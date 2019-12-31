數碼通辦Hackathon程式設計賽　冠軍以AR賦予服裝新意義

香港今年正式踏入5G年代，SmarTone去年主辦的第三屆跨業界SmarTone Hackathon程式設計比賽，主題定為「5G及智慧城巿」，吸引各地科創人才，今年冠軍就由擴增實境（AR）平台《WeAR》奪得，廠商可將資訊儲存在一個標籤內，用戶透過手機，可用5G網絡，從標籤內讀取相關資訊。

團隊先把系統應用在零售行業及服裝上，WeAR的香港隊員葉偉傑指，把標籤印在T-Shirt上面之後，用戶可隨意上載相片或影片到系統，更換被掃瞄後顯示的內容。他舉例，如應用在演唱會上，觀眾可穿上了印有標籤的服裝，然後上載喜歡偶像的相片或影片，當其他人用手機掃瞄其衣服上的標籤，就能看到該觀眾的喜好。

WeAR美國隊員Scott Salandy-Defour指出，技術先應用在服裝上，是考慮到服裝市場龐大。他並引述研究指，全球多達22%的消費者棄掉衣物的原因，是對該衣物的款式或圖案感厭倦，時裝品牌在出售衣物後亦難而為產品帶來變化，若服裝印上團隊特製的標籤，便可賦予用戶額外個性，及增加用戶間的互動。

葉偉傑續指，AR技術應用在T-Shirt上只是第一步，因T-Shirt多人使用，該套系統亦可應用在零售購物商場和酒店上，增加顧客購物經驗，以及公司與顧客的互動。他指，團隊現時正籌備與新地和數碼通合作，初步構思可在零售店作示範，顧客安裝應用程式後，可用手機掃瞄零售店內相片或物件等，以獲取特別優惠。

WeAR的5人團隊來自五個不同國家和地區，葉偉傑來自香港，其他團員包括來自美國、日本、巴基斯坦和印度的電腦科技人才。