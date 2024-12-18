草姬上市｜郭晉安出道即走紅　一個決定搵第一桶金　LEGO教仔理財

由三屆視帝郭晉安與胞姊郭致因創立的草姬集團（2593）周四﹙19日﹚上市，令一向較常出視在娛樂版的郭晉安，罕有地在財經版曝光。從演員至上市公司非執董，郭晉安左右逄源。他接受《香港01》專訪，大談其個人理財觀，以至兒女理財哲學。



曾三度獲得視帝殊榮的郭晉安，長期人氣旺盛，多年來演出過多部膾炙人口的劇集，經典角色及對白多不勝數。當年憑「阿旺」這個經典角色橫掃多年獎項後，翌年在《美麗在望》的演出亦獲得觀眾肯定。其中經典台詞有︰「你連七萬蚊都儲唔到，你邊有地方用錢㗎啫，你食又cheap着又cheap，全身都cheap，我都唔明你啲理財能力點解咁差㗎！」

正所謂「戲如人生」，現實中的郭晉安，理財能力不錯，惟出道時儲錢，一樣困難。他笑言自己的「七萬」也捱了很久才儲到。「第一部劇集《城市故事》﹙1986年﹚播出一個月後，全港已經好多人認識我，但當時人工同普通打工仔一樣，都係得四位數，我仲坐緊地鐵㗎。啲人就覺得好神奇，點解我夜晚睇電視見到你，但你企喺隔籬同我一齊逼地鐵？」他解釋，藝人所有開支都是自己負責，連台慶的禮服都是自己付錢，故入行初期一直處於「財來財去」的狀態。

成名趁早，「視帝」郭晉安初出道已做男主角， 惟處於「財來財去」的狀況。﹙TVB畫面截圖﹚

離開無綫後 賺第一桶金

初出茅廬已迅速走紅，劇集一部接一部，相信是不少藝人夢寐以來的事，但郭晉安卻為此感到苦惱。「當年我好快就做主角，有fans追隨住我，但我覺得對呢個行業認知太少，好似俾唔到啲咩俾fans咁。我就索性離開香港充實自己，去馬來西亞、新加坡等，總之需要我去演戲嘅地方，擴闊自己視野！」為了在外闖蕩，郭晉安未雨綢繆地儲了一年的生活費，誰知自己在海外市場受歡迎程度不亞於香港，反而找到人生第一桶金。

事實上，視帝不下一次在茶餐廳被「野生捕獲」，十分親民貼地。他亦表示自己對奢侈品或物質無什慾望，反而重視家庭關係，「 細個一家十幾口逼埋同一間屋，大家關係好親近，細個覺得同家姐開一間小士多，已經等於發達。」

故此，在1996年賺到第一桶金後，並沒有買什麼名貴禮品獎勵自己，而是用來作首期買樓「上車」自住，脫離「幫人供樓」行列。其後因換樓而賣出該物業，惟那時香港經歷完金融風暴，股樓皆跌，「當時賣出價同買入價差唔多，叫做賺咗住！」

郭晉安表示，平日都會教導子女不鋪張浪費及物盡其用。(黃寶瑩攝)

子女自幼有儲蓄概念

對於兒時「發達」夢想，作為三屆視帝的郭晉安可謂超額完成。現時家庭環境與舊時可謂不日而語，外界盛傳他擁近億物業，惟小時候建立的「量入為出」消費觀，仍植根於郭晉安腦中，並延續至下一代。

對於子女理財消費觀，郭晉安平日都會教導子女不鋪張浪費及物盡其用，理財最簡單就是不要物質化，追求有品質的生活，例如培養音樂興趣等。兒子年紀輕輕，15歲已取得法國號（French Horns）8級，並獲得英國音樂學院取錄。

至於日常生活及有學習需要的，郭晉安都會「應使則使」，其餘的則會叫他們自己靠儲蓄購買。「喺個仔大約11歲左右，我就將佢每年嘅利是錢俾翻曬佢，但就唔會俾零用錢，叫佢自己控制點樣分配！佢又好叻㗎喎，識得去籌劃，知道幾時大減價先買嘢。」

他透露，他的兒子跟自己沒什麼購物慾，唯獨鍾愛LEGO，從中也學到理財之道，「有一次阿仔喺一個慈善機構網站發現有一個由日本人設計、好貴嘅LEGO，有人砌唔掂擺上網寄賣，原價成900蚊，而家300蚊就買到，佢即刻買咗。」郭晉安表示，能感受到兒子的喜悅，不單止是買到一個LEGO，而是懂得節約這個美德。