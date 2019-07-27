【俄羅斯直擊】貿易戰衝擊奢侈品　俄最大鑽石商︰只是短期的事

中美貿易戰前景仍未明，市場較為關注的是貿易進出口行業生意受挫，但奢侈品也有「受災」。《香港01》記者今次就到俄羅斯，直擊鑽石開採及打磨過程，並向佔全球開採量約26%、俄國最大的鑽石生產商Alrosa了解其生意情況。Alrosa表示，儘管中美貿易戰影響了珠寶商的採購計劃，公司客戶的訂單量減少，但長期來說，全球鑽石首飾消費沒有起重大變化，需求仍然穩定。

俄羅斯鑽石生產商Alrosa佔了該國95%的鑽石產量，但由於當地的營運及員工成本高，若打磨一卡鑽石，員工工資較印度貴2至3倍，故公司主要業務是銷售鑽石石胚至珠寶商，只打磨大卡數鑽石用作拍賣。在2017年，公司挖出了一顆重達27.85卡的粉紅色鑽石（粉紅色鑽石是最稀有的彩鑽，亦是目前鑽石拍賣的最高記錄保持者），為俄羅斯有史以來最大的粉鑽，最終公司把其切割打磨成14.83卡，命名為「The Magnificent Pink」。

Alrosa今年上半年整體銷售額（鑽石石胚及拋光鑽石）為18.11億美元，當中賣石胚佔了98.51%，Alrosa銷售總監Evgeny Agureev透露，Alrosa現與7間中港公司簽署了3年長約，包括周大福﹙1929﹚和周生生（0116）。

Alrosa主要業務是銷售鑽石石胚至珠寶商，只打磨大卡數鑽石用作拍賣。（鄺月婷攝）

中國市場撐起半邊天

目前中國業務佔整體業務約5%，在2018年，公司在中國出售了總值1.8億美元的石胚。Evgeny Agureev說中國市場增長潛力龐大，中國消費者在本地市場或外遊時會買鑽飾，亦有不少珠寶品牌的生產基地設於中國，公司仍與數間中港公司洽談合作，相信未來中國業務的銷售數字會持續增長。

為了開拓中國市場，Evgeny Agureev指公司打算在中國及香港加強宣傳，讓更多人認識其品牌，除了定期在中國銷售鑽石石胚外，今年Alrosa在香港總共舉辦3場大卡數的毛坯鑽石拍賣會（超過10.8卡），其中兩場已經完成，為公司帶來2,000萬美元收入；香港作為國際金融中心，不少珠寶品牌均在本港設置辦公室，故Alrosa在香港也設有辦事處。公司亦有在俄羅斯遠東地區海參崴（接近中俄邊境的城市）設有辦公室，也會在該地舉行拍賣會。

Alrosa銷售總監Evgeny Agureev說，目前中國業務佔整體業務約5%，相信未來中國市場的銷售數字會持續增長。（受訪者提供）

中美貿易戰令客戶訂單量減少

環球經濟增長放緩，加上中美貿易戰前景未明，令消費氣氛審慎。Evgeny Agureev認為，中美貿易戰的現有或潛在制裁影響了珠寶商的採購計劃，客戶的訂單量減少；為免庫存過多，使價格下滑，他說公司正在努力維持毛坯鑽石產量在適當水平，以確保拋光鑽石供需平衡。

他指，雖然中美仍未達成任何協議，但根據近期媒體的報道，公司見到一個積極的趨勢，兩國不會有新的制裁，將有助於穩定市場形勢，宏觀經濟不景氣，只是短期的事，這並非與全球趨勢有關，鑽石首飾消費沒有任何重大變化，需求仍然穩定。

Alrosa銷售總監Evgeny Agureev預計，隨着科技發展，人造鑽石成本下降，預計20年內人造鑽石市佔率可由目前不足1%，升至7%。（人造鑽石品牌Lightbox官網截圖）

人造石 VS. 天然石

人造鑽石近年冒起，其售價比天然鑽石便宜約三至四成，吸引一些消費者選購。Agureev指人造鑽石市場產值約19億美元，預計至2023年前每年均可上升22%，達到52億美元；目前人造鑽石市佔率僅有不足1%，隨着科技發展，人造鑽石成本下降，預計20年內人造鑽石市佔率可達7%。「澳洲阿蓋爾礦場將在2020年底關閉，未來幾年天然鑽石的供應量可能會下降，而人造鑽石將可填補供應缺口。」

他表示公司認為人造鑽石跟天然鑽石是完全不同的產品，人造鑽石始終不能取代天然鑽石，故未有打算涉足人造鑽石業務。另外，人造鑽石跟鑽石一樣由碳原子以特定結構組成，光憑肉眼是看不出兩者的分別，Agureev稱目前市面上只有20%的人造鑽石是公開發售，不少製造商和經銷商會把人造鑽石與天然鑽石混合出售。為求確保鑽石來源和真實性，Alrosa加入了全球最大鑽石供應商De Beers的區塊鏈試點項目Tracr，利用每顆鑽石在區塊鏈各節點的防篡改記錄，跟踪從採礦階段到成品珠寶的鑽石。

Evgeny Agureev說愈來愈多年輕消費者關注鑽石本身的故事及企業社會責任，例如是鑽石的開採地點、如何切割和拋光、是否來自衝突地區、礦場員工工作條件、開採有否令環境受污染等議題。故公司亦有推出平台，讓客人輸入鑽石編號，查詢鑽石的開採地及觀看鑽石切割和拋光工序影片。此外，購買鑽飾似乎在年輕人眼中已變得更為普遍，Agureev覺得以往人們會在人生大事時才會買鑽飾，惟千禧一代在慶祝自己達成成就時，也會買鑽飾，相信年輕一代將成為鑽石市場新的增長動力。