樓上創辦人罕談創業史　科大畢業去賣衫　初到印尼覓燕窩截糊失敗

疫情、消費降級、港人北上成潮...本地零售業近年可謂是經歷寒冬，剛過去的2024年最引起港人關注的便是店舖「結業潮」，不少民生小店、老字號和連鎖品牌齊齊「執笠」，但亦有一些「奇兵」逆市企穩，它就是「樓上」，不止賣「鮑參翅肚」、燕窩，更引入超市形式售賣零食，開業27年，港門店數目近30間，近年更密密買舖，由「樓上」開到「樓下」。



經得起千錘百煉，才能在寒冬中堅守，這個香港品牌的背後是一位讀科大BBA的掌舵人——侯君剛，從未打過工的他，由賣衫變賣燕窩、雜貨，過程也算曲折離奇，一向低調的他，事隔逾20年再次接受訪問，親述如何「起家」，原來同一份報紙有關。



樓上創辦人侯君剛親揭創業史。（盧翊銘攝）

「我從未打過工」 大學一畢業就賣時裝

「我從未打過工！」「樓上」創辦人、邁入中年的侯君剛如是說。讀科大BBA（工商管理）出身的他，戴著眼鏡、穿著格仔襯衫，與其說像生意人，更像一名教授。以為他贏在起跑線，「老豆大把」，才能說出這樣的「豪言壯語」，但其實侯君剛只是出生於小康家庭。

「九幾年大學畢業後，有個係花園街開舖嘅朋友問我一個月可以搵幾多錢，我就話8,000元。佢就話你『 你係我門口擺個檔賣衫，一個月都包你揾五皮』！」受到朋友「刺激」，侯君剛稱當時認為做生意好過打工，於是就「心思思」想創業。

侯君剛稱，大學畢業就創業，在家人的支持下開始賣時裝。（盧翊銘攝）

一開始侯君剛想向家人借錢開店，但未能獲得支持，「佢哋覺得我冇經驗，使出緩兵之計，話將來先俾錢。」但家人有張良計，他亦有過墻梯，用迂迴戰術說服媽媽，「我帶我媽媽去花園街飲嘢，問佢有冇留意到對面啲時裝舖幾好生意，我同佢講『好易做，買啲衫返嚟就賣』，我媽媽聽完覺得幾好。」

侯君剛難忘全家一齊商量的那一個夜晚，「我媽媽最後借咗30萬元，係瑪麗醫院做護士嘅妹妹出咗10萬元，佢同我講『 阿哥，我係得咁多喳』！」最後籌集了40萬元資金，1996年在灣仔開始了創業之路。

金融風暴受挫 遠走印尼尋燕窩

甫開始，時裝店也有不俗的盈利，可惜1997年遇上金融風暴，本港經濟低迷，生意也大受打擊。在侯君剛一籌莫展的時候，他偶爾在找換店兌換時遇到一位客人，「佢當時拎住一萬元話買燕窩，仲話『燕窩你都唔識？』，我真係唔識。」

集齊天時地利人和，侯君剛背起行囊去印尼尋燕窩。（盧翊銘攝）

拍戲都沒有這麼戲劇化，對燕窩一竅不通的侯君剛因此萌生賣燕窩的念頭，「我咁辛苦賣衫，又改褲又剩，都係賣得200元，咁細一盒燕窩就賣一萬元！」於是他回家「做功課」和家人商量，「我去政府網站一查，發現（香港）八成幾既燕窩都係嚟自印尼，咁啱我媽媽啲親戚係印尼華僑，我爸爸個邊係泰國華僑。」集齊天時地利人和的侯君剛，就背起行囊去印尼，逐一拜訪親戚。

以為他開始了康莊大道？但萬事開頭難，「我開始既諗法好簡單，諗住攞啲貨返嚟賣，照計原產地會平地，點知同香港差唔多」，賺不到「水位」的侯君剛開始「諗計仔」，恰巧當時發生了一件事，讓他靈機一動。

