畫等藝術科技，將互動視覺藝術元素投射到3D打印的1:120 IVE校園模型上

知識圖譜作復康支援 關注樂齡人士

另一作品「知識圖譜智能社區復康治療支援平台」由IVE數據科學及分析高級文憑畢業生所研發，利用知識圖譜和自然語言處理技術，旨在為長者及有需要人士提供更好、更便宜和更靈活的康復和物理治療服務。

作品的核心人工智能引擎可從醫學數據庫、醫學期刊和患者歷史病歷中提取專業知識，比傳統Al模型提供更精確的結果和推理。其中負責畢業生梁韻芝表示：「我們團隊希望用家能透過平台的三大功能：包括『智能診療助手』（自動化問診流程）、『智能推薦引擎』（自動化復康治療規劃）及『智能教練』（病者可在智能教練的指導及協助下，準確地完成復康運動）以達致自動化整個物理治療的流程70%至80%左右。」

知識圖譜智能社區復康治療支援平台利用知識圖譜和自然語言處理技術，旨在為長者及有需要人士提供更好、更便宜和更靈活的康復和物理治療服務

畢業生創意天馬行空 以VR拜神推廣廟宇文化

除上述三組優秀作品外，今次畢業展亦不乏極具創意的想法，例如是以VR方式推廣廟宇文化的VR Chinese Temple。作品由IVE多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑畢業生研發，作品以沙田車公廟作藍本，是運用VR導覽廟宇的互動體驗。負責畢業生之一的盧君霖希望透過這個作品保存華人的廟宇文化：「在疫情和移民潮的影響下，廟宇人流大減，所以我們希望這個計劃令大家更了解廟宇文化，如參拜的步驟等等，令這個文化得以保存。」

VR Chinese Temple以沙田車公廟作藍本，是運用VR導覽廟宇的互動體驗

眾多創新研發作品 有助促進智慧城市發展

除了上述提到的畢業作品外，會場更展出很多運用嶄新科技技術的創新研發，例如輔助視障人士的「智能輔助系統」、幫助用家訓練無人機技術的「無人機訓練模擬器」、融合趣怪音效元素的遊戲創作「煩惱皮皮的大冒險」、以VR導覽推廣西九文化區的「西九文化之旅」和為汽車駕駛者作安全提醒的「智能駕駛監察系統」等等，讓嘉賓及參觀人士詳細了解今屆畢業生們於設計及製作畢業生作品的創作理念，參加者都對眾畢業作品讚歎不絕，亦表示深深欣賞師生對社會發展作出重大貢獻。

邱議員及一眾嘉賓參觀眾多畢業同學作品，並讚歎同學的創新創作理念及欣賞學與教的優越成果

學科緊貼行業發展趨勢 培育學生勇奪獎項

為讓嘉賓更深入了解IVE資訊科技學科的最新動向，會場安排播放最新的學科概覽影片，並設置學生成就及企校合作的展示幕牆，突顯IVE資訊科技學科與行業接軌及專業實務的職專教育成果。例如去年跟阿里雲、輝達、新華三等國際知名企業合作，學生亦於2022年世界技能大賽特別賽、2022泛珠三角+大學生計算機作品賽、APICTA Awards等國際、粵港澳大灣區及本地賽事皆屢獲殊榮，可見其市場競爭力。

IVE資訊科技學科透過最新的學科概覽影片介紹學科的最新動向

IVE資訊科技學科透過展示幕牆介紹本學年學科跟業界伙伴的合作，以及學生的得獎概況

IVE提供11個高級文憑 涵蓋不同層面的資訊科技與及多媒體科技

IVE資訊科技學科提供多達11個高級文憑課程，由日常生活常見的遊戲軟件和雲端系統，到現時大熱的人工智能，甚至主題公園及劇場創意科技，可說是涵蓋了不同層面的資訊科技。此外，所有課程皆獲得香港電腦學會承認其畢業生已達到成為該會申請會員的學術要求，故在業界絕對有認受性。

想了解IVE資訊科技學科更多，請即瀏覽學科網頁：https://it.vtc.edu.hk/

（資料及部分照片由客戶提供）