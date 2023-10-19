VTC西九玩轉技能嘉年華　「玩轉技能」小知識：雞尾酒調配篇

職業訓練局(VTC)本周日假西九文化區舉辦 VTC「玩轉技能」嘉年華，現場將呈獻豐富多元的表演節目、互動遊戲和創意工作坊，讓大朋友小朋友一同享受技能的樂趣。活動免費入場,融合教育與娛樂，絕對不容錯過!



VTC 將於 10 月 22 日(星期日)在西九文化區舉辦 VTC「玩轉技能」嘉年華,打造一個寓教於樂的技能日此為政府的「開心香港」活動之一。

其中，VTC 機構成員酒店及旅遊學院（HTI）及國際廚藝學院（ICI）師生團隊，將會於「五感分子雞尾酒調配」攤位中，示範如何運用不同科學理論和器具，以煙霧泡泡、煙薰、果汁爆珠等分子料理形式，製作一系列具有獨特質地、香氣、風味特徵和成分組合的分子雞尾酒，以創新料理手法為來賓帶來富視覺效果的調酒示範。

HTI 及 ICI 學生團隊會即席示範,以分子料理形式製作雞尾酒。

如果安坐家中，又想體驗調酒的樂趣,同樣有辦法。調酒師常用到的調酒手法有三種，包括有使用波士頓雪克杯的搖盪法（Shake）、攪拌法（Stir）以及直調法（Build）。大家在家中可使用攪拌法簡單將冰塊及材料攪拌混合製作自家飲品，亦可以直調法調配飲品,造出視覺上的層次效果。

例如先在透明杯中倒入約 40 毫升紅色石榴糖漿，視乎個人口味加入適量冰塊，再將碳酸汽水倒在冰上，以冰塊作屏障避免糖漿被沖淡，令紅色得以緩慢向上滲透，最後在杯面加上水果裝飾，一杯自帶漸變幻彩的「莎利譚寶 （Shirley Temple）」就大功告成。

大家可在家中嘗試以直調法調製一杯帶漸變幻彩的「莎利譚寶(Shirley Temple)」。

調酒師在創作上力臻完美，不但要熟悉各種酒精及飲品知識，更要學習各種新調酒技能及餐飲知識來增值自己，才能調配出具創意的飲品。疫後復常，市民多了外出用膳，餐飲業回復生氣,對調酒人才的需求同步增加，有興趣的人士不妨了解相關課程，畢業後可由調酒員做起,晉身飲餐經理等職位，透過美酒為客人呈獻豐盛饗宴。

想了解更多調酒師的專業發展及相關小知識,歡迎市民來到 VTC「玩轉技能」嘉年華。

VTC「玩轉技能」嘉年華

日期:10 月 22 日 (星期日)

時間:早上 10 時至下午 6 時

地點:西九文化區海濱草坪

網址:www.vtcskillsfiesta.hk