逾20年前，侯君剛親赴印尼開廠房。（資料圖片）

截胡失敗又生一計 歎印尼開廠好兒戲

「當時我同姨丈去一位華人老闆屋企取貨，有個人揹住一袋麻包入嚟，打開嚟一睇係啲比較污糟既燕窩，即係原材料，但價錢平好多！」發現好貨怎會走寶，侯君剛讓姨丈拖住老闆，想自己去找那位賣家，但此時卻遭姨丈教訓，「佢話『去人哋地頭，截人哋個客係唔道義嘅行為』。」

「我當時心諗做生意要講道義？嘩，錯失機會啦！」年少的侯君剛並不理解姨丈的做法，但現時在商場打滾多年後認為這是他營商的第一課。雖然今次未能截胡，但侯君剛亦從中獲得新的靈感，由於成品和原料價錢相差甚遠，他決定在印尼開設廠房。

他大讚印尼人辦廠的高效率，「我哋香港成日話貿易中心，但其實冇做廠既概念，記得我坐飛機返香港到下一次去印尼買材料，已經有班工人等我哋開工。所謂廠，都好簡單，我阿姨將佢哋屋企樓下啲車移走，擺啲雪櫃、檯，可能兩個會議室咁大，有20幾個印尼工人幫手揀燕窩。當時我覺得好神奇，原來辦廠就係咁兒戲！」

侯君剛稱，當時地鋪租金太貴，因此轉開樓上舖。（歐嘉樂攝）

收錢如「乞米」 轉開樓上舖

擁有自家廠房，確保了平價的貨源，侯君剛開始經營燕窩批發，「賣俾海味舖、藥房，我哋都有優勢，唔係每個人都係印尼有廠房，再加上九幾年燕窩風靡一時。」但後來他發現「賣貨如賣米，收錢如乞米」。

侯君剛感歎道：「最記得有次去收貨款，有個老闆擔住支煙講嘢，我當時係後生仔，佢知道後生仔唔食煙，就專登攞住煙不停噴我。」最後兩、三萬元的貨款只收到2,000元。

批發遇阻後，侯君剛決定開門店做零售生意，最初打算在銅鑼灣波斯富街，即是海味街開舖，但他一打聽才得知每個月舖租要二、三十萬元，資金不足的情況下，又生一計，「諗起之前開時裝店，地下門店租金9萬元，樓上18樓仲8,000元租咗個倉，啲客人唔鐘意係門店揀衫，反而鐘意係樓上個倉試衫，其實客人都會係樓上舖買嘢。」

於是，侯君剛在軒尼詩道的寫字樓租了4,00呎單位，開設了第一間樓上舖，「間舖原名想叫興記，但因為啲客成日樓上咁嗌，叫樓上都幾好呀。」

批發遇阻後，侯君剛決定開門店做零售生意。（資料圖片）

開張未夠一個月受訪 累報館電話被封

兜兜轉轉「樓上」就這樣「出世」了，那麼開店後是否順利？侯君剛坦言，最初靠派傳單、找熟人「搲」生意，但掙扎求存的日子並不算長，皆因有特殊的「外力」，「記得我哋6月底開張，7月初有位『 生果日報』的記者打電話來，話係樓上賣燕窩好有特色，想做訪問。我第一反應好驚，就即刻Cut 線（掛電話），佢再打嚟我先聽。」

侯君剛憶述：「嗰位記者話做完訪問，通常生意都會好，後來證明佢真係冇講大話」，那篇訪問以大字標題寫著「樓上賣燕窩，比街舖平四千元」，吸引了大批顧客慕名而來。

因一篇報道，「樓上」吸引了大批顧客慕名而來。（資料圖片）

有趣的是，由於那篇報導並沒有「樓上」的電話，導致不少人打電話去報館詢問，侯君剛笑指：「嗰位記者話報紙出街之後，各個都問『 樓上』係邊度，搞到成間報館電話被封，電話打唔出，又打唔入！」自此該報館決定凡是做此類型的訪問，均會寫上商戶的電話。

事隔逾20年再次接受訪問，侯君剛回想起，這創業道路上遇到的曲折、冷待，以及家人和外界的幫助，他就形容自己是「好運派」，千帆過後一切輕描淡寫。

不過，有人說運氣也是機率，對我們有利的機率，稱為運氣，對我們不利的機率，稱為「黑仔」。當機率發生時，掌控或扭轉命運，或許才是成功的關鍵。