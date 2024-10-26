新股上市集體跳水　連「凍資王」都有份　專家：唔好睇公司基本面

港股IPO市道生機再現，周內樽裝水「怡寶」母企華潤飲料（2460），公開發售錄得233倍超額認購，以「凍資王」之姿首掛即漲15%。抽新股熱情雖然重燃，但風光卻似乎只「曇花一現」，華潤飲料翌日便急吐一成，至周五收市，漲幅僅存3.6%。而本月新股更有慘烈者，最傷一隻已累跌六成。



不過華潤飲料認購7手才穩獲一手，人人「爭崩頭」。倘若未抽中新股的散戶，是否可以此時再入手？專家就親授抽新股攻略，指最重要的並非公司基本面，而是另有考量。同時，他又提醒近期要留意一個關鍵時間點，才能再作部署。



九成收入靠賣水 超購233倍問鼎「凍資王」

內地樽裝水「怡寶」母企華潤飲料，本周三首掛大升15%。公司招股表現靚麗，公開發售錄得233倍超額認購，一手中籤率30%，要認購7手才穩獲一手，國際配售部分超購亦逾20倍，暫奪得今年新股「凍資王」。

狂熱的認購熱情背後，公司盈利模式其實淺顯易懂，就是「賣水」致富。招股文件顯示，公司兩大收入來源即包裝飲用水與飲料飲品，「賣水」佔比雖呈降勢，但仍佔總收入約九成。文件稱，其現為中國第二大包裝飲用水企業，按2023年零售額計，市場份額為18.4%。

公司近來收入逐年向上，去年錄得135.2億元人幣（下同），今年首4個月就有41.5億元，按年增長5.3%。且上述同期，其包裝飲用水產品，毛利率大幅躍升至49%，難怪「賣水」便可身家過億。

另值得一提的是，招股書一直力銷「體育營銷」概念，掛牌敲鐘時，更有多位內地奧運冠軍助陣。今年正逢奧運，近來更屢提谷消費，例如上海政府就發放5億元消費券，涉及的四大之一就為體育，體育消費「東風」下，公司或可借其「再分得一杯羹」。

近期上市新股掛牌後，後續升勢均乏力。（資料圖片）

新股飆升「曇花一現」 掛牌次日齊急瀉

不過新股勁升現象，卻似僅限於掛牌當日。皆因華潤飲料上市翌日，股價即回吐約10%。而翻查近排新股市場雖暢旺，但上市後的表現均紛紛「插水」。

當中在周四掛牌，擁有自動駕駛概念股地平線（9660），接連傳來以上限定價、年內集資亞軍、擁柏基、挪威主權基金等投資的利好消息，其首掛曾一度勁揚38%。但在上市當日卻已現疲態，全日收升不足3%，在周五更立刻跌穿招股價。

再回顧今個月另外先後上市的4隻新股，更為「跌跌不休」。首掛狂飆近6成的卡羅特（2549），如今盡數回吐，重跌回招股價。而榮利營造（9639）累跌約33.6%，太美醫療科技（2576）跌幅就有53.2%，最為慘烈莫過於七牛智能（2567），上市10日已瀉60.4%。

黃德几認為，當前新股市場，多依賴市場情緒，其實已然脫離公司的基本面。（資料圖片）

專家：抽新股宜觀察市場情緒 掛牌後不宜再追

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，當前新股市場，多依賴供求關係與市場情緒，其實已脫離公司的基本面。因此即便市場預計第四季陸續有重磅IPO來襲，但他仍表示，需觀察屆時大市氣氛，不能簡單通過業務分析是否值博。

以周內推出兩隻新股華潤飲料及地平線為例，他指前者國際配售超購倍數驚人，且漸採取多品牌策略，共有59個SKU（最小貨存單位），其實較集團最大競爭對手農夫山泉（9633）更具想象空間。而後者一度炒高，或只因特斯拉Tesla（美：TSLA）放榜，受惠於Tesla績優而帶摰。

因此黃德几呼建議稱，當前市況下，抽新股仍不失為投資佳選，但需謹記掛牌後，盡快套利離場，未有抽中者，也不宜在上市後再追。

美國大選將至，專家籲先保守，塵埃落定再行部署。（資料圖片）

忍手靜待美國大選 下月人大常委會或出新招

他續表示，美國大選迫在眉睫，從9月底開始的救市組合拳，近期也少見接力動作，或就因官方也需等待大選結果的變數完結。果其不然，昨日官方公佈，全國人大常委會會議下月4日至8日舉行，當中就包括審議國務院關於金融工作情況的報告。

因此，其提醒當下投資以保守為宜，需靜待美國大選塵埃落定再行部署，同時料恒指今年應在19950至20850點的區間波動。