VTC西九玩轉技能嘉年華　「玩轉技能」小知識：海員篇

職業訓練局（VTC）將於10月22日（星期日）假西九文化區舉辦VTC「玩轉技能」嘉年華，現場將呈獻豐富多元的表演節目、互動遊戲和創意工作坊，讓大朋友小朋友一同動手參與，享受技能的樂趣。活動免費入場，融合教育與娛樂，絕對不容錯過！



其中，VTC機構成員海事訓練學院（MSTI）師生將在「船舶繩結編織」攤位上，向公眾介紹海事常用的十種繩結，並親自教授製作多功能手繩。這些手繩可用於裝飾、行山遠足及負載重物，讓參與人士體驗繩結技能的實際應用價值。

其實繩結和綁繩是海事工作的基本功，海員經常運用繩結來捆紥、繫綁或固定船上的貨物。繩結亦常見於登山及戶外運動，甚至民間工藝。例如「稱人結」用途廣泛，用於負載人或物件，既穩固亦輕易鬆開，被稱為「繩結之王」；「反手結」及「八字結」常用於野外露營，適合時下流行的山系活動；平結形狀扁平，是中國繩結的基礎手法。

香港作為國際海運中心，具專業海事知識的人才至為關鍵。要成為稱職的海員，除學習繩結等船上工作的實務訓練外，當然亦要學習航行操作、船貨裝運流程、保安和緊急應變、海事法規與保險等專業知識。海事工作有明確的專業資歷和晉升階梯，而且薪酬及福利優厚。有志投身海事工作的年輕人可修讀相關課程，接受船上工作的安全及實務培訓，畢業後便可成為甲板部或輪機部的實習生，汲取海上實戰經驗及考取專業資格，在海上乘風啓航。

想了解海事工作及體驗結繩的樂趣，歡迎市民來到VTC「玩轉技能」嘉年華。

VTC「玩轉技能」嘉年華

日期：10月22日 (星期日)

時間：早上10時至下午6時

地點：西九文化區海濱草坪

網址：www.vtcskillsfiesta.hk