報稅2024｜6.3最後召集！　專家五大扣稅攻略　最多可慳近3萬蚊稅

踏入5月，一眾打工仔相信已陸續收到綠色炸彈。由於港府於本年度《財政預算案》提出，本年度薪俸稅和個人入息課稅百分百退稅上限，縮減一半至3,000元。在經濟不景氣底下，人人都想「用盡免稅額」諗計扣稅。



《香港01》近日整合了扣稅攻略，並訪問多名專家，為大家教路如何利用俗稱的「扣稅三寶」，即合資格延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS）和強積金自願性供款（TVC），以及供樓租樓扣稅法寶，希望能令大家可以精明報稅。



一年一度綠色炸彈又來臨，打工仔不妨考慮「扣稅三寶」可以盡慳稅。(資料圖片)

按稅務局規定，一般個人需在6月3日前提交填妥的個人報稅表，而經營獨立業務的人士則需於8月2日前提交。若選擇網上報稅，則截止日期將延長一個月。

「扣稅三寶」— 延期年金（QDAP）

而其中一樣港人熱門扣稅工具，定是扣稅年金，這亦是不少人退休後，自製長糧的方式。所謂年金，是將投保人的資金變成長期且穩定的現金收入，當中分為「即期年金」與「延期年金」，只有「延期年金」（QDAP）保費可以申請扣稅。

當中「延期年金」最低保費總額為18萬元、供款期最少為5年、年金領取期最短10年，而領取人需年滿50歲或以上，才可領取年金。但需要留意的是，在扣除額方面，合資格的年金，連同強積金可扣稅自願性供款，兩者扣稅額上限「合共」為6萬元。以現時香港最高稅階17%來計算，則每名納稅人每年可扣稅1.02萬元。

專家教路：

香港保險專業人員總會會長張偉良指出，目前合資格的延期年金內部回報率，由3厘至4厘不等。「若以5年付款 5 pay（每年繳付或每月供款）計算，當中的保證回本期為9年；預期回本期則為8年。」資金一旦投放到年金，就會被「鎖住」直至領取人滿50歲才可提取。反觀，現時銀行12個月定期存款，利率普遍同達3厘至4厘，且投資資金被鎖年期較短，相較之下，購買年金的流動性似乎輸蝕一截。

而ACCA香港分會會長傅振煌則表示，年金主要目的是退休保障，可將其視為養老金。「年金預五十歲之後攤長領取，如果用作一般投資，流動性就較差。」反之他認為可將「年金扣稅」視為一種補貼和激勵，鼓勵納稅人提早儲錢，在退休後仍然可以享受較舒適的生活。

扣稅公式：

QDAP扣稅額上限 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額：6萬元 x 17% = 1.02萬元

ACCA香港分會會長傅振煌表示，用年金扣稅可視為一種補貼和激勵，若當作一般投資，其流動性則較差。（受訪者提供）

「扣稅三寶」— 強積金可扣稅自願性供款（TVC）

另外，打工仔亦可透過「強積金可扣稅自願性供款」（TVC），自願作出額外供款，以作扣稅之用，並在退休時，選擇一筆過或分期提取。當中，納稅人可選擇隨時或定期供款，供款金額不定。但要留意，與強積金強制性供款一樣，倘非特別理由，例如年滿60歲提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病或死亡等，供款必須於65歲或以上才可選擇一筆過或分期提取。

專家教路：

張偉良稱，強積金可扣稅自願性供款（TVC）及合資格延長年金（QDAP），兩者扣稅額上限「合共」為6萬元，投保人可按照個人情況，將兩者的投資比例自由組合。當中TVC，對有強積金戶口的人來說較容易管理。不過，在扣稅時，會先扣除TVC部分，餘額才會用扣減QDAP的部分。

但要注意的是，TVC主要是為退休作準備，資金需要捆綁一段長時間，至年滿65歲才可提取。所以打工仔要考慮未來資金需要及風險去向，不應因為可以扣稅，反而本末倒置，「鎖死」自己流動性資產。

扣稅公式：

TVC扣稅額上限 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額：6萬元 x 17% = 1.02萬元

