經濟亂世資金避險　九大本地公用股尋寶　「跟誠哥機」又贏一仗?

環球股市震蕩，市場對美國經濟「硬著陸」擔憂升級，明年大手減息，甚至高達6次的預測聲四起。防守性公用股，再度回歸成為諸多大行推薦的避險之選。其實「減息劇本」在一輪輪預測中已被無限「Loop」。對比上一次在去年第四季，市場擔憂衰退，減息呼聲高漲，正正與今輪資金避險情緒氛圍極為相似。



《香港01》比照當時9大本地公用股股價變動，發現當時股價升幅最勁的電能（0006）、長建（1038），全部出自香港首富李嘉誠商業版圖；恰巧今輪市場避險情緒升溫，「尋寶」之下發現這兩隻股票，近一個月升幅逾兩成再度跑出。莫非世道動蕩中，「跟機」誠哥，就可又贏一仗？專家分析指，兩輪股價抽升原因雖略有不同，但本質仍歸因於美債息受壓，資金苦尋穩陣對策，故此上輪贏家，今次仍有極大機會「蟬聯」。



減息「劇本」歷史重演 李嘉誠旗下4隻股「價息雙殺」

上周末美國非農就業數據揭盅，因遠遜預期，一石激起千層浪，禍及本周亞太股市同樣爆災大瀉。為對抗美債息走低，市場資金轉向地產股、公用股及房託基金REITs間遊走，而本地公用股正因穩陣，故備受散戶青睞。

環觀上一次資金湧入本地公用股避險，是在去年第四季。當時美國經濟「硬著陸」猜測滿天飛，荷蘭ING旗下機構甚至預測，經濟衰退風險高，料2024年即減息6次。而市場情緒也更傾悲觀憂慮，電力、能源等公用板塊，在該時已見炒風。

李嘉誠旗下長和系電能實業（0006）近一個月股價漲幅近三成。﹙資料圖片﹚

上輪避險 電能實業、長江基建領漲

而當時，包括中電（0002）、煤氣（0003）等在內的本地公用股，已有不俗表現。若論領跑，則當屬李嘉誠旗下長和系電能實業（0006）以19.1%的漲幅，遠遠領先大市。緊隨其後的，則是長和系另一員猛將長江基建（1038），漲幅亦有17.7%。

資金避險表現歷史重演

回視近期資金避險表現，竟發現歷史重演。近一個月電能、長建再次分別以27%、23.1%的強勢漲幅跑出，與去年底的情形高度吻合。而比對股價升幅，板塊內部的中電、煤氣、港燈等公司，股價雖也上揚，但漲幅均只約10%。

另外，以周五（9日）收市價計算，股息率居首位的，亦正是李嘉誠之幼子李澤楷旗下的電訊盈科（0008），高近9.3厘；其次則為香港電訊（6823）的近8厘股息率。跟著李氏版圖「搵食」，在逆境下可謂「價息雙殺」。

譚朗蔚首推電能、長建 惟示警已至「超買」區間

與上文統計不謀而合，富昌證券聯席董事譚朗蔚也首選電能、長建兩隻個股。不過他就尤為提醒，揀中心水股固然重要，但春江水暖鴨先知，資金其實早已搶先部署，故在此時入市「追高」並不妥當。

就技術指標而言，電能的RSI（相對強弱指數）上月底就已躍升至80以上，長建RSI亦企於74左右。而RSI 70以上，就已步入「超買」區間，預示著市場過熱，資產可能被高估。

譚朗蔚提醒稱，本應長線持有的公用股，在此時入市「追高」並不妥當。（資料圖片）

值得留意的是，7月11日長建傳出擬在不集資情況下，在海外證券交易所，如倫敦交易所，進行潛在第二及額外上市。次日股價應聲抽高7%破頂，市場憧憬其不僅可拓展當地業務，也利於擴大股東基礎，帶同長和系整體受益。

譚朗蔚就認為，海外上市只可算一個小型「催化劑」，股價抽升的本質仍是美債息受壓下，資金需要找尋新出路，相信無論是否有該等利好消息，都會有資金入場熱捧。

李慧芬表示，尚且不知日圓拆倉潮何時結束，對電力電訊股，看高一線。（資料圖片）

日圓拆倉潮難料終局 李慧芬心水電力電訊股

至於華贏東方證券研究部董事李慧芬就表示，低位徘徊的市場中，揀股宜選「大市升跌都冇咩波動，好安全好穩陣的股票」。她分析稱今次環球股災，主要還是由於預計美國減息、日本加息，雙邊息差縮窄，引爆日圓拆倉潮，而市場仍不確定何時復甦。

公用股作為穩陣板塊，李慧芬就表示對其當中電力電訊股，看高一線，直言基本都「抵買」。不過與譚朗蔚認為近期中特估回調，走勢不明的看法有別，李慧芬就更青睞內地的電力電訊股。

李慧芬表示，內地該類公司增長的空間與業務地域，都大過香港。且本港電力板塊多有ESG要求，料盈利增長受限。因此電力板塊，首推中國電力（2380），料內地電網的佈局需求可刺激盈利；而電訊板塊，就首推素以高息著稱的中移動（0941）。