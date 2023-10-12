VTC西九玩轉技能嘉年華　「玩轉技能」小知識：屋宇裝備工程篇

職業訓練局（VTC）將於10月22日（星期日）假西九文化區舉辦VTC「玩轉技能」嘉年華，現場將呈獻豐富多元的表演節目、互動遊戲和創意工作坊，讓大朋友小朋友一同動手參與，享受技能的樂趣。活動免費入場，融合教育與娛樂，絕對不容錯過！



其中，VTC 機構成員香港專業教育學院（IVE）工程學科屋宇裝備工程學高級文憑師生將會於「迷你冰箱DIY」攤位教授參與人士親手製作迷你冰箱，過程中會介紹製冷及散熱的熱力學原理，讓參加者可以體驗屋宇裝備工程專業如何應用於生活之中，更可把「迷你冰箱」帶回家中留念。

製冷及散熱原理其實普遍應用於家中大小電器當中，最常見莫過於雪櫃。雪櫃一般會以雪種製冷，並在機體零件上加裝多塊散熱片，將雪櫃空間內及製冷過程中產生的熱力，一併以熱交換方式，透過散熱風扇帶走，達致低溫效果，因此我們不難發現，雪櫃後的出風位總是有暖風吹出。

「風、火、水、電」是屋宇裝備工程專業的四大範疇。其中空調與通風屬於風；消防系統屬於火；供水及排污屬於水；供電、照明及升降機屬於電。隨著各項基建及樓宇工程進行，屋宇設備工程的人才需求與日俱增，各大院校都有開辦相關課程，畢業後可投身建造工程行業，為市民打造安樂窩。

想了解更多屋宇裝備專業及相關家居小知識，歡迎市民來到VTC「玩轉技能」嘉年華。

VTC「玩轉技能」嘉年華

日期：10月22日 (星期日)

時間：早上10時至下午6時

地點：西九文化區海濱草坪

網址：www.vtcskillsfiesta.hk