打工仔可透過「強積金可扣稅自願性供款」，自願作出額外供款作扣稅。（資料圖片）

「扣稅三寶」— 自願醫保

而扣稅「另一寶」則是自願醫保，納稅人可為自己和符合資格親屬（如子女、配偶、父母、兄弟姊妹等），購買自願醫保計劃下的認可產品，當中每名受保人的扣稅額上限為8,000元，保單數量及受保人均不設上限。同樣以最高稅階17%計算，每名納稅人可就每名受保人，節省最多每年1,360元稅款。而納稅人須於課稅年度最後一日前，成功開戶及完成供款，才可善用扣稅額。

專家教路：

自願醫保認可產品，包括「標準計劃」和「靈活計劃」。張偉良提醒，有些保險公司可能將「靈活計劃」連同其他保險產品，組成一個套餐作銷售，但當中只有「靈活計劃」的保費，才符合資格申請扣稅。

坊間的自願醫保計劃五花百門，張偉良則偏好購買足額（100%全數賠償）的自願醫保計劃，最好不含墊底費。「雖然費用比較高少少，但獲得的保障比較全面，都係視乎保障需要同自己嘅預算決定。」

另邊廂現時不少公司會為員工提供醫療保險。對於有額外購買醫保納稅人，傅振煌提醒需留意申請自願醫保扣稅時，能否同時申請兩份醫保。「如果公司會提供醫保就未必需要再買，扣稅額一年上限八千其實都唔係太大因素，不過都係視乎自己需要。」

「靈活計劃」扣稅公式：

自願醫保保費 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額是8,000元 x 17% = 1,360元

香港保險專業人員總會會長張偉良表示，在購買自願醫保時宜選擇足額（100%全數賠償）且無墊底費計劃，故此能獲得更全面的保障。（受訪者提供）

供樓扣稅法寶

至於供屋、租樓一族亦有佳音，兩者支出都可以用作扣稅。先說供樓扣稅，即「居所貸款利息扣稅」。首先，該物業需為香港境內物業，且該物業需為納稅人的自住居所，每年可獲最多10萬元扣稅額，同樣以最高稅階17%計算，則最多可慳稅1.7萬元，即每月約1,400元。

專家教路：

中原按揭董事總經理王美鳳稱，「居所貸款利息扣稅」的扣稅年期，為20個課稅年度，當中無需為連續的年度。由於目前仍屬高息環境，近年入市且高成數借貸的供樓人士，時本港主要按息在4.125厘水平，仍處於高息環境，不少小業主的供樓利息，已輕易用爆10萬扣稅額，因此填寫相關扣稅項目，會「有著數」。但若果於去年底才置業，今年使用居所貸款利息便會相對地浪費。

值得留意的是，王美鳳指，若在低息情況下，曾使用過居所貸款利息扣稅，之後後悔想「彈弓手」更改的話，其實在6年內申請取消。但她提醒，若要取消之前所用的免稅額，需補繳當中的差額。

扣稅公式：

居所貸款利息 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額是10萬元 x 17% = 1.7萬元

中原按揭董事總經理王美鳳若曾使用過居所貸款利息扣稅，可在6年內向稅局申請取消，但她提醒，若要取消之前所用的免稅額則須留意當中差額。（資料圖片）

租樓扣稅法寶

另邊廂，作為租客，自上個課稅年度起，亦同享「租金開支扣除」，即意味正租樓住且無物業的納稅人可扣除租金限額。當中每個課稅年度，同樣可扣減最高10萬元。假如租屋單位夫妻二人均屬於納稅人，以扣稅額上限10萬元來說，平均每人「租金開支扣除」的扣稅額上限則為5萬元。

專家敎路：

若納稅人正租住的物業，平均月租為8,333元，已可享盡免稅額。王美鳳指出，若是夫婦二人同住，或二人租住情況下，可衡量如何配置10萬元免稅額能更加「著數」。「夫婦二人本身各自五萬元免稅額，例如丈夫收入比較高，可享最高邊際稅率17%，但太太係15%標準稅率，咁計之下，梗係以丈夫名義去用呢10萬蚊免稅額，反而慳多啲稅。」

而值得留意的是，要申請租金扣稅有不少條件。當中包括，納稅人及同住配偶需在本港，沒有持有任何住宅物業；租住單位是申請人的主要居所；租住單位的業主，不能是納稅人或其同住配偶的親屬或相聯者。當中王美鳳特別提醒，租約亦必須要打釐印。「千祈唔好因為慳錢而唔打釐印，租約唔打釐印係唔可以扣稅。」

扣稅公式：

租金開支 x 稅率 = 扣稅金額

即最高扣稅額是10萬元 x 17% = 1.7萬元