都會大學｜新音樂、藝術、科技跨學科學位課程　下學年正式登場

政府近年大力推動音樂和藝術文化發展，隨著西九文化區及東九文化中心的落成，加上藝術科技的急速冒起，本地對相關人才需求日漸殷切。有見及此，香港都會大學將於2024/25學年開辦「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程（JUPAS code：JSSU18），課程獲政府「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」資助，課程設計打破傳統藝術課程框框，結合音樂、視覺藝術及科技三大範疇，對藝術及科技有興趣而又想喺日後投身創意藝術的同學，這或是你的新出路！

攝影：鄭子峰



藝術融合科技將成大趨勢

藝術形式隨著時代和科技發展而轉變，為了配合藝術科技的發展和應用，政府近年不斷興建演藝場地，全新的東九文化中心亦將於今年年底分階段開放。行政長官李家超於8月曾透露：「東九文化中心會配置創科設備，並特別設立藝術科技試驗場，推動藝術科技的發展。」可見未來藝術和科技將是密不可分。

香港都會大學將於2024/25學年開辦全新的「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」，為喜歡音樂、藝術和創新科技的年青一代提供一條新出路。此課程涵蓋音樂、視覺藝術和藝術科技，在培育學生藝術素養的同時，全方位打造跨學科多媒體專才。課程已納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）。

香港都會大學將於2024/25學年開辦全新的「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」，課程内容涵蓋音樂、視覺藝術和科技。

新科技教授新音樂和藝術

「新音樂」意指打破傳統音樂理論結構的作品，當中包含的類型和風格非常多樣化，由實驗音樂到電子音樂，都可以被稱為新音樂。同時，新音樂亦不斷吸收創新的電腦科技和視覺藝術，融合成新型的多元化藝術形態。課程主任，都大人文社會科學院助理教授黎智富博士表示：「此課程將教授學生以尖端科技替代傳統媒體進行藝術創作，例如大數據、AI、機器學習和編程等等，都大科技學院更會提供相關技術支持。」他續稱，就讀此課程的學生將能夠接觸最新的藝術科技，例如如何將數據及機器學習應用在創意實踐當中、利用遊戲引擎進行實時動態追蹤及XR混合實境製作等等。

在音樂方面，都大人文社會科學院高級講師許德彰博士指出：「在新科技的幫助下，此課程的學生將會接觸到人工智能生成音樂、電腦輔助作曲、聲音及音樂運算、創新樂器和沉浸式音效等不同音樂科技的應用，讓學生掌握最新的音樂趨勢。」

在新科技的幫助下，「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程將會集合人工智能生成音樂、電腦輔助作曲、聲音及音樂運算、創新樂器和沉浸式音效等不同音樂科技的應用

至於視覺藝術方面，課程將重點訓練學生互動創意媒體和影像及動畫開發能力，特別是大型互動娛樂表演，都大人文社會科學院高級講師田禮文表示：「課程會包括現時十分流行的沉浸式影像和混合實境的開發（VR/AR/XR），還有AI藝術創作以及互動視覺效果製作等等。」

「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程將會訓練學生掌握互動創意媒體和影像，以及動畫開發能力。

為配合新課程，都大將打造本地大學首個「新音樂及混合實境工作室」，幫助學生掌握最新藝術科技的應用。原有的多用途藝術工作室亦會進行翻新，用作現場音樂製作和練習之用。

無需作品集 有興趣便可報讀

有別於其他傳統藝術課程，學生報讀「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程時，無需呈交作品集，亦無需擁有音樂或設計底子，課程旨在教授不同藝術科技的應用，同時培養及鞏固學生的基礎音樂、藝術及人機互動的設計理論，只要你對音樂和藝術有興趣，便可申請！

課程網址：https://www.hkmu.edu.hk/ca/nmie/